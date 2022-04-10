«Рома»
«Рома» находится в зоне Лиги Европы, то есть занимает 5 место. Отставание от четвертого в таблице «Ювентуса» составляет пять баллов.
До последнего матча «джаллоросси» не проигрывали 9 матчей с учетом всех турниров.
Коэффициенты матча Рома — Салернитана
Последние результаты «Ромы» в Серии А неплохие. «Волки» победили «Специю» (1:0), «Аталанту» 1:0, «Сампдорию» 1:0 и разгромили «Лацио» 3:0, а также добыли балл в игре с «Удинезе» (1:1).
Безвыигрышная серия коллектива прервалась посреди этой недели, когда на выезде проиграли «Буде-Глимту» (1:2) в первом матче четвертьфинала Лиги конференции.
«Салернитана»
«Гранатовые» продолжают занимать последнее 20-е место в турнирной таблице Серии А набрав всего 16 очков за 29 поединков. В этом сезоне клуб смог забить всего 22 мяча, а в свои ворота пропустил — 66.
За последние 12 матчей «Салернитана» лишь 1 раз порадовала своих болельщиков победой, 6 раз проиграла и в 5 случаях определить сильнейшего в ее играх не удалось.
В последнее время в Серии А коллектив в основном проигрывает, где уступил в трех последних матчах из четырех.
На сегодня у команды серия поражений из 10 поединков без побед. До спасительной 17-й строчки — девять очков.
Прогноз и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,28.
Успех гостей оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 5,00.
Наши прогноз и ставка — «Рома» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 1,80.