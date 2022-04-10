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    Приблизится ли «Рома» к «Ювентусу»?

    «Рома» — «Салернитана». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, чемпионат Италии, 10 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Салернитана»
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    «Рома» идет на пятом месте
    В 32-м туре итальянской Серии А «Рома» на своем поле сыграет против «Салернитаны». Игра состоится 10 апреля и начнется в 19:00 по мск. «Рома» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 10 Апреля 2022 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 19:00 Салернитана Салернитана
  • Италия. Серия А
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    «Рома»

    «Рома» находится в зоне Лиги Европы, то есть занимает 5 место. Отставание от четвертого в таблице «Ювентуса» составляет пять баллов.

    До последнего матча «джаллоросси» не проигрывали 9 матчей с учетом всех турниров.

    Коэффициенты матча Рома — Салернитана

  • 1
  • 1.30
  • X
  • 5.30
  • 2
  • 11.00
  • Ставка
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    Последние результаты «Ромы» в Серии А неплохие. «Волки» победили «Специю» (1:0), «Аталанту» 1:0, «Сампдорию» 1:0 и разгромили «Лацио» 3:0, а также добыли балл в игре с «Удинезе» (1:1).

    Все прогнозы на Серию А

    Безвыигрышная серия коллектива прервалась посреди этой недели, когда на выезде проиграли «Буде-Глимту» (1:2) в первом матче четвертьфинала Лиги конференции.

    «Салернитана»

    «Гранатовые» продолжают занимать последнее 20-е место в турнирной таблице Серии А набрав всего 16 очков за 29 поединков. В этом сезоне клуб смог забить всего 22 мяча, а в свои ворота пропустил — 66.

    За последние 12 матчей «Салернитана» лишь 1 раз порадовала своих болельщиков победой, 6 раз проиграла и в 5 случаях определить сильнейшего в ее играх не удалось.

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    • В последнее время в Серии А коллектив в основном проигрывает, где уступил в трех последних матчах из четырех.

    На сегодня у команды серия поражений из 10 поединков без побед. До спасительной 17-й строчки — девять очков.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,28.

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    Успех гостей оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 5,00.

    Наши прогноз и ставка — «Рома» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 1,80.

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    «Рома» — «Салернитана»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 10.04.2022. Прогнозы на футбол. Приблизится ли «Рома» к «Ювентусу»?
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