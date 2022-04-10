В 32-м туре итальянской Серии А «Рома» на своем поле сыграет против «Салернитаны». Игра состоится 10 апреля и начнется в 19:00 по мск. «Рома» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

«Рома» находится в зоне Лиги Европы, то есть занимает 5 место. Отставание от четвертого в таблице «Ювентуса» составляет пять баллов.

До последнего матча «джаллоросси» не проигрывали 9 матчей с учетом всех турниров.

Коэффициенты матча Рома — Салернитана 1 1.30 X 5.30 2 11.00 Ставка

Последние результаты «Ромы» в Серии А неплохие. «Волки» победили «Специю» (1:0), «Аталанту» 1:0, «Сампдорию» 1:0 и разгромили «Лацио» 3:0, а также добыли балл в игре с «Удинезе» (1:1).

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Безвыигрышная серия коллектива прервалась посреди этой недели, когда на выезде проиграли «Буде-Глимту» (1:2) в первом матче четвертьфинала Лиги конференции.

«Салернитана»

«Гранатовые» продолжают занимать последнее 20-е место в турнирной таблице Серии А набрав всего 16 очков за 29 поединков. В этом сезоне клуб смог забить всего 22 мяча, а в свои ворота пропустил — 66.

За последние 12 матчей «Салернитана» лишь 1 раз порадовала своих болельщиков победой, 6 раз проиграла и в 5 случаях определить сильнейшего в ее играх не удалось.

В последнее время в Серии А коллектив в основном проигрывает, где уступил в трех последних матчах из четырех.

На сегодня у команды серия поражений из 10 поединков без побед. До спасительной 17-й строчки — девять очков.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,28.

Успех гостей оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 5,00.

Наши прогноз и ставка — «Рома» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 1,80.