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    «Лион» возьмет реванш за разгром в первом круге

    «Лион» — «Анже». Прогноз (к. 2.18) и ставки на футбол, Лига 1, 3 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Анже»
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    В матче 30 тура чемпионата Франции «Лион» примет у себя дома «Анже». Это случится 3 апреля на стадионе «Парк Олимпик Лион». Начало в 18:05 мск. «Лион» — «Анже»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 03 Апреля 2022 года
    Лион
  • Лион
    •  Лион 18:05 Анже Анже
  • Франция. Лига 1
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    «Лион»

    «Лион» потихоньку выбирается из второй половины таблицы и сейчас находится на ее экваторе с 42 очками. Тем не менее сильных изменений в результатах не видно.

    Команда Петера Боса по-прежнему нестабильно выступает. За 3 последних тура «Лион» выиграл один раз, когда одолел на выезде «Лорьян» (4:1).

    Коэффициенты матча Лион — Анже

  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 7.80
  • Ставка
    •

    После этого хозяева пропустили 4 мяча от «Ренна», матч с которым закончился поражением 2:4. В последнем туре «олимпийцы» разошлись миром с «Реймсом» (0:0).

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    Не сыграют основные Джером Боатенг и Антони Лопеш. Также пропустят игру Максенс Какере и Ромэн Фавр.

    «Анже»

    Гости ниже на 4 позиции. У них 42 очка после 29 туров чемпионата. 20 марта команда одержала первую за 7 матчей победу, одолев дома «Брест» (1:0).

    Турами ранее «Анже» проиграл «Ренну» (0:2) и «Реймсу» (0:1). А еще раньше он уступил «Лансу» (1:2) и «Ницце» (0:1).

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    • В 5 из 6 матчей турнира с участием команды забивал только один коллектив. Да и в целом большая часть игр «Анже» во втором половине сезона заканчивается при одном-двух забитых голах.

    У команды травмированы Джимми Кабо и Зинедин Улд Халед.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают, что «Лион» должен выиграть этот матч. В пользу этого говорят их котировки — 1.40 и 7.60. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.90.

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    «Лион» обыграл «Порту» в Лиге Европы (2:1) и обеспечил себе участие в четвертьфинале турнира. Это должно поднять боевой дух лионцев несмотря на серию из трех игр без побед.

    К тому же за «Анже» должок. «Лион» наверняка хочет взять реванш за 0:3 в первом круге. Учитывая все вышеперечисленное, рекомендуем поставить на двойной исход «П1 и обе забьют (нет)» за 2.18.

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    «Лион» — «Анже»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 03.04.2022. Прогнозы на футбол. «Лион» возьмет реванш за разгром в первом круге
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