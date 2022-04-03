В матче 30 тура чемпионата Франции «Лион» примет у себя дома «Анже». Это случится 3 апреля на стадионе «Парк Олимпик Лион». Начало в 18:05 мск. «Лион» — «Анже»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

«Лион» потихоньку выбирается из второй половины таблицы и сейчас находится на ее экваторе с 42 очками. Тем не менее сильных изменений в результатах не видно.

Команда Петера Боса по-прежнему нестабильно выступает. За 3 последних тура «Лион» выиграл один раз, когда одолел на выезде «Лорьян» (4:1).

Коэффициенты матча Лион — Анже 1 1.40 X 4.80 2 7.80 Ставка

После этого хозяева пропустили 4 мяча от «Ренна», матч с которым закончился поражением 2:4. В последнем туре «олимпийцы» разошлись миром с «Реймсом» (0:0).

Все прогнозы на Лигу 1

Не сыграют основные Джером Боатенг и Антони Лопеш. Также пропустят игру Максенс Какере и Ромэн Фавр.

«Анже»

Гости ниже на 4 позиции. У них 42 очка после 29 туров чемпионата. 20 марта команда одержала первую за 7 матчей победу, одолев дома «Брест» (1:0).

Турами ранее «Анже» проиграл «Ренну» (0:2) и «Реймсу» (0:1). А еще раньше он уступил «Лансу» (1:2) и «Ницце» (0:1).

В 5 из 6 матчей турнира с участием команды забивал только один коллектив. Да и в целом большая часть игр «Анже» во втором половине сезона заканчивается при одном-двух забитых голах.

У команды травмированы Джимми Кабо и Зинедин Улд Халед.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают, что «Лион» должен выиграть этот матч. В пользу этого говорят их котировки — 1.40 и 7.60. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.90.

«Лион» обыграл «Порту» в Лиге Европы (2:1) и обеспечил себе участие в четвертьфинале турнира. Это должно поднять боевой дух лионцев несмотря на серию из трех игр без побед.

К тому же за «Анже» должок. «Лион» наверняка хочет взять реванш за 0:3 в первом круге. Учитывая все вышеперечисленное, рекомендуем поставить на двойной исход «П1 и обе забьют (нет)» за 2.18.