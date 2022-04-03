«Лион»
«Лион» потихоньку выбирается из второй половины таблицы и сейчас находится на ее экваторе с 42 очками. Тем не менее сильных изменений в результатах не видно.
Команда Петера Боса по-прежнему нестабильно выступает. За 3 последних тура «Лион» выиграл один раз, когда одолел на выезде «Лорьян» (4:1).
Коэффициенты матча Лион — Анже
После этого хозяева пропустили 4 мяча от «Ренна», матч с которым закончился поражением 2:4. В последнем туре «олимпийцы» разошлись миром с «Реймсом» (0:0).
Не сыграют основные Джером Боатенг и Антони Лопеш. Также пропустят игру Максенс Какере и Ромэн Фавр.
«Анже»
Гости ниже на 4 позиции. У них 42 очка после 29 туров чемпионата. 20 марта команда одержала первую за 7 матчей победу, одолев дома «Брест» (1:0).
Турами ранее «Анже» проиграл «Ренну» (0:2) и «Реймсу» (0:1). А еще раньше он уступил «Лансу» (1:2) и «Ницце» (0:1).
В 5 из 6 матчей турнира с участием команды забивал только один коллектив. Да и в целом большая часть игр «Анже» во втором половине сезона заканчивается при одном-двух забитых голах.
У команды травмированы Джимми Кабо и Зинедин Улд Халед.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают, что «Лион» должен выиграть этот матч. В пользу этого говорят их котировки — 1.40 и 7.60. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.90.
«Лион» обыграл «Порту» в Лиге Европы (2:1) и обеспечил себе участие в четвертьфинале турнира. Это должно поднять боевой дух лионцев несмотря на серию из трех игр без побед.
К тому же за «Анже» должок. «Лион» наверняка хочет взять реванш за 0:3 в первом круге. Учитывая все вышеперечисленное, рекомендуем поставить на двойной исход «П1 и обе забьют (нет)» за 2.18.