В матче отборочного цикла молодежного ЧЕ-2023 U21 состоится встреча сборных Косова и Словении (группа G). Поединок запланирован на 25 марта 20:00 мск. Косово U21 — Словения U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Косово U21

Хозяева идут на 5 строчке в турнирной таблице группы G. У них 6 очков в 5 турах. Победа ничего не решает, даже если косовары выиграют. От зоны плей-офф они далеки.

Последний тур сборная Косова выиграла, одолев Албанию 2:1. Это было в ноябре. После команда провела две товарищеских встречи.

Коэффициенты матча Косово U21 — Словения U21 1 4.30 X 3.50 2 1.77 Ставка

В рамках товарищеских встреч команда Косова проиграла Северной Македонии 0:1 и с ней же сыграла вничью 3:3.

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Косовары одержали только две победы в этой квалификации и все в домашних стенах.

Словения U21

Для Словении этот матч — это возможность, поскольку она занимает 4 место с 8 очками. При удачном стечении обстоятельств команда может выйти сразу на вторую позицию, обойдя Англию.

Словенцы проиграли только одну встречу из пяти последних в текущей отборочной кампании.

После поражения от Албании со счетом 0:2, Словения ответила ей разгромом со счетом 3:0, а после этого сыграла вничью с Чехией 1:1.

Гости крайне мало забивают в чужих стенах. В трех поединках на выезде у них всего один забитый мяч на счету.

Прогноз и ставка

Котировки букмекеров говорят в пользу Словении — 4.60 против 1.86. За 3.40 можно поставить на ничью.

У Косова сейчас не та игровая форма. Словения будет настроена на победу, так как она может вывести команду сразу в зону плей-офф.

Мы рекомендуем поставить на победу Словении, так как у нее более приятные последние результаты.