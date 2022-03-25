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    Поборется ли Словения за 2 место в группе G?

    Косово U21 — Словения U21. Прогноз (к. 1.86) и ставки на футбол, отбор на ЧЕ-2023, 25 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Косово U21 — Словения U21
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    Сборная Словении U21
    В матче отборочного цикла молодежного ЧЕ-2023 U21 состоится встреча сборных Косова и Словении (группа G). Поединок запланирован на 25 марта 20:00 мск. Косово U21 — Словения U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа G 25 Марта 2022 года
    Косово U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа G
    •  Косово U21 20:00 Словения U21 Словения U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа G
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    Косово U21

    Хозяева идут на 5 строчке в турнирной таблице группы G. У них 6 очков в 5 турах. Победа ничего не решает, даже если косовары выиграют. От зоны плей-офф они далеки.

    Последний тур сборная Косова выиграла, одолев Албанию 2:1. Это было в ноябре. После команда провела две товарищеских встречи.

    Коэффициенты матча Косово U21 — Словения U21

  • 1
  • 4.30
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 1.77
  • Ставка
    •

    В рамках товарищеских встреч команда Косова проиграла Северной Македонии 0:1 и с ней же сыграла вничью 3:3.

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    Косовары одержали только две победы в этой квалификации и все в домашних стенах.

    Словения U21

    Для Словении этот матч — это возможность, поскольку она занимает 4 место с 8 очками. При удачном стечении обстоятельств команда может выйти сразу на вторую позицию, обойдя Англию.

    Словенцы проиграли только одну встречу из пяти последних в текущей отборочной кампании.

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  • Вчера

    • После поражения от Албании со счетом 0:2, Словения ответила ей разгромом со счетом 3:0, а после этого сыграла вничью с Чехией 1:1.

    Гости крайне мало забивают в чужих стенах. В трех поединках на выезде у них всего один забитый мяч на счету.

    Прогноз и ставка

    Котировки букмекеров говорят в пользу Словении — 4.60 против 1.86. За 3.40 можно поставить на ничью.

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    У Косова сейчас не та игровая форма. Словения будет настроена на победу, так как она может вывести команду сразу в зону плей-офф.

    Мы рекомендуем поставить на победу Словении, так как у нее более приятные последние результаты.

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    Косово U21 — Словения U21: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 25.03.2022. Прогнозы на футбол. Поборется ли Словения за 2 место в группе G?
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