«Динамо» сыграет на своем поле с «Ростовом» в рамках 22-го тура чемпионата России. Матч пройдет 20 марта, начало — в 20:00 мск. «Динамо» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

«Динамо» вновь плотно село на хвост «Зениту». Отставание от лидера составляет всего три зачетных балла.

Москвичи выглядят очень выгодно. Сандро Шварцу удалось создать потрясающий коллектив, способный реально побороться за золото.

Минувший тур сложился для команды блестяще. «Динамо» на выезде разгромило тульский «Арсенал» (1:4).

Календарь и таблица РПЛ

Против «Ростова» команда в последние годы играет относительно успешно. Из пяти последних очных поединков в активе у «Динамо» три победы при двух неудачах.

«Ростов»

Возвращение Валерия Карпина стало новым импульсом в игре ростовчан. Команда при старом-новом тренере наверняка поднимется в район первой десятки.

На данный момент «Ростов» занимает 12 место. Отрыв от зоны стыков минимальный, но фактор Карпина способен перевернуть горы!

Минувший тур команда провела весьма успешно. На выезде ростовчане переиграли сильный «Рубин» (1:2).

Да и вообще, ростовчанам не мешало бы прибавить в плане надежности собственных тылов. В 20 матчах пропущено 37 мячей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» за 1.75, на ничью за 3.10, а на «Ростов» — за 4.55.

«Динамо» реально борется за золото чемпионата.

Гости при Карпине способны прибавить, однако не лучшим образом обороняются .

Хозяева борются за чемпионский титул, и явно намерены добыть победу в родных стенах. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» -1.5 с коэффициентом 2.35.