«Метц»
С 22 набранными очкам «Метц» находится на предпоследней позиции в турнирной таблице французского первенства. Однако от 17-й безопасной строки он отстает всего на три пункта.
Вот уже как шесть туров «мессинцы» в чемпионате обходятся без побед. В последний раз они смогли пополнить свою копилку тремя очками два месяца тому назад, обыграв тогда в гостях 1:0 «Реймс».
После этого коллектив три раза терпел фиаско и столько же встреч свел вничью. В своей последней проведенной игре он на выезде оказался слабее «Сент-Этьена», проиграв 0:1.
Лишь восемь из 22 баллов «Метц» заработал на своей арене. Команда добилась одной виктории, пять встреч свела вничью и семь раз была повержена.
«Ланс»
«Ланс» же еще надеется по итогам сезона пробиться в еврокубки. На текущий момент он идет на десятой позиции, но от пятой заветной строки отстает всего лишь на четыре очка.
В минувшем туре первенства «золотисто-красные» неожиданно оступились в родных стенах, проиграв середняку «Бресту» со счетом 0:1, пропустив единственный гол по истечении часа игры.
Перед этим коллектив не знал горечи поражений на протяжении трех встреч чемпионата Франции, дважды выиграв за этот период и раз сыграв вничью. Во всех этих матчах он и забивал, и пропускал.
В 13 выездных поединках текущего розыгрыша Лиги 1 «Ланс» добился пяти викторий, еще шесть раз он уходил с поля поверженным и дважды расписал мировые.
В первом круге «Ланс» дома одолел «Метц» 4:1, тем самым прервав безвыигрышную серию с предстоящим противником на отметке шести игр, где дважды уступал при четырех мировых результатах.
Прогноз и ставка на «Метц» — «Ланс»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ланса» предлагают — 1.97.
На викторию «Метца» дают — 4.20, ничья оценена — в 3.58.
Турнирное положение обязывает «Метц» выходить на поле, как на последний бой. И так как «Ланс» на выезде не совсем уверенно выступает, то в этой игре рискнем поставить с Х на хозяев.