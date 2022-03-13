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    «Мессинцы» зацепятся за очки?

    «Метц» — «Ланс». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, Чемпионат Франции, 13 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Метц» — «Ланс»
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    «Метц»
    В воскресенье, 13 марта, в 28-м туре французской Лиги 1 «Метц» на своем поле примет «Ланс». Начало игры намечено на 17:00 по мск. «Метц» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 13 Марта 2022 года
    Метц
  • Франция. Лига 1
    •  Метц 17:00 Ланс Ланс
  • Франция. Лига 1
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    «Метц»

    С 22 набранными очкам «Метц» находится на предпоследней позиции в турнирной таблице французского первенства. Однако от 17-й безопасной строки он отстает всего на три пункта.

    Вот уже как шесть туров «мессинцы» в чемпионате обходятся без побед. В последний раз они смогли пополнить свою копилку тремя очками два месяца тому назад, обыграв тогда в гостях 1:0 «Реймс».

    После этого коллектив три раза терпел фиаско и столько же встреч свел вничью. В своей последней проведенной игре он на выезде оказался слабее «Сент-Этьена», проиграв 0:1.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Лишь восемь из 22 баллов «Метц» заработал на своей арене. Команда добилась одной виктории, пять встреч свела вничью и семь раз была повержена.

    «Ланс»

    «Ланс» же еще надеется по итогам сезона пробиться в еврокубки. На текущий момент он идет на десятой позиции, но от пятой заветной строки отстает всего лишь на четыре очка.

    В минувшем туре первенства «золотисто-красные» неожиданно оступились в родных стенах, проиграв середняку «Бресту» со счетом 0:1, пропустив единственный гол по истечении часа игры.

    Все прогнозы на футбол

    Перед этим коллектив не знал горечи поражений на протяжении трех встреч чемпионата Франции, дважды выиграв за этот период и раз сыграв вничью. Во всех этих матчах он и забивал, и пропускал.

    В 13 выездных поединках текущего розыгрыша Лиги 1 «Ланс» добился пяти викторий, еще шесть раз он уходил с поля поверженным и дважды расписал мировые.

    В первом круге «Ланс» дома одолел «Метц» 4:1, тем самым прервав безвыигрышную серию с предстоящим противником на отметке шести игр, где дважды уступал при четырех мировых результатах.

    Прогноз и ставка на «Метц» — «Ланс»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ланса» предлагают — 1.97.

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    На викторию «Метца» дают — 4.20, ничья оценена — в 3.58.

    Турнирное положение обязывает «Метц» выходить на поле, как на последний бой. И так как «Ланс» на выезде не совсем уверенно выступает, то в этой игре рискнем поставить с Х на хозяев.

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    «Метц» — «Ланс»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 13.03.2022. Прогнозы на футбол. «Мессинцы» зацепятся за очки?
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