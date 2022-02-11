«ПСЖ»
«ПСЖ» занимает первое место в таблице Лиги 1, набрав после 23-х сыгранных матчей 56 очков.
Судьба чемпионского титула во Франции уже решена. «Париж» опережает ближайшего преследователя на 13 очков. Сложно представить, что должно случиться, чтобы кому-то удалось вернуть интригу.
Коэффициенты матча ПСЖ — Ренн
В прошлое воскресенье «ПСЖ» на удивление легко выиграл у «Лилля» — 5:1. Один из мячей забил Лионель Месси.
«ПСЖ»
«Ренн»
«Ренн» тем временем находится на пятой строчке после 23-х туров, в которых набрал 37 очков.
У «Ренна» был непростой январь. Самым неприятным моментом стал вылет из Кубка Франции. Команда Брюно Женезьо сенсационно уступила «Нанси».
Кроме того, «Ренн» проиграл в рамках чемпионата «Лансу» и «Клермону». Между этими поражениями была разгромная победа над «Бордо» (6:0).
Февраль начался для «Ренна» с победы над «Брестом» (2:0).
«Ренн» одержал лишь три победы в 11-ти гостевых матчах чемпионата Франции.
Прогноз и ставка
На «ПСЖ» в этом матче можно поставить за 1.60, ничью букмекеры предлагают за 4.65, а победу «Ренна» — за 6.15.
Все будет зависеть от настроя и состава «Парижа». И есть подозрение, что хозяева не буду гнаться за результатом в предстоящем матче. Уже на следующей неделе у них игра с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов. Очевидно, что надо поберечь силы.
Ставка — победа «Ренна» или ничья за 2.60.
Также можно рассмотреть ставку на тотал «Ренна» больше 1,0 за 2.32.