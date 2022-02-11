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    «ПСЖ» потеряет очки в матче с «Ренном»?

    «ПСЖ» — «Ренн». Прогноз, ставки (к. 2.60) на футбол, чемпионат Франции, 11 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «ПСЖ» — «Ренн»
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    «ПСЖ» еще ни разу не проигрывал в текущем чемпионате на своем поле
    «Пари Сен-Жермен» сыграет на своем поле против «Ренна» в рамках 24-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 11 февраля, начало — в 23:00 мск. «ПСЖ» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 11 Февраля 2022 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 23:00 Ренн Ренн
  • Ренн
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    «ПСЖ»

    «ПСЖ» занимает первое место в таблице Лиги 1, набрав после 23-х сыгранных матчей 56 очков.

    Судьба чемпионского титула во Франции уже решена. «Париж» опережает ближайшего преследователя на 13 очков. Сложно представить, что должно случиться, чтобы кому-то удалось вернуть интригу.

    Коэффициенты матча ПСЖ — Ренн

  • 1
  • 1.55
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 5.50
  • Ставка
    •

    В прошлое воскресенье «ПСЖ» на удивление легко выиграл у «Лилля» — 5:1. Один из мячей забил Лионель Месси.

    Все прогнозы на футбол

    «ПСЖ» ни разу не проигрывал в текущем чемпионате на своем поле, при этом пропустив лишь шесть мячей.

    «Ренн»

    «Ренн» тем временем находится на пятой строчке после 23-х туров, в которых набрал 37 очков.

    У «Ренна» был непростой январь. Самым неприятным моментом стал вылет из Кубка Франции. Команда Брюно Женезьо сенсационно уступила «Нанси».

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    • Кроме того, «Ренн» проиграл в рамках чемпионата «Лансу» и «Клермону». Между этими поражениями была разгромная победа над «Бордо» (6:0).

    Февраль начался для «Ренна» с победы над «Брестом» (2:0).

    «Ренн» одержал лишь три победы в 11-ти гостевых матчах чемпионата Франции.

    Прогноз и ставка

    На «ПСЖ» в этом матче можно поставить за 1.60, ничью букмекеры предлагают за 4.65, а победу «Ренна» — за 6.15.

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    Все будет зависеть от настроя и состава «Парижа». И есть подозрение, что хозяева не буду гнаться за результатом в предстоящем матче. Уже на следующей неделе у них игра с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов. Очевидно, что надо поберечь силы.

    Ставка — победа «Ренна» или ничья за 2.60.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Ренна» больше 1,0 за 2.32.

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    «ПСЖ» — «Ренн»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 11.02.2022. Прогнозы на футбол. «ПСЖ» потеряет очки в матче с «Ренном»?
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