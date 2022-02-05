5 февраля, 21 тура немецкой Бундеслиги — «Бавария» примет «Лейпциг» на «Альянц Арене» в Мюнхене. Начало встречи в 20:30 мск. «Бавария» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

По итогам 20 туров коллектив Нагельсманна занимает первое место, имея 49 очков. Он опережает дортмундскую «Боруссию» на 6 пунктов при равенстве проведенных поединков.

«Бавария» перед паузой выиграла два матча подряд. Она разгромила на выезде «Кельн» со счетом 4:0, а после этого в Берлине разбила «Герту» 4:1. Так хозяева решили исправиться после неудачи на домашнем поле в игре с гладбахской «Боруссией» (1:2).

Коэффициенты матча Бавария — РБ Лейпциг 1 1.40 X 5.20 2 6.90 Ставка

К слову, дома «Бавария» выиграла 8 матчей из 10, при двух поражениях. Как раз неудача в прошлой домашней игре прервала победную серию «мюнхенцев».

Все прогнозы на Бундеслигу

Баварцы являются самой забивающей командой лиги. У них 65 мячей. А учитывая, что пропущено у них всего 19 голов, то и разница соответственно с отрывом лучшем, чем у любой другой команды Бундеслиги.

«Лейпциг»

«Быки» постепенно поднимаются по таблице и сейчас они достигли шестой строчки. За 20 матчей команда набрала 31 очко. Хотя поражение, может ухудшить результат.

В чемпионате «Лейпциг» не проигрывал в трех последних турах. Во всех случаях он одержал победу. 28 ноября коллектив уступил «Арминии» 0:2. После «Лейпциг» выиграл 4 поединка с учетом чемпионата и Кубка Германии.

В начале января «Ред Булл» выиграл у «Майнца» (4:1), а в середине месяца закрепил успех победами над «Штутгартом» (2:0) и «Вольфсбургом» (2:0).

19 января «Лейпциг» заработал путевку в четвертьфинал Кубка Германии, обыграв дома «Ганзу» 2:0.

Прогноз и ставка

Котировки практически не оставляют шансов «Лейпцигу». 1.42 букмекеры дают на «Баварию» и 6.90 — на «Лейпциг». На ничью можно поставить с коэффициентом 5.40.

У «Баварии» две победы подряд в очной серии с «Лейпцигом», причем уверенные. В сентября мюнхенцы разгромили «быков» на их поле с результатом 4:1. Так что от матча вполне можно ждать голов. Это все-таки Бундеслига. Здесь скучно не бывает.