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    Будет ли «Бавария» сильнее «Лейпцига» и в этот раз?

    «Бавария» — «Лейпциг». Прогноз, ставки (к. 1.75) на футбол, Бундеслига, 5 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Лейпциг»
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    Роберт Левандовски
    5 февраля, 21 тура немецкой Бундеслиги — «Бавария» примет «Лейпциг» на «Альянц Арене» в Мюнхене. Начало встречи в 20:30 мск. «Бавария» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 05 Февраля 2022 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 20:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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    «Бавария»

    По итогам 20 туров коллектив Нагельсманна занимает первое место, имея 49 очков. Он опережает дортмундскую «Боруссию» на 6 пунктов при равенстве проведенных поединков.

    «Бавария» перед паузой выиграла два матча подряд. Она разгромила на выезде «Кельн» со счетом 4:0, а после этого в Берлине разбила «Герту» 4:1. Так хозяева решили исправиться после неудачи на домашнем поле в игре с гладбахской «Боруссией» (1:2).

    Коэффициенты матча Бавария — РБ Лейпциг

  • 1
  • 1.40
  • X
  • 5.20
  • 2
  • 6.90
  • Ставка
    •

    К слову, дома «Бавария» выиграла 8 матчей из 10, при двух поражениях. Как раз неудача в прошлой домашней игре прервала победную серию «мюнхенцев».

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Баварцы являются самой забивающей командой лиги. У них 65 мячей. А учитывая, что пропущено у них всего 19 голов, то и разница соответственно с отрывом лучшем, чем у любой другой команды Бундеслиги.

    «Лейпциг»

    «Быки» постепенно поднимаются по таблице и сейчас они достигли шестой строчки. За 20 матчей команда набрала 31 очко. Хотя поражение, может ухудшить результат.

    В чемпионате «Лейпциг» не проигрывал в трех последних турах. Во всех случаях он одержал победу. 28 ноября коллектив уступил «Арминии» 0:2. После «Лейпциг» выиграл 4 поединка с учетом чемпионата и Кубка Германии.

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    • В начале января «Ред Булл» выиграл у «Майнца» (4:1), а в середине месяца закрепил успех победами над «Штутгартом» (2:0) и «Вольфсбургом» (2:0).

    19 января «Лейпциг» заработал путевку в четвертьфинал Кубка Германии, обыграв дома «Ганзу» 2:0.

    Прогноз и ставка

    Котировки практически не оставляют шансов «Лейпцигу». 1.42 букмекеры дают на «Баварию» и 6.90 — на «Лейпциг». На ничью можно поставить с коэффициентом 5.40.

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    У «Баварии» две победы подряд в очной серии с «Лейпцигом», причем уверенные. В сентября мюнхенцы разгромили «быков» на их поле с результатом 4:1. Так что от матча вполне можно ждать голов. Это все-таки Бундеслига. Здесь скучно не бывает.

    Результаты баварцев дома близки к безупречным. Надеемся, что они сохранят свою форму и добудут победу. Рекомендуемая ставка — победа «Баварии» и тотал больше 2.5 за 1.75.

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    «Бавария» — «Лейпциг»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 05.02.2022. Прогнозы на футбол. Будет ли «Бавария» сильнее «Лейпцига» и в этот раз?
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