В воскресенье, 23 января, «Порту» на своем стадионе «Драгау» в рамках 19-го тура Примейры сыграет против «Фамаликана». Начало игры намечено на 23:30 по мск. «Порту» — «Фамаликан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Порту»

«Порту» — лидер текущего чемпионата Португалии. В 18 проведенных поединках коллектив добыл 50 очков и опережает ближайшего преследователя на три пункта.

Отметим, что пока за всю турнирную дистанцию «драконы» не знали горечи поражений. Они смогли выиграть 16 встреч и два раза делили очки со своими оппонентами.

Коэффициенты матча Порту — Фамаликан 1 1.20 X 6.60 2 15.00 Ставка

С учетом всех проведенных турниров «сине-белые» вышли победителями из восьми последних матчей. Половина из них пришлась на чемпионат. В прошлом туре они в гостях разгромили «Белененсеш» со счетом 4:1.

Все прогнозы на футбол

В родных стенах в данном розыгрыше Примейры «Порту» выиграл все восемь проведенных поединков с общим счетом 22:4.

«Фамаликан»

С 16 набранными пунктами «Фамаликан» находится вблизи зоны вылета, на 15 строке. Опасную же позицию коллектив опережает только по дополнительным показателям.

Всего за всю турнирную дистанцию клуб из Вила-Новы добыл лишь три виктории. Последняя их них случилась в середине этого месяца в родных стенах над последним «Белененсешем» 1:0.

Стоит отметить, что сейчас у коллектива 4-матчевая беспроигрышная серия в чемпионате страны. В этот период он одну встречу выиграл и трижды делил очки со своими оппонентами.

Девять из 16 баллов «Фамаликан» заработал в текущем первенстве вне родных стен, дважды победив при трех мировых исходах и четырех неудачах.

В пяти очных играх в чемпионате этих клубов четырежды побеждал «Порту» и раз верх брал «Фамаликан». В первом круге «драконы» выиграли в гостях 2:1.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Порту» — 1.23, победа «Фамаликана» — 13.00, ничья — 6.50.

«Порту» в последнее время много побеждает, но почти всего пропускает. Да и в очных встречах данных команд зачастую обе забивают. Так что в данном сражении рекомендуем ставить на такой исход — П1 + обе забьют: да.