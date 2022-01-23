ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман ДембелеШантаж Дембеле не закончится для «Барселоны» успехом Лев КацманЛев Кацман: Что еще нам нужно выиграть, чтобы теннисистов показывали по ТВ? «Ливерпуль»Жота в огне. Дубль португальца вывел «Ливерпуль» в финал Кубка лиги
  • 01:01
    • «Бетис» крупно выиграл у «Эспаньола» в Барселоне
  • 21:26
    • Сборная России разгромила Словакию на старте ЧЕ по мини-футболу
  • 18:59
    • Карацев завершил выступление на Australian Open
  • 22:29
    • ЦСКА потерпел фиаско от «Милана» в матче Евролиги
  • 18:46
    • Стал известен игровой номер Ивана Сергеева в «Зените»
  • 17:28
    • «Спартак» объявил о переходе Пруцева
    Все новости спорта

    «Драконы» победят, но пропустят

    «Порту» — «Фамаликан». Прогноз, ставка (к. 2.63) на футбол, чемпионат Португалии, 23 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Порту
    Прогноз и ставки на «Порту» — «Фамаликан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эванилсон
    В воскресенье, 23 января, «Порту» на своем стадионе «Драгау» в рамках 19-го тура Примейры сыграет против «Фамаликана». Начало игры намечено на 23:30 по мск. «Порту» — «Фамаликан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Португалия. Примера 23 Января 2022 года
    Порту
  • Порту
    •  Порту 23:30 Фамаликан Фамаликан
  • Вила-Нова-ди-Фамаликан
    •

    «Порту»

    «Порту» — лидер текущего чемпионата Португалии. В 18 проведенных поединках коллектив добыл 50 очков и опережает ближайшего преследователя на три пункта.

    Отметим, что пока за всю турнирную дистанцию «драконы» не знали горечи поражений. Они смогли выиграть 16 встреч и два раза делили очки со своими оппонентами.

    Коэффициенты матча Порту — Фамаликан

  • 1
  • 1.20
  • X
  • 6.60
  • 2
  • 15.00
  • Ставка
    •

    С учетом всех проведенных турниров «сине-белые» вышли победителями из восьми последних матчей. Половина из них пришлась на чемпионат. В прошлом туре они в гостях разгромили «Белененсеш» со счетом 4:1.

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах в данном розыгрыше Примейры «Порту» выиграл все восемь проведенных поединков с общим счетом 22:4.

    «Фамаликан»

    С 16 набранными пунктами «Фамаликан» находится вблизи зоны вылета, на 15 строке. Опасную же позицию коллектив опережает только по дополнительным показателям.

    Всего за всю турнирную дистанцию клуб из Вила-Новы добыл лишь три виктории. Последняя их них случилась в середине этого месяца в родных стенах над последним «Белененсешем» 1:0.

  • Новые звезды из Южной Америки. 11 талантов, которые вскоре могут покорить Европу
  • Эти парни уже совсем скоро наведут шороха в Старом Свете
  • 19/01/2022

    • Стоит отметить, что сейчас у коллектива 4-матчевая беспроигрышная серия в чемпионате страны. В этот период он одну встречу выиграл и трижды делил очки со своими оппонентами.

    Девять из 16 баллов «Фамаликан» заработал в текущем первенстве вне родных стен, дважды победив при трех мировых исходах и четырех неудачах.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    В пяти очных играх в чемпионате этих клубов четырежды побеждал «Порту» и раз верх брал «Фамаликан». В первом круге «драконы» выиграли в гостях 2:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Порту» — 1.23, победа «Фамаликана» — 13.00, ничья — 6.50.

    «Порту» в последнее время много побеждает, но почти всего пропускает. Да и в очных встречах данных команд зачастую обе забивают. Так что в данном сражении рекомендуем ставить на такой исход — П1 + обе забьют: да.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.44
  • Прогноз на матч Вондроушова — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Чикаго — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Пэр — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Анахайм — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Сиэтл — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Швентек — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Рублев — Чилич
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Кырстя — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Эвертон — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Леванте — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Сивасспор — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Дженоа — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Порту» — «Фамаликан»: прогноз, ставка (2.63), статистика, коэффициенты матча 23.01.2022. Прогнозы на футбол. «Драконы» победят, но пропустят
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры