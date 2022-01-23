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    Сможет ли «Гранада» обыграть «Осасуну»?

    «Гранада» — «Осасуна». Прогноз (к. 2.54) и ставки на чемпионат Испании 23 января 2022 года

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    «Гранада» набрала десять очков в четырех предыдущих матчах на своем поле
    «Гранада» сыграет на своем поле против «Осасуны» в рамках 22-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 23 января, начало — в 16:00 мск. «Гранада» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Гранада»

    «Гранада» занимает 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав в 21-м матче 24 очка.

    Несколько дней назад у «Гранады» был непростой гостевой матч против «Хетафе», который завершился для нее неприятным поражением со счетом 2:4.

    «Гранаде» не удалось продлить беспроигрышную серию, которая составляла четыре матча. Ранее в январе она одержала победу над «Атлетико» и сыграла вничью с «Эльче» и «Барселоной».

    «Гранада» набрала десять очков в четырех предыдущих матчах на своем поле.

    «Осасуна»

    «Осасуна» тем временем набрала 25 очков в 21-м матче и находится на 13-й строчке.

    Клуб из Памплоны не очень удачно провел первую половину января. В начале месяца «Осасуна» вылетела из Кубка Испании и проиграла на своем поле «Атлетику».

    После победы над «Кадисом» команда Хагобы Аррасате потерпела гостевое поражение от «Сельты».

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    «Осасуна» набрала только одно очко и ни разу не забила в пяти предыдущих матчах Ла Лиги на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Гранаду» в этом матче можно поставить за 2.54, ничью букмекеры предлагают за 3.16, а победу «Осасуны» — за 3.04.

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    Матч действительно сложный, но, скорее всего, «Гранада» наберет три очка. Все-таки «Осасуна» не лучшим образом играет в гостях, о чем свидетельствуют в том числе результаты.

    Тогда как «Гранада» не так давно отобрала на своем поле очки у «Атлетико» и «Барсы».

    Ставка — победа «Гранады» за 2.54.

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    «Гранада» — «Осасуна»: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 23.01.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Гранада» обыграть «Осасуну»?
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