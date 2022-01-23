«Гранада»
«Гранада» занимает 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав в 21-м матче 24 очка.
Несколько дней назад у «Гранады» был непростой гостевой матч против «Хетафе», который завершился для нее неприятным поражением со счетом 2:4.
«Гранаде» не удалось продлить беспроигрышную серию, которая составляла четыре матча. Ранее в январе она одержала победу над «Атлетико» и сыграла вничью с «Эльче» и «Барселоной».
«Гранада» набрала десять очков в четырех предыдущих матчах на своем поле.
«Осасуна»
«Осасуна» тем временем набрала 25 очков в 21-м матче и находится на 13-й строчке.
Клуб из Памплоны не очень удачно провел первую половину января. В начале месяца «Осасуна» вылетела из Кубка Испании и проиграла на своем поле «Атлетику».
После победы над «Кадисом» команда Хагобы Аррасате потерпела гостевое поражение от «Сельты».
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«Осасуна» набрала только одно очко и ни разу не забила в пяти предыдущих матчах Ла Лиги на выезде.
Прогноз и ставка
На «Гранаду» в этом матче можно поставить за 2.54, ничью букмекеры предлагают за 3.16, а победу «Осасуны» — за 3.04.
Матч действительно сложный, но, скорее всего, «Гранада» наберет три очка. Все-таки «Осасуна» не лучшим образом играет в гостях, о чем свидетельствуют в том числе результаты.
Тогда как «Гранада» не так давно отобрала на своем поле очки у «Атлетико» и «Барсы».
Ставка — победа «Гранады» за 2.54.