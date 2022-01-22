ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»Жота в огне. Дубль португальца вывел «Ливерпуль» в финал Кубка лиги Де Хеа снова спас «МЮ» от пораженияВ фундаменте «МЮ» остаются трещины и вопросы без ответов Геймпад XboxБюрократия, токсичность и забастовки. Пять главных проблем, которые придется решить Microsoft после покупки ​​Activision Blizzard
  • 02:07
    • «Атлетик» выбил «Барселону» из Кубка Испании
  • 00:39
    • Дубль Жоты принес «Ливерпулю» победу над «Арсеналом» в полуфинале Кубка лиги
  • 00:54
    • Гол Шомуродова помог «Роме» обыграть «Лечче» в 1/8 финала Кубка Италии
  • 00:11
    • Кот-д'Ивуар сыграет с Египтом в 1/8 финала Кубка Африки, Нигерия — с Тунисом
    Все новости спорта

    Кто победит во встрече кубковых неудачников?

    «Хоффенхайм» — «Боруссия» Д. Прогноз, ставки (к. 1.91) на футбол, чемпионат Германии, 22 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Хоффенхайм 1899 Прогнозы на Боруссию Д Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Хоффенхайм» — «Боруссия» Д
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Боруссия»
    Дортмундская «Боруссия» сыграет на выезде против «Хоффенхайма» в рамках 20-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 22 января, начало — в 17:30 мск. «Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 22 Января 2022 года
    Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 17:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
    •

    «Хоффенхайм»

    В прошлом туре команда Себастьяна Хенесса прервала семиматчевую беспроигрышную серию, длившуюся с 12-го тура Бундеслиги -5 побед и 2 ничьих.

    Декабрь «Хоффенхайм» закончил, уйдя от поражения в домашнем матче с менхенгладбахской «Боруссией» (1:1), а новый год начал обыграл на своем поле «Аугсбург» (3:1).

    Коэффициенты матча Хоффенхайм — Боруссия Д

  • 1
  • 3.10
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.05
  • Ставка
    •

    Но в последних матчах сине-белые сначала уступили в Берлине «Униону» (1:2) в рамках Бундеслиги, а потом была разгромлены «Фрайбургом» (4:1) в домашнем матче 1/8 финала Кубка Германии.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    После 19 туров «Хоффенхайм» с 31-м очком на 4-м месте. Разница мячей 39-29, Ила Бебу забил 7 голов. Не сыграют Бичакчич, Сков, Кадержабек, Самассеку, Нуху и Джон.

    «Боруссия» Д

    Дортмундский клуб продолжает преследовать «Баварию», потерпев в последних 5 турах Бундеслиги одно поражение, но одержав три победы.

  • Трансферный дайджест. 11-17 января
  • Что «Барселона» будет делать с Дембеле, какую невероятную сумму «Вест Хэм» хочет за свою главную звезду, кто претендует на Дибалу и другие трансферные новости последних дней
  • 17/01/2022

    • Год «шмели» закончили проиграв в Берлине «Герте» (2:3), а в первой встрече 2022 года вырвали выездную победу у франкфуртского «Айнтрахта» (2:3).

    Затем «Боруссия» разгромила на своем поле «Фрайбург» (5:1), но в последнем матче вылетела из Кубка Германии, проиграв на выезде «Санкт-Паули» (1:2) в 1/8 финала.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    После 19 туров «Боруссия» с 40 очками идет второй, на 6 баллов отставая от «Баварии». Разница мячей 49-29, Холанд забил 15 голов. Не сыграет Дауд, под вопросом Бюрки, Шмельцер, Мори, Рейна и Джан.

    Прогноз и ставка

    На победу «Хоффенхайма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.05, на ничью в основное время — 3.95, а на победу «Боруссии» — 2.18.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    В первом круге «Боруссия» победила со счетом 3:2. В прошлом сезоне «Хоффенхайм» проиграл дома 0:1, а на выезде сыграл вничью 2:2.

    В последних 5 очных встречах на своем поле «Хоффенхайм» проиграл лишь раз, дважды победив. Тем не менее, прогнозируем, что «Боруссия» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют и ТБ 2,5» за 1.54 и ТМ 3,5 за 1.79.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Даллас — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Костюк — Бадоса
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  2.86
  • Прогноз на матч Кудерметова — Саккари
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Монфис — Гарин
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Опелка — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Алькарас — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Албот
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  2.71
  • Прогноз на матч Анисимова — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Хачанов — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Маннарино — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Йени Малатьяспор — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Арука — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 22.01.2022. Прогнозы на футбол. Кто победит во встрече кубковых неудачников?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры