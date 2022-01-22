«Хоффенхайм»
В прошлом туре команда Себастьяна Хенесса прервала семиматчевую беспроигрышную серию, длившуюся с 12-го тура Бундеслиги -5 побед и 2 ничьих.
Декабрь «Хоффенхайм» закончил, уйдя от поражения в домашнем матче с менхенгладбахской «Боруссией» (1:1), а новый год начал обыграл на своем поле «Аугсбург» (3:1).
Коэффициенты матча Хоффенхайм — Боруссия Д
Но в последних матчах сине-белые сначала уступили в Берлине «Униону» (1:2) в рамках Бундеслиги, а потом была разгромлены «Фрайбургом» (4:1) в домашнем матче 1/8 финала Кубка Германии.
После 19 туров «Хоффенхайм» с 31-м очком на 4-м месте. Разница мячей 39-29, Ила Бебу забил 7 голов.
«Боруссия» Д
Дортмундский клуб продолжает преследовать «Баварию», потерпев в последних 5 турах Бундеслиги одно поражение, но одержав три победы.
Год «шмели» закончили проиграв в Берлине «Герте» (2:3), а в первой встрече 2022 года вырвали выездную победу у франкфуртского «Айнтрахта» (2:3).
Затем «Боруссия» разгромила на своем поле «Фрайбург» (5:1), но в последнем матче вылетела из Кубка Германии, проиграв на выезде «Санкт-Паули» (1:2) в 1/8 финала.
Календарь и таблица Бундеслиги
После 19 туров «Боруссия» с 40 очками идет второй, на 6 баллов отставая от «Баварии». Разница мячей 49-29, Холанд забил 15 голов.
Прогноз и ставка
На победу «Хоффенхайма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.05, на ничью в основное время — 3.95, а на победу «Боруссии» — 2.18.
В первом круге «Боруссия» победила со счетом 3:2. В прошлом сезоне «Хоффенхайм» проиграл дома 0:1, а на выезде сыграл вничью 2:2.
В последних 5 очных встречах на своем поле «Хоффенхайм» проиграл лишь раз, дважды победив. Тем не менее, прогнозируем, что
Интересны варианты ставок