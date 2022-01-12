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    Уверенный старт ивуарийцев?

    Экваториальная Гвинея — Кот-д’Ивуар. Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, Кубок африканских наций, 12 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Экваториальная Гвинея — Кот-д’Ивуар
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    Франк Кесси
    Экваториальная Гвинея сыграет на своем поле с Кот-д’Ивуаром в рамках 1-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 12 января, начало — в 22:00 мск. Экваториальная Гвинея — Кот-д’Ивуар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сборная Экваториальной Гвинеи

    Эта команда видится потенциальным андердогом группы. А ведь очень зря: сборная Экваториальной Гвинеи до последнего достойно сражалась за путевку на Мундиаль.

    По составу Экваториальная Гвинея выглядит скромно. Несмотря на это, в квалификации на Чемпионат мира команда заняла второе место.

    Экваториальная Гвинея не проигрывает уже пять матчей к ряду. Причем из этих поединков три оказались победными.

    Прогнозы на Кубок Африки

    Матчи с ивуарийцами у Экваториальной Гвинеи не клеятся. Из двух сыгранных матчей команда извлекла лишь ничью.

    Сборная Кот-д’Ивуара

    Кот-д’Ивуар всегда силен и крайне амбициозен. С таким мощным, по африканским меркам, составом, команда может продвинуться далеко.

    В квалификации на Мундиаль сборная Кот-д’Ивуара заняла второе место в своем квартете. Причем до последнего ивуарийцы лидировали, но в решающей битве уступили Камеруну (1:0).

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    • А вот атака Кот-д’Ивуара — настоящая вишенка на торте. Чего стоит только форвард «Аякса» Себастьен Аллер, забивающий с регулярностью выстрелов пулемета.

    Миланец Франк Кесси также играет важную роль в тактических построениях команды. Креативен и Максвелл Корне, выступающий за «Бернли».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Кот-д’Ивуар за 1.22, на ничью за 5.80, а на Экваториальную Гвинею — за 16.00.

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    Экваториальная Гвинея вряд ли способна дать бой более мощному сопернику.

    Кот-д’Ивуар обладает отличным подбором исполнителей во всех линиях.

    Ивуарийцы на голову сильнее соперника, что и докажут на деле. Наши прогноз и ставка — Фора Кот-д’Ивуара -1.75 с коэффициентом 2.04.

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    Экваториальная Гвинея — Кот-д’Ивуар: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 12.01.2022. Прогнозы на футбол. Уверенный старт ивуарийцев?
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