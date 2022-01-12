Сборная Экваториальной Гвинеи
Эта команда видится потенциальным андердогом группы. А ведь очень зря: сборная Экваториальной Гвинеи до последнего достойно сражалась за путевку на Мундиаль.
По составу Экваториальная Гвинея выглядит скромно. Несмотря на это, в квалификации на Чемпионат мира команда заняла второе место.
Экваториальная Гвинея не проигрывает уже пять матчей к ряду. Причем из этих поединков три оказались победными.
Матчи с ивуарийцами у Экваториальной Гвинеи не клеятся. Из двух сыгранных матчей команда извлекла лишь ничью.
Сборная Кот-д’Ивуара
Кот-д’Ивуар всегда силен и крайне амбициозен. С таким мощным, по африканским меркам, составом, команда может продвинуться далеко.
В квалификации на Мундиаль сборная Кот-д’Ивуара заняла второе место в своем квартете. Причем до последнего ивуарийцы лидировали, но в решающей битве уступили Камеруну (1:0).
А вот атака Кот-д’Ивуара — настоящая вишенка на торте. Чего стоит только форвард «Аякса» Себастьен Аллер, забивающий с регулярностью выстрелов пулемета.
Миланец Франк Кесси также играет важную роль в тактических построениях команды. Креативен и Максвелл Корне, выступающий за «Бернли».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Кот-д’Ивуар за 1.22, на ничью за 5.80, а на Экваториальную Гвинею — за 16.00.
Экваториальная Гвинея вряд ли способна дать бой более мощному сопернику.
Кот-д’Ивуар
Ивуарийцы на голову сильнее соперника, что и докажут на деле. Наши прогноз и ставка — Фора Кот-д’Ивуара -1.75 с коэффициентом 2.04.