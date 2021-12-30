30 декарбя, 22:00 мск — «Арука» примет «Брагу» в матче 16 тура португальской Примейра-лиги. Место встречи — «Городской стадион Аруки». «Арука» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арука»

Хозяева относятся к касте команд из второй половину турнирной таблицы. Они набрали только 14 очков за 15 туров. В переводе на результаты — это 3 победы, 5 ничьих и 7 поражений.

В этом месяце «Арука» еще не побеждала. Она проиграла «Санта Кларе» 1:2. В середине декабря команда потерпела разгромное поражение от «Визелы» со счетом 1:4.

Серию удалось прервать в игре с «Портимоненси». Там была зафиксирована ничья 1:1. Последнюю победу у «Аруки» было зафиксировано 27 ноября в игре с «Боавиштой», которая завершилась со счетом 2:1.

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«Арука» пропускала в шести из семи домашних поединков чемпионата Португалии.

«Брага»

Результаты «Браги» сильно ухудшились. Только в декабре команда проиграла уже три раза. гости вылетели из Кубка Португалии, уступив «Визеле» 0:1, и Кубка лиги, проиграв «Боавиште» 1:5.

Еще одно поражение в этом месяце «Брага» потерпела от «Порту» (0:1) в чемпионате. В этом же турнире у команды была победа над командой «Белененсеш» на своем поле (1:0).

Одним из важных достижений «оружейников» стал выход в плей-офф Лиги Европы. Через пару месяцев они сыграют в 1/16 еврокубка. В последнем туре групповой стадии турнира гости сыграли вничью с «Црвеной Звездой» (1:1).

В таблице чемпионата Португалии «Брага» занимает 4 место с 28 очками на счету. Она выиграла 3 из 4 последних матчей турнира.

Прогноз и ставка

Котировки на этот поединок следующие: 5.10 на победу «Аруки», 3.80 на ничью и 1.68 букмекеры предлагают на победу «Браги».

«Брага» находится намного выше «Аруки» в таблице не просто так. Да, у команды были проблемы в декабре, но это скорее от плотного графика, а не от качества игры. Результаты и качество игры хозяев все же оставляет вопросы.