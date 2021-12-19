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    Сможет ли «Бенфика» разгромить «Маритиму»?

    «Бенфика» — «Маритиму». Прогноз (к. 3.45) и ставки на чемпионат Португалии 19 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Маритиму»
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    «Бенфика» дважды проиграла в трех предыдущих матчах чемпионата на своем поле
    «Бенфика» сыграет на своем поле против «Маритиму» в рамках 15-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 19 декабря в Лиссабоне, начало — в 20:00 мск. «Бенфика» — «Маритиму»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 19 Декабря 2021 года
    Бенфика
  • Лиссабон
    •  Бенфика 20:00 Маритиму Маритиму
  • Фуншал
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    Коэффициенты на матч Бенфика — Маритиму

  • 1
  • 1.13
  • X
  • 7.90
  • 2
  • 26.00
  • Ставка!
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    «Бенфика»

    «Бенфика» занимает третье место в турнирной таблице после 14-ти сыгранных матчей, в которых набрала 34 очка. Отставание от «Порту» и «Спортинга» составляет четыре очка. Пока что ситуация под контролем.

    Главным достижением «Бенфики» в первой половине сезона стал выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Орлы» отправили в Лигу Европы страдающую от многочисленных проблем «Барселону».

    В предыдущем матче чемпионата Португалии «Бенфика» разгромила на выезде «Фамаликан» (4:1). Уругваец Дарвин Нуньес стал автором хет-трика.

    «Бенфика» дважды проиграла в трех предыдущих матчах чемпионата на своем поле. Сначала команда Жорже Жезуша уступила «Портимоненсе», а потом «Спортингу».

    «Маритиму»

    «Маритиму» тем временем находится на девятой строчке, набрав в 14-ти турах 14 очков.

    Гости не лучшим образом начали сезон, но, судя по недавним матчам, они начинают приходить в себя.

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    На прошлой неделе «Маритиму» разгромил на своем поле «Санта-Клару» (4:1), а перед этим была ничья с «Боавиштой» (1:1) и победа над «Пасуш де Феррейра» (2:0).

    «Маритиму» одержал только одну гостевую победу в текущем чемпионате Португалии.

    Прогноз и ставка

    На «Бенфику» в этом матче можно поставить за 1.13, ничью букмекеры предлагают за 8.50, а победу «Маритиму» — за 22.00.

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    Несмотря на то, что в этом матче есть явный фаворит, далеко не факт, что «Бенфика» легко наберет три очка. Во всяком случае три предыдущих матча против «Маритиму» получились очень сложными для лиссабонского клуба.

    Ставка — победа «Бенфики» + обе команды забьют за 3.45.

    «Маритиму» банального нечего терять в этом матче, а психология порой имеет большое значение в подобных ситуациях. Гол от гостей не станет большим сюрпризом.

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    «Бенфика» — «Маритиму»: прогноз, ставка (3.45), статистика, коэффициенты матча 19.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Бенфика» разгромить «Маритиму»?
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