«Бенфика» сыграет на своем поле против «Маритиму» в рамках 15-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 19 декабря в Лиссабоне, начало — в 20:00 мск. «Бенфика» — «Маритиму»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бенфика»

«Бенфика» занимает третье место в турнирной таблице после 14-ти сыгранных матчей, в которых набрала 34 очка. Отставание от «Порту» и «Спортинга» составляет четыре очка. Пока что ситуация под контролем.

Главным достижением «Бенфики» в первой половине сезона стал выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Орлы» отправили в Лигу Европы страдающую от многочисленных проблем «Барселону».

В предыдущем матче чемпионата Португалии «Бенфика» разгромила на выезде «Фамаликан» (4:1). Уругваец Дарвин Нуньес стал автором хет-трика.

«Бенфика» дважды проиграла в трех предыдущих матчах чемпионата на своем поле. Сначала команда Жорже Жезуша уступила «Портимоненсе», а потом «Спортингу».

«Маритиму»

«Маритиму» тем временем находится на девятой строчке, набрав в 14-ти турах 14 очков.

Гости не лучшим образом начали сезон, но, судя по недавним матчам, они начинают приходить в себя.

Все прогнозы на футбол

На прошлой неделе «Маритиму» разгромил на своем поле «Санта-Клару» (4:1), а перед этим была ничья с «Боавиштой» (1:1) и победа над «Пасуш де Феррейра» (2:0).

«Маритиму» одержал только одну гостевую победу в текущем чемпионате Португалии.

Прогноз и ставка

На «Бенфику» в этом матче можно поставить за 1.13, ничью букмекеры предлагают за 8.50, а победу «Маритиму» — за 22.00.

Несмотря на то, что в этом матче есть явный фаворит, далеко не факт, что «Бенфика» легко наберет три очка. Во всяком случае три предыдущих матча против «Маритиму» получились очень сложными для лиссабонского клуба.

Ставка — победа «Бенфики» + обе команды забьют за 3.45.

«Маритиму» банального нечего терять в этом матче, а психология порой имеет большое значение в подобных ситуациях. Гол от гостей не станет большим сюрпризом.