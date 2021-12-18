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    Статистика указывает на мировую

    «Саутгемптон» — «Брентфорд». Прогноз, ставка (к. 3.48) на футбол, чемпионат Англии, 18 декабря 2021 года

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    Понтус Янссон
    В субботу, 18 декабря, «Саутгемптон» в рамках 18-го тура АПЛ на своем поле примет лондонский «Брентфорд». Игра начнется в 18:00 по мск. «Саутгемптон» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Декабря 2021 года
    Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 18:00 Брентфорд Брентфорд
  • Брентфорд
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    Коэффициенты на матч Саутгемптон — Брентфорд

  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.50
  • Ставка!
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    «Саутгемптон»

    С 17 набранными очками «Саутгемптон» находится вблизи зоны вылета, на 15 месте в турнирной таблице. От опасной строки коллектив оторвался всего на шесть баллов.

    «Святые» начали этот чемпионат с 7-матчевой безвыигрышной серией, набрав в этот период четыре очка. В последующих же четырех играх они не уступали, трижды победив при одной мировой.

    После этого «красно-белые» выдали серию из шести поединков без выигрышей, трижды сыграв вничью в этот период при трех фиаско. В минувшем туре они расписали выездную мировую с «Кристал Пэлес», сыграв 2:2.

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    11 из 17 общих баллов «Саутгемптон» заработал как раз в родных стенах, дважды выиграв, раз уступили и аж пять встреч свел вничью.

    «Брентфорд»

    «Брентфорд» только поднялся в сильнейший дивизион, и в элите пока занимает в турнирной таблице 12 место, имея на своем счету 20 очков и опережает опасную зону на шесть баллов.

    Лондонский коллектив резво стартовал в этом чемпионате, уступив только раз за первые семь туров, однако затем он забуксовал , проиграв четыре поединка подряд.

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    • Однако после этого «пчелы» пришли в себя и проиграли только раз за последующие пять матчей при двух ничьих и двух победах. Одна из них пришлась на последний сыгранный поединок — дома над «Уотфордом» 2:1.

    Вне родных стен в текущем первенстве «Брентфорд» уступил пока только в двух играх из восьми. Еще две встречи команда выиграла и четырежды расписывала мировые.

    Последний раз между собой эти команды играли в 2020 году. И тогда в рамках Кубка лиги «Брентфорд» взял верх над «Саутгемптоном» на его поле — 2:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Саутгемптона» предлагают — 2.21.

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    На викторию «Брентфорда» дают — 3.48, ничья оценена — в 3.48.

    «Святые» большую часть домашних матчей сводят вничью, а «пчелы» в половине выездных встреч расписывали мировые. И исходя из данной статистики, в данной игре рискнем поставить на ничью.

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    «Саутгемптон» — «Брентфорд»: прогноз, ставка (3.48), статистика, коэффициенты матча 18.12.2021. Прогнозы на футбол. Статистика указывает на мировую
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