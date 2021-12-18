В субботу, 18 декабря, «Саутгемптон» в рамках 18-го тура АПЛ на своем поле примет лондонский «Брентфорд». Игра начнется в 18:00 по мск. «Саутгемптон» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Саутгемптон»

С 17 набранными очками «Саутгемптон» находится вблизи зоны вылета, на 15 месте в турнирной таблице. От опасной строки коллектив оторвался всего на шесть баллов.

«Святые» начали этот чемпионат с 7-матчевой безвыигрышной серией, набрав в этот период четыре очка. В последующих же четырех играх они не уступали, трижды победив при одной мировой.

После этого «красно-белые» выдали серию из шести поединков без выигрышей, трижды сыграв вничью в этот период при трех фиаско. В минувшем туре они расписали выездную мировую с «Кристал Пэлес», сыграв 2:2.

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11 из 17 общих баллов «Саутгемптон» заработал как раз в родных стенах, дважды выиграв, раз уступили и аж пять встреч свел вничью.

«Брентфорд»

«Брентфорд» только поднялся в сильнейший дивизион, и в элите пока занимает в турнирной таблице 12 место, имея на своем счету 20 очков и опережает опасную зону на шесть баллов.

Лондонский коллектив резво стартовал в этом чемпионате, уступив только раз за первые семь туров, однако затем он забуксовал , проиграв четыре поединка подряд.

Однако после этого «пчелы» пришли в себя и проиграли только раз за последующие пять матчей при двух ничьих и двух победах. Одна из них пришлась на последний сыгранный поединок — дома над «Уотфордом» 2:1.

Вне родных стен в текущем первенстве «Брентфорд» уступил пока только в двух играх из восьми. Еще две встречи команда выиграла и четырежды расписывала мировые.

Последний раз между собой эти команды играли в 2020 году. И тогда в рамках Кубка лиги «Брентфорд» взял верх над «Саутгемптоном» на его поле — 2:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Саутгемптона» предлагают — 2.21.

На викторию «Брентфорда» дают — 3.48, ничья оценена — в 3.48.

«Святые» большую часть домашних матчей сводят вничью, а «пчелы» в половине выездных встреч расписывали мировые. И исходя из данной статистики, в данной игре рискнем поставить на ничью.