«Порту» сыграет на своем поле с «Брагой» в рамках 14-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 12 декабря, начало — в 23:30 мск. «Порту» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Порту»

«Порту» привычно борется за чемпионский титул. Вот и сейчас «драконы» лидируют в турнирной таблице чемпионата Португалии.

Правда, столько же очков (35) имеет и «Спортинг». Да и «Бенфика» отстает только на четыре зачетных пункта.

Вот и в минувшем туре «Порту» добыл три очка. На выезде команда разгромила «Портимомненсе» (0:3), причем первый мяч соперники забили в свои ворота.

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Против «Браги» «драконы» в последние годы играют неудачно. Из пяти последних очных поединков «Порту» выиграл лишь раз, уступив дважды.

«Брага»

Эта команда все никак не может подняться в заветную тройку. «Брага» — стабильная четвертая сила в португальском футболе.

Рикарду Орта, как всегда, стабилен и силен в реализации. Форвард «Браги» в 12 проведенных матчах настрелял уже 9 мячей.

В минувшем туре команда переиграла «Эшторил» (2:0). Оба мяча забил именно Орта, причем до них он еще и не реализовал пенальти.

На неделе же «Брага» не сумела переиграть «Црвену Звезду» (1:1) в Лиге Европы. Орта и компания вели в счете, но в итоге довольствовались лишь вторым местом в группе.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Порту» за 1.50, на ничью за 4.33, а на «Брагу» — за 6.50.

«Порту» имеет одну из лучших атак в лиге и надежные тылы.

Гости слишком зависимы от кондиций Орты.

В чемпионской гонке каждый потерянный балл может стать роковым. Наши прогноз и ставка — Победа «Порту» в 1 тайме с коэффициентом 2.00.