Коэффициенты на матч Порту — Брага
«Порту»
«Порту» привычно борется за чемпионский титул. Вот и сейчас «драконы» лидируют в турнирной таблице чемпионата Португалии.
Правда, столько же очков (35) имеет и «Спортинг». Да и «Бенфика» отстает только на четыре зачетных пункта.
Вот и в минувшем туре «Порту» добыл три очка. На выезде команда разгромила «Портимомненсе» (0:3), причем первый мяч соперники забили в свои ворота.
Против «Браги» «драконы» в последние годы играют неудачно. Из пяти последних очных поединков «Порту» выиграл лишь раз, уступив дважды.
«Брага»
Эта команда все никак не может подняться в заветную тройку. «Брага» — стабильная четвертая сила в португальском футболе.
Рикарду Орта, как всегда, стабилен и силен в реализации. Форвард «Браги» в 12 проведенных матчах настрелял уже 9 мячей.
В минувшем туре команда переиграла «Эшторил» (2:0). Оба мяча забил именно Орта, причем до них он еще и не реализовал пенальти.
На неделе же «Брага» не сумела переиграть «Црвену Звезду» (1:1) в Лиге Европы. Орта и компания вели в счете, но в итоге довольствовались лишь вторым местом в группе.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Порту» за 1.50, на ничью за 4.33, а на «Брагу» — за 6.50.
«Порту»
Гости слишком зависимы от кондиций Орты.
В чемпионской гонке каждый потерянный балл может стать роковым. Наши прогноз и ставка — Победа «Порту» в 1 тайме с коэффициентом 2.00.