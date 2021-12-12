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    «Драконы» быстро загрызут «Брагу»?

    «Порту» — «Брага». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Примейра-лига, 12 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Порту» — «Брага»
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    Мехди Тареми
    «Порту» сыграет на своем поле с «Брагой» в рамках 14-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 12 декабря, начало — в 23:30 мск. «Порту» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 12 Декабря 2021 года
    Порту
  • Порту, Португалия
    •  Порту 23:30 Брага Брага
  • Брага
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    Коэффициенты на матч Порту — Брага

  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 6.70
  • Ставка!
    •

    «Порту»

    «Порту» привычно борется за чемпионский титул. Вот и сейчас «драконы» лидируют в турнирной таблице чемпионата Португалии.

    Правда, столько же очков (35) имеет и «Спортинг». Да и «Бенфика» отстает только на четыре зачетных пункта.

    Вот и в минувшем туре «Порту» добыл три очка. На выезде команда разгромила «Портимомненсе» (0:3), причем первый мяч соперники забили в свои ворота.

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    Против «Браги» «драконы» в последние годы играют неудачно. Из пяти последних очных поединков «Порту» выиграл лишь раз, уступив дважды.

    «Брага»

    Эта команда все никак не может подняться в заветную тройку. «Брага» — стабильная четвертая сила в португальском футболе.

    Рикарду Орта, как всегда, стабилен и силен в реализации. Форвард «Браги» в 12 проведенных матчах настрелял уже 9 мячей.

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    • В минувшем туре команда переиграла «Эшторил» (2:0). Оба мяча забил именно Орта, причем до них он еще и не реализовал пенальти.

    На неделе же «Брага» не сумела переиграть «Црвену Звезду» (1:1) в Лиге Европы. Орта и компания вели в счете, но в итоге довольствовались лишь вторым местом в группе.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Порту» за 1.50, на ничью за 4.33, а на «Брагу» — за 6.50.

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    «Порту» имеет одну из лучших атак в лиге и надежные тылы.

    Гости слишком зависимы от кондиций Орты.

    В чемпионской гонке каждый потерянный балл может стать роковым. Наши прогноз и ставка — Победа «Порту» в 1 тайме с коэффициентом 2.00.

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    «Порту» — «Брага»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 12.12.2021. Прогнозы на футбол. «Драконы» быстро загрызут «Брагу»?
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