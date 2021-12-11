«Бавария» сыграет на своем поле против «Майнца» в 15-м туре чемпионата Германии. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 17:30 мск. «Бавария» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

«Бавария» единолично возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги после 15-ти туров, в которых набрала 34 очка.

В прошлом туре «Бавария» одержала гостевую победу над дортмундской «Боруссией» (3:2), благодаря чему увеличила отрыв от конкурента до четырех очков. Автором дубля в этой игре стал Роберт Левандовски.

Ранее на этой неделе Левандовски очень хотел забить в матче с «Барселоной», но так и не смог реализовать ни один из своих моментов. Но даже без этого «Бавария» все равно «прошлась» по «Барсе», выиграв со счетом 3:0.

В десяти домашних матчах текущего сезона «Бавария» забила 36 мячей .

«Майнц»

«Майнц» тем временем находится на седьмой строчке. В 15-ти матчах гости набрали 21 очко.

По сравнению с прошлым годом на этот раз «Майнц» очень удачно проводит первую половину сезона.

Небольшой спад уже был, но после этого «Майнц» провел шесть матчей, в которых потерпел только одно поражение и одержал три победы.

Все прогнозы на Бундеслигу

В прошлом туре «Майнц» разгромил на своем поле «Вольфсбург». Соперник получил два мяча уже через четыре минуты после стартового свистка.

Прогноз и ставка

На «Баварию» в этом матче можно поставить за 1.26, ничью букмекеры предлагают за 7.70, а победу «Майнца» — за 12.75.

Как ни странно, но проблемы в этом сезоне у «Баварии» возникают в основном в матчах против немецких середняков. Можно вспомнить поражения от «Айнтрахта» и «Аугсбурга», а также непростые победы над «Фрайбургом» и «Арминией». Скорее всего, это вопрос мотивации.

Ставка — победа «Баварии» + обе команды забьют за 2.34.

«Майнцу» нечего терять в такой игре, поэтому вполне вероятно, что гости рискнут и попробуют забить хотя бы гол престижа.