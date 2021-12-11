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    Сможет ли «Бавария» выиграть у «Майнца» с сухим счетом?

    «Бавария» — «Майнц». Прогноз (к. 2.34) и ставки на чемпионат Германии 11 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Майнц»
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    В десяти домашних матчах текущего сезона «Бавария» забила 36 мячей
    «Бавария» сыграет на своем поле против «Майнца» в 15-м туре чемпионата Германии. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 17:30 мск. «Бавария» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 11 Декабря 2021 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 17:30 Майнц Майнц
  • Майнц
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    Коэффициенты на матч Бавария — Майнц

  • 1
  • 1.24
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  • 7.00
  • 2
  • 11.00
  • Ставка!
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    «Бавария»

    «Бавария» единолично возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги после 15-ти туров, в которых набрала 34 очка.

    В прошлом туре «Бавария» одержала гостевую победу над дортмундской «Боруссией» (3:2), благодаря чему увеличила отрыв от конкурента до четырех очков. Автором дубля в этой игре стал Роберт Левандовски.

    Ранее на этой неделе Левандовски очень хотел забить в матче с «Барселоной», но так и не смог реализовать ни один из своих моментов. Но даже без этого «Бавария» все равно «прошлась» по «Барсе», выиграв со счетом 3:0.

    В десяти домашних матчах текущего сезона «Бавария» забила 36 мячей.

    «Майнц»

    «Майнц» тем временем находится на седьмой строчке. В 15-ти матчах гости набрали 21 очко.

    По сравнению с прошлым годом на этот раз «Майнц» очень удачно проводит первую половину сезона.

    Небольшой спад уже был, но после этого «Майнц» провел шесть матчей, в которых потерпел только одно поражение и одержал три победы.

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    В прошлом туре «Майнц» разгромил на своем поле «Вольфсбург». Соперник получил два мяча уже через четыре минуты после стартового свистка.

    Прогноз и ставка

    На «Баварию» в этом матче можно поставить за 1.26, ничью букмекеры предлагают за 7.70, а победу «Майнца» — за 12.75.

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    Как ни странно, но проблемы в этом сезоне у «Баварии» возникают в основном в матчах против немецких середняков. Можно вспомнить поражения от «Айнтрахта» и «Аугсбурга», а также непростые победы над «Фрайбургом» и «Арминией». Скорее всего, это вопрос мотивации.

    Ставка — победа «Баварии» + обе команды забьют за 2.34.

    «Майнцу» нечего терять в такой игре, поэтому вполне вероятно, что гости рискнут и попробуют забить хотя бы гол престижа.

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    «Бавария» — «Майнц»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 11.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Бавария» выиграть у «Майнца» с сухим счетом?
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