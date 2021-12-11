Коэффициенты на матч Бавария — Майнц
«Бавария»
«Бавария» единолично возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги после 15-ти туров, в которых набрала 34 очка.
В прошлом туре «Бавария» одержала гостевую победу над дортмундской «Боруссией» (3:2), благодаря чему увеличила отрыв от конкурента до четырех очков. Автором дубля в этой игре стал Роберт Левандовски.
Ранее на этой неделе Левандовски очень хотел забить в матче с «Барселоной», но так и не смог реализовать ни один из своих моментов. Но даже без этого «Бавария» все равно «прошлась» по «Барсе», выиграв со счетом 3:0.
В десяти домашних матчах текущего сезона «Бавария»
«Майнц»
«Майнц» тем временем находится на седьмой строчке. В 15-ти матчах гости набрали 21 очко.
По сравнению с прошлым годом на этот раз «Майнц» очень удачно проводит первую половину сезона.
Небольшой спад уже был, но после этого «Майнц» провел шесть матчей, в которых потерпел только одно поражение и одержал три победы.
В прошлом туре «Майнц» разгромил на своем поле «Вольфсбург». Соперник получил два мяча уже через четыре минуты после стартового свистка.
Прогноз и ставка
На «Баварию» в этом матче можно поставить за 1.26, ничью букмекеры предлагают за 7.70, а победу «Майнца» — за 12.75.
Как ни странно, но проблемы в этом сезоне у «Баварии» возникают в основном в матчах против немецких середняков. Можно вспомнить поражения от «Айнтрахта» и «Аугсбурга», а также непростые победы над «Фрайбургом» и «Арминией». Скорее всего, это вопрос мотивации.
Ставка — победа «Баварии» + обе команды забьют за 2.34.
«Майнцу» нечего терять в такой игре, поэтому вполне вероятно, что гости рискнут и попробуют забить хотя бы гол престижа.