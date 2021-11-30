Коэффициенты на матч Фиорентина — Сампдория
«Фиорентина»
«Фиалки» вплотную подобрались к зоне еврокубков, набрав 21 очко. Теперь команда сравнялась с «Лацио» и уже после этого тура может выйти на 6 строчку.
«Фиорентина» проиграла в прошлом туре «Эмполи» со счетом 1:2. Это было седьмое поражение хозяев в сезоне. Точно такая же цифра стоит в графе «победы». При этом флорентийцы ни разу за 14 туров не сыграли вничью.
Помимо поражения от «Эмполи» выделим победу над «Миланом» и разгром «Специи», а также минимальное фиаско в выездной встрече с «Ювентусом».
«Фиорентина» в последнее время показывает уверенную игру в домашних стенах, вследствие чего выиграла 3 матча подряд.
«Сампдория»
Гости пока что на 14 позиции, однако все может измениться в этом туре. У них 15 очков, а сзади поджимают «Удинезе» и «Венеция».
Обнадеживают последние результаты команды в чемпионате. Она одержала две победы подряд, выиграв у 3:1 у «Вероны» и 2:0 у «Салернитаны». Тем не менее за 14 туров у «Сампы» всего 4 положительных результата.
В шести выездных играх сезона «Сампдория» одержала только 2 победы, потерпев при этом 3 поражения.
Из травмированных стоит выделить Миккеля Дамсгора.
Прогноз и ставка
«Фиорентина» является фаворитом, коэффициент на которого составляет 1.66. Победа «Сампы» оценивается коэффициентом 5.00. Ничью букмекеры дают с котировкой 4.30.
«Сампдория» доставляла проблем «Фиорентине» в прошлом сезоне и смогла одержать две победы. Сейчас она имеет серию из двух побед, тогда как «фиалки» показывают нестабильные результаты.
На победу одной из команд делать ставку не возьмемся. Предлагаем поставить на тотал поединка. В пяти последних очках