ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Зенит»Три удара — два гола. «Зенит» показал ЦСКА, как реализовывать моменты Льюис ДанкФутболисты-универсалы. Те моменты, когда полевые игроки меняли вратарей и спасали свою команду Мемфис ДепайПримера. «Барселона» одолела «Вильярреал», «Атлетико» разгромил «Кадис», «Реал» принимает «Севилью»
  • 00:59
    • «Реал» вырвал волевую победу у «Севильи»
  • 01:07
    • Медведев победил Карреньо-Бусту и сравнял счет в матче сборных России и Испании
  • 00:43
    • «Наполи» разгромил «Лацио», Мертенс оформил дубль
  • 21:59
    • Голы Клаудиньо и Мостового принесли «Зениту» победу над ЦСКА
  • 21:26
    • «Челси» и «МЮ» победителя не выявили
  • 19:04
    • Гол и пас Гюндогана принесли «Манчестер Сити» победу над «Вест Хэмом»
  • 18:30
    • «Динамо» вырвало победу у «Рубина» в Казани
    Все новости спорта

    Тотал больше во Флоренции?

    «Фиорентина» — «Сампдория». Прогноз (к. 1.70) и ставки на футбол, Серия А, 30 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Фиорентину Прогнозы на Сампдорию Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Сампдория»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Душан Влахович
    В поединке 15 тура итальянской Серии А «Фиорентина» и «Сампдория» проведут очную встречу. Игра запланирована на 30 ноября 20:30 мск. «Фиорентина» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 30 Ноября 2021 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 20:30 Сампдория Сампдория
  • Генуя
    •

    Коэффициенты на матч Фиорентина — Сампдория

  • 1
  • 1.62
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 5.40
  • Ставка!
    •

    «Фиорентина»

    «Фиалки» вплотную подобрались к зоне еврокубков, набрав 21 очко. Теперь команда сравнялась с «Лацио» и уже после этого тура может выйти на 6 строчку.

    «Фиорентина» проиграла в прошлом туре «Эмполи» со счетом 1:2. Это было седьмое поражение хозяев в сезоне. Точно такая же цифра стоит в графе «победы». При этом флорентийцы ни разу за 14 туров не сыграли вничью.

    Помимо поражения от «Эмполи» выделим победу над «Миланом» и разгром «Специи», а также минимальное фиаско в выездной встрече с «Ювентусом».

    Все прогнозы на Серию А

    «Фиорентина» в последнее время показывает уверенную игру в домашних стенах, вследствие чего выиграла 3 матча подряд.

    «Сампдория»

    Гости пока что на 14 позиции, однако все может измениться в этом туре. У них 15 очков, а сзади поджимают «Удинезе» и «Венеция».

    Обнадеживают последние результаты команды в чемпионате. Она одержала две победы подряд, выиграв у 3:1 у «Вероны» и 2:0 у «Салернитаны». Тем не менее за 14 туров у «Сампы» всего 4 положительных результата.

  • Футболисты-универсалы. Те моменты, когда полевые игроки меняли вратарей и спасали свою команду
  • Кто из полевых игроков лучше всего проявил себя в воротах?
  • Вчера

    • В шести выездных играх сезона «Сампдория» одержала только 2 победы, потерпев при этом 3 поражения.

    Из травмированных стоит выделить Миккеля Дамсгора.

    Прогноз и ставка

    «Фиорентина» является фаворитом, коэффициент на которого составляет 1.66. Победа «Сампы» оценивается коэффициентом 5.00. Ничью букмекеры дают с котировкой 4.30.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Сампдория» доставляла проблем «Фиорентине» в прошлом сезоне и смогла одержать две победы. Сейчас она имеет серию из двух побед, тогда как «фиалки» показывают нестабильные результаты.

    На победу одной из команд делать ставку не возьмемся. Предлагаем поставить на тотал поединка. В пяти последних очках показатель был больше 2.5 как минимум. Котировка на этот вариант составляет 1.70.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.11
  • Прогноз на матч Габала — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Уфа — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Торпедо — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч СКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Гезтепе — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Александрия — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  5.57
  • Экспресс дня 29 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Осасуна — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Эйбар — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Баффало — Сиэтл
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Калгари — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Алашкерт — Арарат
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Фиорентина» — «Сампдория»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 30.11.2021. Прогнозы на футбол. Тотал больше во Флоренции?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры