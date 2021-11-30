В поединке 15 тура итальянской Серии А «Фиорентина» и «Сампдория» проведут очную встречу. Игра запланирована на 30 ноября 20:30 мск. «Фиорентина» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фиорентина»

«Фиалки» вплотную подобрались к зоне еврокубков, набрав 21 очко. Теперь команда сравнялась с «Лацио» и уже после этого тура может выйти на 6 строчку.

«Фиорентина» проиграла в прошлом туре «Эмполи» со счетом 1:2. Это было седьмое поражение хозяев в сезоне. Точно такая же цифра стоит в графе «победы». При этом флорентийцы ни разу за 14 туров не сыграли вничью.

Помимо поражения от «Эмполи» выделим победу над «Миланом» и разгром «Специи», а также минимальное фиаско в выездной встрече с «Ювентусом».

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«Фиорентина» в последнее время показывает уверенную игру в домашних стенах, вследствие чего выиграла 3 матча подряд.

«Сампдория»

Гости пока что на 14 позиции, однако все может измениться в этом туре. У них 15 очков, а сзади поджимают «Удинезе» и «Венеция».

Обнадеживают последние результаты команды в чемпионате. Она одержала две победы подряд, выиграв у 3:1 у «Вероны» и 2:0 у «Салернитаны». Тем не менее за 14 туров у «Сампы» всего 4 положительных результата.

В шести выездных играх сезона «Сампдория» одержала только 2 победы, потерпев при этом 3 поражения.

Из травмированных стоит выделить Миккеля Дамсгора.

Прогноз и ставка

«Фиорентина» является фаворитом, коэффициент на которого составляет 1.66. Победа «Сампы» оценивается коэффициентом 5.00. Ничью букмекеры дают с котировкой 4.30.

«Сампдория» доставляла проблем «Фиорентине» в прошлом сезоне и смогла одержать две победы. Сейчас она имеет серию из двух побед, тогда как «фиалки» показывают нестабильные результаты.