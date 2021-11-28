Коэффициенты на матч Рома — Торино
«Рома»
«Рома» после 13-ти туров находится на пятой строчке. В активе римлян на данный момент 22 очка.
После очень бодрого старта команда Жозе Моуриньо заметно сдала. В шести предыдущих турах Серии А «Рома» потерпела три поражения и одержала две победы.
В начале месяца «Рома» уступила в гостях «Венеции», а перед этим проиграла на своем поле «Милану».
Тем не менее, «Волки» отошли неудач в двух последних поединках. Сперва они обыграли в гостях «Дженоа» (2:0) в Серии А, а затем — «Зарю» (4:0) в Лиге конференций.
«Торино»
«Торино» в текущем сезоне выступает на привычном для себя уровне. «Быки» занимают 11 место, чем подтверждают свой статус середняка итальянского футбола.
В позапрошлом туре «Торино» удручил результатом. Все-таки минимальное поражение от аутсайдера «Специи» в планы не входило.
В последнем поединке коллектив реабилитировался, обыграв на своем поле «Удинезе» (2:1), но поднялся лишь на одну строчку.
Нестабильность клуба подтверждает его форма в виде трех побед в девяти играх. При этом в четырех поединках он проиграл.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которой равен 1,70.
Успех гостей оценивается в 4,50, тогда как ничья — в 3,90.
Наши прогноз и ставка — «Рома» выиграет, и будет забито два или больше голов за 2,00.