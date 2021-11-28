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    Продолжатся ли победы «Ромы»?

    «Рома» — «Торино». Прогноз (к. 2.00) и ставки на футбол, чемпионат Италии, 28 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Торино»
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    «Рома» идет на 5-м месте
    В воскресенье, 28 ноября, «Рома» примет «Торино» в рамках 14-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Олимпико» в Риме, начнется в 20:00 по московскому времени. «Рома» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 28 Ноября 2021 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 20:00 Торино Торино
  • Турин
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    Коэффициенты на матч Рома — Торино

  • 1
  • 1.70
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 4.70
  • Ставка!
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    «Рома»

    «Рома» после 13-ти туров находится на пятой строчке. В активе римлян на данный момент 22 очка.

    После очень бодрого старта команда Жозе Моуриньо заметно сдала. В шести предыдущих турах Серии А «Рома» потерпела три поражения и одержала две победы.

    В начале месяца «Рома» уступила в гостях «Венеции», а перед этим проиграла на своем поле «Милану».

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    Тем не менее, «Волки» отошли неудач в двух последних поединках. Сперва они обыграли в гостях «Дженоа» (2:0) в Серии А, а затем — «Зарю» (4:0) в Лиге конференций.

    «Торино»

    «Торино» в текущем сезоне выступает на привычном для себя уровне. «Быки» занимают 11 место, чем подтверждают свой статус середняка итальянского футбола.

    В позапрошлом туре «Торино» удручил результатом. Все-таки минимальное поражение от аутсайдера «Специи» в планы не входило.

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    • В последнем поединке коллектив реабилитировался, обыграв на своем поле «Удинезе» (2:1), но поднялся лишь на одну строчку.

    Нестабильность клуба подтверждает его форма в виде трех побед в девяти играх. При этом в четырех поединках он проиграл.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которой равен 1,70.

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    Успех гостей оценивается в 4,50, тогда как ничья — в 3,90.

    Наши прогноз и ставка — «Рома» выиграет, и будет забито два или больше голов за 2,00.

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    «Рома» — «Торино»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 28.11.2021. Прогнозы на футбол. Продолжатся ли победы «Ромы»?
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