В воскресенье, 28 ноября, «Рома» примет «Торино» в рамках 14-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Олимпико» в Риме, начнется в 20:00 по московскому времени. «Рома» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

«Рома» после 13-ти туров находится на пятой строчке. В активе римлян на данный момент 22 очка.

После очень бодрого старта команда Жозе Моуриньо заметно сдала. В шести предыдущих турах Серии А «Рома» потерпела три поражения и одержала две победы.

В начале месяца «Рома» уступила в гостях «Венеции», а перед этим проиграла на своем поле «Милану».

Все прогнозы на Серию А

Тем не менее, «Волки» отошли неудач в двух последних поединках. Сперва они обыграли в гостях «Дженоа» (2:0) в Серии А, а затем — «Зарю» (4:0) в Лиге конференций.

«Торино»

«Торино» в текущем сезоне выступает на привычном для себя уровне. «Быки» занимают 11 место, чем подтверждают свой статус середняка итальянского футбола.

В позапрошлом туре «Торино» удручил результатом. Все-таки минимальное поражение от аутсайдера «Специи» в планы не входило.

В последнем поединке коллектив реабилитировался, обыграв на своем поле «Удинезе» (2:1), но поднялся лишь на одну строчку.

Нестабильность клуба подтверждает его форма в виде трех побед в девяти играх. При этом в четырех поединках он проиграл.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которой равен 1,70.

Успех гостей оценивается в 4,50, тогда как ничья — в 3,90.

Наши прогноз и ставка — «Рома» выиграет, и будет забито два или больше голов за 2,00.