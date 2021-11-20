«Боруссия» М
Гладбахцы все мечтают о борьбе за высокие места. Вот только сейчас команда находится на скромной девятой позиции.
В 11 сыгранных матчах «Боруссия» М набрала 15 очков. Однако плотность в турнирной таблице высокая, и отставание от 4-го места измеряется лишь четырьмя очками.
В предыдущем своем матче «Боруссия» М разошлась миром с «Майнцем» в гостях. Ранее дома был обыгран «Бохум» (2:1).
Но главное случилось в Кубке Германии. Там «жеребцы» разнесли саму «Баварию» (5:0). Тем самым они не проигрывают уже три матча кряду.
«Гройтер Фюрт»
«Гройтер Фюрт» в 11 первых турах немецкой Бундеслиги заработал всего один балл, с которыми турнирную таблицу замыкает, уступая уже девять баллов безопасной позиции.
«Клеверные» в текущем первенстве сумели разойтись миром только дома с таким же аутсайдером «Арминией» 1:1, а в остальных девяти встречах терпели поражения.
В минувшем туре чемпионата коллектив потерпел домашнее фиаско от «Айнтрахта» со счетом 1:2.
Это стало для команды девятым подряд проигрышем подряд. Трудно поверить, что с такой формой клуб способен спастись в элите по итогам сезона.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,28.
Успех гостей оценивается в 11,00, тогда как ничья — в 5,50.
Наши прогноз и ставки — «Гройтер Фюрт» не забьет за 2,10.