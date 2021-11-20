«Боруссия» Менхенгладбах сыграет на своем поле с «Гройтер Фюртом» в рамках 12-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 17:30 мск. «Боруссия» М — «Гройтер Фюрт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» М

Гладбахцы все мечтают о борьбе за высокие места. Вот только сейчас команда находится на скромной девятой позиции.

В 11 сыгранных матчах «Боруссия» М набрала 15 очков. Однако плотность в турнирной таблице высокая, и отставание от 4-го места измеряется лишь четырьмя очками.

В предыдущем своем матче «Боруссия» М разошлась миром с «Майнцем» в гостях. Ранее дома был обыгран «Бохум» (2:1).

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Но главное случилось в Кубке Германии. Там «жеребцы» разнесли саму «Баварию» (5:0). Тем самым они не проигрывают уже три матча кряду.

«Гройтер Фюрт»

«Гройтер Фюрт» в 11 первых турах немецкой Бундеслиги заработал всего один балл, с которыми турнирную таблицу замыкает, уступая уже девять баллов безопасной позиции.

«Клеверные» в текущем первенстве сумели разойтись миром только дома с таким же аутсайдером «Арминией» 1:1, а в остальных девяти встречах терпели поражения.

В минувшем туре чемпионата коллектив потерпел домашнее фиаско от «Айнтрахта» со счетом 1:2.

Это стало для команды девятым подряд проигрышем подряд. Трудно поверить, что с такой формой клуб способен спастись в элите по итогам сезона.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,28.

Успех гостей оценивается в 11,00, тогда как ничья — в 5,50.

Наши прогноз и ставки — «Гройтер Фюрт» не забьет за 2,10.