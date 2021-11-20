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    «Боруссия» М — «Гройтер Фюрт». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Бундеслига, 20 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «Гройтер Фюрт»
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    «Боруссия» идет на девятом месте
    «Боруссия» Менхенгладбах сыграет на своем поле с «Гройтер Фюртом» в рамках 12-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 17:30 мск. «Боруссия» М — «Гройтер Фюрт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Боруссия» М

    Гладбахцы все мечтают о борьбе за высокие места. Вот только сейчас команда находится на скромной девятой позиции.

    В 11 сыгранных матчах «Боруссия» М набрала 15 очков. Однако плотность в турнирной таблице высокая, и отставание от 4-го места измеряется лишь четырьмя очками.

    В предыдущем своем матче «Боруссия» М разошлась миром с «Майнцем» в гостях. Ранее дома был обыгран «Бохум» (2:1).

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    Но главное случилось в Кубке Германии. Там «жеребцы» разнесли саму «Баварию» (5:0). Тем самым они не проигрывают уже три матча кряду.

    «Гройтер Фюрт»

    «Гройтер Фюрт» в 11 первых турах немецкой Бундеслиги заработал всего один балл, с которыми турнирную таблицу замыкает, уступая уже девять баллов безопасной позиции.

    «Клеверные» в текущем первенстве сумели разойтись миром только дома с таким же аутсайдером «Арминией» 1:1, а в остальных девяти встречах терпели поражения.

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    • В минувшем туре чемпионата коллектив потерпел домашнее фиаско от «Айнтрахта» со счетом 1:2.

    Это стало для команды девятым подряд проигрышем подряд. Трудно поверить, что с такой формой клуб способен спастись в элите по итогам сезона.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,28.

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    Успех гостей оценивается в 11,00, тогда как ничья — в 5,50.

    Наши прогноз и ставки — «Гройтер Фюрт» не забьет за 2,10.

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    «Боруссия» М — «Гройтер Фюрт»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 20.11.2021. Прогнозы на футбол. Поднимется ли к зоне еврокубков «Гладбах»?
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