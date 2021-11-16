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    Потеряет ли чешская молодежка лидерство в группе?

    Словения U21 — Чехия U21. Прогноз (к. 2.70) и ставки на футбол, отбор Евро-2023 U21, 16 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Словения U21 — Чехия U21
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    Чехия U21 выиграла четыре из пяти матчей отбора
    В матче квалификационного раунда Евро-2023 U21 встретятся молодежные сборные Словении и Чехии. Поединок назначен на 16 ноября 20:00 по мск. Словения U21 — Чехия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Словения U21

    В этом отборочном цикле Словения провела пять поединков и записала на свой счет лишь две победы. Сперва команда обыграла Андорру со скромным счетом 1:0. Это было 6 сентября.

    Помимо этого у словенцев было два поражения и ничья. В октябре хозяева разошлись миром с англичанами, сыграв вничью 2:2, а также проиграли албанцам с результатом 0:2.

    Еще одна неудача настигла Словению на старте отбора, в игре против Чехии (0:1). В прошлом туре ей удалось дома разгромить Албанию (3:0).

    Все прогнозы на футбол

    В турнирной таблице Словения занимает 4-е место, имея на счету семь пункта. Отставание от лидера в лице соперника составляет пять баллов.

    Чехия U21

    Молодежная сборная Чехии прекрасно стартовала в данной квалификационной компании, выиграв четыре проведенные встречи из пяти.

    Начали чехи с минимальной домашней виктории над Словенией 1:0, после чего они также в родных стенах разгромили сверстников из Албании со счетом 4:0, а затем дважды одолели Косово — 1:0 и 3:0.

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    • И только в прошлом туре коллектив уступил на выезде главному Англии (1:3), которая теперь на два очка отстает от конкурента с матчем в запасе.

    В прошлом отборочном цикле они завоевали путевку в финальную часть, но там завершили свое выступление на групповой стадии, пропустив вперед себя Италию и Испанию, опередив только словенцев.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,30.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,75, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — обе сборные забьют без ничьей за 2,70.

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    Словения U21 — Чехия U21: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 16.11.2021. Прогнозы на футбол. Потеряет ли чешская молодежка лидерство в группе?
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