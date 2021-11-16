В матче квалификационного раунда Евро-2023 U21 встретятся молодежные сборные Словении и Чехии. Поединок назначен на 16 ноября 20:00 по мск. Словения U21 — Чехия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Словения U21

В этом отборочном цикле Словения провела пять поединков и записала на свой счет лишь две победы. Сперва команда обыграла Андорру со скромным счетом 1:0. Это было 6 сентября.

Помимо этого у словенцев было два поражения и ничья. В октябре хозяева разошлись миром с англичанами, сыграв вничью 2:2, а также проиграли албанцам с результатом 0:2.

Еще одна неудача настигла Словению на старте отбора, в игре против Чехии (0:1). В прошлом туре ей удалось дома разгромить Албанию (3:0).

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В турнирной таблице Словения занимает 4-е место, имея на счету семь пункта. Отставание от лидера в лице соперника составляет пять баллов.

Чехия U21

Молодежная сборная Чехии прекрасно стартовала в данной квалификационной компании, выиграв четыре проведенные встречи из пяти.

Начали чехи с минимальной домашней виктории над Словенией 1:0, после чего они также в родных стенах разгромили сверстников из Албании со счетом 4:0, а затем дважды одолели Косово — 1:0 и 3:0.

И только в прошлом туре коллектив уступил на выезде главному Англии (1:3), которая теперь на два очка отстает от конкурента с матчем в запасе.

В прошлом отборочном цикле они завоевали путевку в финальную часть, но там завершили свое выступление на групповой стадии, пропустив вперед себя Италию и Испанию, опередив только словенцев.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,30.

Успех хозяев поля оценивается в 2,75, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — обе сборные забьют без ничьей за 2,70.