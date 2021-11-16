Словения U21
В этом отборочном цикле Словения провела пять поединков и записала на свой счет лишь две победы. Сперва команда обыграла Андорру со скромным счетом 1:0. Это было 6 сентября.
Помимо этого у словенцев было два поражения и ничья. В октябре хозяева разошлись миром с англичанами, сыграв вничью 2:2, а также проиграли албанцам с результатом 0:2.
Еще одна неудача настигла Словению на старте отбора, в игре против Чехии (0:1). В прошлом туре ей удалось дома разгромить Албанию (3:0).
В турнирной таблице Словения занимает 4-е место, имея на счету семь пункта. Отставание от лидера в лице соперника составляет пять баллов.
Чехия U21
Молодежная сборная Чехии прекрасно стартовала в данной квалификационной компании, выиграв четыре проведенные встречи из пяти.
Начали чехи с минимальной домашней виктории над Словенией 1:0, после чего они также в родных стенах разгромили сверстников из Албании со счетом 4:0, а затем дважды одолели Косово — 1:0 и 3:0.
И только в прошлом туре коллектив уступил на выезде главному Англии (1:3), которая теперь на два очка отстает от конкурента с матчем в запасе.
В прошлом отборочном цикле они завоевали путевку в финальную часть, но там завершили свое выступление на групповой стадии, пропустив вперед себя Италию и Испанию, опередив только словенцев.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,30.
Успех хозяев поля оценивается в 2,75, тогда как ничья — в 3,10.
Наши прогноз и ставка — обе сборные забьют без ничьей за 2,70.