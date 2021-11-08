В 15-м туре второй испанской лиги «Тенерифе» на своем поле сыграет против «Жироны». Встреча состоится 8 ноября и начнется в 23:00 по мск. «Тенерифе» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тенерифе»

«Тенерифе», который в прошлом сезоне финишировал в середине турнирки, в текущем первенстве претендует на повышение в классе. Сейчас коллектив в зоне плей-офф, на шестой строке.

Канарцы за 14 проведенных встреч смогли семь раз победить, три раза они делили очки со своими оппонентами и четыре игры проиграли. К данному поединку они подходят с 3-матчевой беспроигрышной серией.

В этот период островитяне смогли сперва разгромить на своем поле «Бургос» 4:0 и одолеть на выезде «Леганес» 2:1, а затем они расписали мировую с «Ибицей» 0:0 на выезде.

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На своем поле «Тенерифе» в этом розыгрыше Сегунды выступает не совсем удачно, выиграв трижды при двух фиаско и одной ничьей.

«Жирона»

«Жирона» же в прошлом сезоне была в шаге от Примере, а в этом пока находится в середине турнирной таблицы Сегунды, отставая от зоны плей-офф на шесть баллов.

Каталонцы в 14 проведенных встречах праздновали пять викторий, шесть раз они уходили поверженными с поля и трижды играли вничью. Сейчас у команды 4-матчевая беспроигрышная серия.

Календарь и таблица испанской Примеры

В этот период «жирондинцы» разошлись дома миром с «Сарагосой» 1:1, а также три встречи выиграли, одолев в гостях по 2:1 «Фуэнлабраду» и «Мирандес», а также периграв в прошлом туре на своем поле «Алькоркон» 3:1.

Вне родных стен «Жирона» в текущем розыгрыше Сегунды добыла два выигрыша, три раза она терпела фиаско и раз играла вничью.

В минувшем сезоне эти клубы обменялись домашними выигрышами — 2:0 и 0:1.

Прогноз и ставка на «Тенерифе» — «Жирона»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Тенерифе» — 2.22, победа «Жироны» — 3.48, ничья — 3.24.

Обе команды в последнее время редко когда уходят с поля хотя бы без одного забитого мяча. Так что в их очном противостоянии на несколько результативных ударов можно рассчитывать.