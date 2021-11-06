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    Бергамцы добудут три очка на Сардинии

    «Кальяри» — «Аталанта». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, Чемпионат Италии, 6 ноября 2021 года

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    Дуван Сапата
    В 12-м туре итальянской Серии А «Кальяри» в родных стенах сразиться с «Аталантой». Поединок состоится 6 ноября и начнется в 22:45 по мск. «Кальяри» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Ноября 2021 года
    Кальяри
  • Кальяри
    •  Кальяри 22:45 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.65
  • 2
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    «Кальяри»

    «Кальяри» после 11 проведенных туров итальянского первенства разместился на самом дне турнирной таблицы. У команды на счету всего шесть пунктов и отставание от безопасной 17 строки составляет два пункта.

    Сардинцы за всю турнирную дистанцию добыли пока только одну викторию, обыграв в середине октября дома 3:1 «Сампдорию», трижды сыграли вничью и потерпели семь неудач.

    К данной же игре островитяне подходят с серий из трех фиаско. В этом отрезке они дома проиграли 1:2 «Роме», а также на выезде были повержены «Фиорентиной» 0:3 и «Болоньей» 0:2 в минувшем туре.

    Календарь и таблица Серии А

    Львиную долю очков (5 из 6) в этом чемпионате «Кальяри» заработал как раз дома, раз выиграв при двух мировых и трех поражениях.

    «Аталанта»

    «Аталанта» с 19 набранными очками делит четвертое место в турнирке с «Ромой». От третьей позиции они отстают на пять баллов, а преследователи расположились совсем рядом.

    За 11 проведенных встреч текущей Серии А бергамцы добыли пять викторий, четыре раза сыграли вничью и дважды уступили. К данной игре они подходят с 4-матчевой беспроигрышной серией.

    Все прогнозы на Серию А

    В данном отрезке «богини» смогли добыть одну виктории и трижды сыграли вничью. Накануне они в ЛЧ дома расписали ничью с «Манчестер Юнайтед» 2:2, а в последней игре чемпионата они с таким же результатом сыграли с «Лацио» в родных стенах.

    Вне родных стен «Аталанта» в текущем розыгрыше Серии А еще не знала горечи поражений, выиграв четыре поединка при одном ничейном исходе.

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    «Аталанта» обыграла «Кальяри» в последних четырех очных поединках. В минувшем сезоне бергамцы победили 5:2 и 1:0.

    Прогноз и ставка на «Кальяри» — «Аталанта»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Аталанты» — 1.54, победа «Кальяри» — 6.35, ничья — 4.52.

    Бергамцы по всем параметрам явно сильнее островитян, и должны обыгрывать уверенно аутсайдера даже не выезде.

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    «Кальяри» — «Аталанта»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 06.11.2021. Прогнозы на футбол. Бергамцы добудут три очка на Сардинии
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