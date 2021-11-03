В среду, 3 ноября, «Милан» на своем поле примет «Порту» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы B, которая пройдет на «Сан-Сиро», начнется в 20:45 по московскому времени. «Милан» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

«Милан» занимает последнее место в турнирной таблице группы B, не набрав ни одного очка в трех турах.

«Россонери» поочередно проиграли «Ливерпулю» (2:3), «Атлетико» (1:2) и «Порту» (0:1).

В итальянской Серии А дела у подопечных Стефано Пиоли идут намного лучше. Их действующая победная серия насчитывает семь встреч. Уже после поражения от «Порту» они обыграли «Болонью» (4:2), «Торино» (1:0) и «Рому» (2:1), сравнявшись с лидирующим «Наполи» по набранным очкам.

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После травм у «Милана» восстанавливаются Майк Маньян, Жуниор Мессиас, Алессандро Пиццари, Анте Ребич, Алессандро Флоренци и Самуэль Кастильехо.

«Порту»

«Порту» расположился на третьей строчке в турнирной таблице группы B с 4 набранными очками.

Команда Сержиу Консейсау разошлась миром с «Атлетико» (0:0), потерпела крупное поражение от «Ливерпуля» (1:5) и одолела «Милан» (1:0) благодаря точному удару Луиса Диаса в середине второго тайма.

В чемпионате Португалии «драконы» регулярно побеждают, за счет чего возглавляют турнирную таблицу.

На минувших выходных они дома разгромили «Боавишту» (4:1) и не позволили «Спортингу» и «Бенфике» вырваться вперед.

Среди травмированных у «Порту» значатся Венделл и Томаш Эштевеш.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Милана» — 2.03, победа «Порту» — 3.80, ничья — 3.60.

Для «россонери» это последний шанс сохранить надежду на выход в плей-офф Лиги чемпионов. При этом на своем поле им нужна только победа над «драконами», которые и так оторвались слишком далеко.

В Португалии «Милан» играл на равных с «Порту», вот только был довольно пассивен в атаке, нанеся лишь один удар в створ и четыре в сумме.

На «Сан-Сиро» ожидаем от подопечных Стефано Пиоли большего, тем более после успеха в игре с «Ромой». Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

Также возьмем «обе команды забьют» за 1.87. «Милан» будет определенно рисковать, из-за чего обе команды должны получить больше шансов у чужих ворот, чем в предыдущей игре.