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    Возьмет ли «Милан» реванш у «Порту»?

    «Милан» — «Порту». Прогноз (к. 2.03) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 3 ноября 2021 года

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    Златан Ибрагимович
    В среду, 3 ноября, «Милан» на своем поле примет «Порту» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы B, которая пройдет на «Сан-Сиро», начнется в 20:45 по московскому времени. «Милан» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 03 Ноября 2021 года
    Милан
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    •  Милан 20:45 Порту Порту
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    Коэффициенты на матч
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    «Милан»

    «Милан» занимает последнее место в турнирной таблице группы B, не набрав ни одного очка в трех турах.

    «Россонери» поочередно проиграли «Ливерпулю» (2:3), «Атлетико» (1:2) и «Порту» (0:1).

    В итальянской Серии А дела у подопечных Стефано Пиоли идут намного лучше. Их действующая победная серия насчитывает семь встреч. Уже после поражения от «Порту» они обыграли «Болонью» (4:2), «Торино» (1:0) и «Рому» (2:1), сравнявшись с лидирующим «Наполи» по набранным очкам.

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    После травм у «Милана» восстанавливаются Майк Маньян, Жуниор Мессиас, Алессандро Пиццари, Анте Ребич, Алессандро Флоренци и Самуэль Кастильехо.

    «Порту»

    «Порту» расположился на третьей строчке в турнирной таблице группы B с 4 набранными очками.

    Команда Сержиу Консейсау разошлась миром с «Атлетико» (0:0), потерпела крупное поражение от «Ливерпуля» (1:5) и одолела «Милан» (1:0) благодаря точному удару Луиса Диаса в середине второго тайма.

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  • Выиграют ли «россонери» чемпионство?
  • 28/10/2021

    • В чемпионате Португалии «драконы» регулярно побеждают, за счет чего возглавляют турнирную таблицу.

    На минувших выходных они дома разгромили «Боавишту» (4:1) и не позволили «Спортингу» и «Бенфике» вырваться вперед.

    Среди травмированных у «Порту» значатся Венделл и Томаш Эштевеш.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Милана» — 2.03, победа «Порту» — 3.80, ничья — 3.60.

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    Для «россонери» это последний шанс сохранить надежду на выход в плей-офф Лиги чемпионов. При этом на своем поле им нужна только победа над «драконами», которые и так оторвались слишком далеко.

    В Португалии «Милан» играл на равных с «Порту», вот только был довольно пассивен в атаке, нанеся лишь один удар в створ и четыре в сумме.

    На «Сан-Сиро» ожидаем от подопечных Стефано Пиоли большего, тем более после успеха в игре с «Ромой». Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

    Также возьмем «обе команды забьют» за 1.87. «Милан» будет определенно рисковать, из-за чего обе команды должны получить больше шансов у чужих ворот, чем в предыдущей игре.

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    «Милан» — «Порту»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 03.11.2021. Прогнозы на футбол. Возьмет ли «Милан» реванш у «Порту»?
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