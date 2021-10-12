Сборная Азербайджана U21
Азербайджанская молодежка в текущем отборе выступает неудачно. В трех матчах команда набрала только один балл.
Причем пропускает сборная Азербайджана U21 в среднем по три гола за матч. При этом забила команда всего однажды. Тихий ужас!
В минувшем туре квалификации команда как раз набрала свой первый балл. Азербайджанцы дали бой финским сверстникам (1:1).
Встречи с хорватскими одногодками для команды сродни фильмам ужасов. Все три очных поединка были проиграны.
Сборная Хорватии U21
Традиционно перспективная хорватская молодежка верна себе. В трех сыгранных матчах «клетчатые» набрали максимум очков.
На текущий момент сборная Хорватии U21 занимает 2 место в своей группе. Впрочем, в случае победы в этом матче хорваты сместят с лидерства австрийцев.
Минувший тур Хорватия U21 может записать себе в актив. Дома команда сумела сломить сопротивление норвежцев (3:2).
Хорватия U21 ставит перед собой максимальные задачи. Так что поединок в Сумгаите рассматривается исключительно как шанс возглавить турнирную таблицу своей группы.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Хорватию U21 за 1.15, на ничью за 7.20, а на Азербайджан U21 — за 16.00.
Хозяева
Гости борются за первое место в группе, стало быть, будут активно атаковать.
Класс соперников несопоставим, что хорваты и докажут на деле. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.21.