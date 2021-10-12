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    Хорватская молодежь сразу будет забивать?

    Азербайджан U21 — Хорватия U21. Прогноз, ставка (к. 2.21) на футбол, молодежный чемпионат Европы, 12 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Азербайджан U21 — Хорватия U21
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    Игор Бишчан
    Азербайджан U21 сыграет на своем поле с Хорватией U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 12 октября, начало — в 19:30 мск. Азербайджан U21 — Хорватия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа A 12 Октября 2021 года
    Азербайджан U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа A
    •  Азербайджан U21 19:30 Хорватия U21 Хорватия U21
  • Загреб
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 14.50
  • X
  • 6.70
  • 2
  • 1.20
  • Ставка!
    •

    Сборная Азербайджана U21

    Азербайджанская молодежка в текущем отборе выступает неудачно. В трех матчах команда набрала только один балл.

    Причем пропускает сборная Азербайджана U21 в среднем по три гола за матч. При этом забила команда всего однажды. Тихий ужас!

    В минувшем туре квалификации команда как раз набрала свой первый балл. Азербайджанцы дали бой финским сверстникам (1:1).

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    Встречи с хорватскими одногодками для команды сродни фильмам ужасов. Все три очных поединка были проиграны.

    Сборная Хорватии U21

    Традиционно перспективная хорватская молодежка верна себе. В трех сыгранных матчах «клетчатые» набрали максимум очков.

    На текущий момент сборная Хорватии U21 занимает 2 место в своей группе. Впрочем, в случае победы в этом матче хорваты сместят с лидерства австрийцев.

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  • 09/10/2021

    • Минувший тур Хорватия U21 может записать себе в актив. Дома команда сумела сломить сопротивление норвежцев (3:2).

    Хорватия U21 ставит перед собой максимальные задачи. Так что поединок в Сумгаите рассматривается исключительно как шанс возглавить турнирную таблицу своей группы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Хорватию U21 за 1.15, на ничью за 7.20, а на Азербайджан U21 — за 16.00.

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    Хозяева крайне неудачно действуют в обороне.

    Гости борются за первое место в группе, стало быть, будут активно атаковать.

    Класс соперников несопоставим, что хорваты и докажут на деле. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.21.

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    Азербайджан U21 — Хорватия U21: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 12.10.2021. Прогнозы на футбол. Хорватская молодежь сразу будет забивать?
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