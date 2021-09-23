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    Во Владимире забьют все?

    «Торпедо» Владимир — «Урал». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, Кубок России, 23 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» Владимир — «Урал»
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    Игорь Шалимов
    «Торпедо» Владимир сыграет на своем поле с «Уралом» в рамках 2-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 18:00 мск. «Торпедо» Владимир — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Торпедо» Владимир

    «Торпедо» Владимир выступает во втором дивизионе. Причем в нынешнем сезоне команда борется лишь за попадание в первую шестерку.

    На текущий момент в активе у «Торпедо» Владимир 11 очков. Торпедовцы занимают 8 место в своей группе ФНЛ-2, отставая от искомого 6 места на 3 пункта.

    В минувшем туре «Торпедо» Владимир добыло минимально викторию. На выезде команда оставила ни с чем «Волну» (0:1).

    Все прогнозы на футбол

    «Торпедо» Владимир уже уступило «КАМАЗу» в стартовом матче группового этапа Кубка страны. В той встрече все решил единственный гол челнинцев.

    «Урал»

    Игорь Шалимов не так давно был приглашен на роль спасателя уральцев. Шутка ли, но в 8 матчах РПЛ команда забила только 2 (!) мяча.

    На текущий момент «Урал» занимает последнее 16 место в РПЛ с 3 очками в активе. Под рукой у Шалимова не худшая кадровая обойма, но побед пока нет.

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    • В минувшем туре «Урал» взял один пункт. Домашнюю ничью с «Локомотивом» вполне можно считать успешным результатом (0:0).

    Интересно, какой состав привезет на этот поединок Шалимов?! Не исключено, что наставник будет ориентироваться, по большей части, на сохранение прописки в РПЛ…

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Урал» за 1.36, на ничью за 4.30, а на «Торпедо» Владимир — за 9.70.

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    Хозяева постараются дать бой представителю элиты, и вполне способны в этом преуспеть.

    «Урал» наверняка поставит на чемпионат, и, не исключено, в этом матче сыграет не в оптимальном кадровом сочетании.

    Хозяева мотивированы продемонстрировать свои лучшие качества на фоне представителя РПЛ. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.40.

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    «Торпедо» Владимир — «Урал»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 23.09.2021. Прогнозы на футбол. Во Владимире забьют все?
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