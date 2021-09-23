«Торпедо» Владимир сыграет на своем поле с «Уралом» в рамках 2-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 18:00 мск. «Торпедо» Владимир — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо» Владимир

«Торпедо» Владимир выступает во втором дивизионе. Причем в нынешнем сезоне команда борется лишь за попадание в первую шестерку.

На текущий момент в активе у «Торпедо» Владимир 11 очков. Торпедовцы занимают 8 место в своей группе ФНЛ-2, отставая от искомого 6 места на 3 пункта.

В минувшем туре «Торпедо» Владимир добыло минимально викторию. На выезде команда оставила ни с чем «Волну» (0:1).

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«Торпедо» Владимир уже уступило «КАМАЗу» в стартовом матче группового этапа Кубка страны. В той встрече все решил единственный гол челнинцев.

«Урал»

Игорь Шалимов не так давно был приглашен на роль спасателя уральцев. Шутка ли, но в 8 матчах РПЛ команда забила только 2 (!) мяча.

На текущий момент «Урал» занимает последнее 16 место в РПЛ с 3 очками в активе. Под рукой у Шалимова не худшая кадровая обойма, но побед пока нет.

В минувшем туре «Урал» взял один пункт. Домашнюю ничью с «Локомотивом» вполне можно считать успешным результатом (0:0).

Интересно, какой состав привезет на этот поединок Шалимов?! Не исключено, что наставник будет ориентироваться, по большей части, на сохранение прописки в РПЛ…

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Урал» за 1.36, на ничью за 4.30, а на «Торпедо» Владимир — за 9.70.

Хозяева постараются дать бой представителю элиты, и вполне способны в этом преуспеть .

«Урал» наверняка поставит на чемпионат, и, не исключено, в этом матче сыграет не в оптимальном кадровом сочетании.

Хозяева мотивированы продемонстрировать свои лучшие качества на фоне представителя РПЛ. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.40.