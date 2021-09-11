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    Сможет ли «ПСЖ» выиграть без своих звезд?

    «ПСЖ» — «Клермон». Прогноз (к. 2.08) и ставки на чемпионат Франции 11 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «ПСЖ» — «Клермон»
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    Матч с «Клермоном» могут пропустить Месси, Неймар и Мбаппе
    «Пари Сен-Жермен» сыграет на своем поле против «Клермона» в рамках пятого тура чемпионата Франции. Матч пройдет 11 сентября в Париже, начало — в 18:00 мск. «ПСЖ» — «Клермон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 11 Сентября 2021 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 18:00 Клермон Клермон
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
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    «ПСЖ»

    «ПСЖ» сходу заявил о своих чемпионских амбициях. В первых четырех турах парижский клуб набрал 12 очков.

    Команда Маурисио Почеттино одержала победы над «Труа», «Страсбургом», «Брестом» и «Реймсом».

    На этом отрезке парижане забили 12 мячей.

    В гостевом матче с «Реймсом» состоялся долгожданный дебют Лионеля Месси в составе «ПСЖ». Аргентинец появился на поле во втором тайме, но результативными действиями не отметился.

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    Состав «Пари Сен-Жермен» в предстоящем матче будет далек от оптимального. Скорее всего, не сыграют южноамериканские футболисты, которые вернутся в столицу Франции не раньше вечера пятницы.

    Килиан Мбаппе на прошлой неделе получил повреждение в игре за сборную Франции. Также травмирован Мауро Икарди и Марко Верратти.

    «Клермон»

    Тем временем «Клермон» после четыре туров занимает третье место. Дерзкий новичок набрал восемь очков.

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  • 08/09/2021

    • «Клермон» стартовал с двух побед, обыграв сначала «Бордо», а потом «Труа».

    В третьем туре команда Паскаля Гастьена сыграла на выезде вничью с «Лионом» — 3:3. «Клермон» отыгрался со счета 1:3.

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    Домашняя встреча с «Метцем» тоже завершилась вничью — 2:2. В четырех матчах «Клермон» забил девять мячей.

    Прогноз и ставка

    На «ПСЖ» в этом матче можно поставить за 1.29, ничью букмекеры предлагают за 6.10, а победу «Клермона» — за 10.00.

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    Париж на этот раз будет без звезд, в том числе без Неймара, Месси и Мбаппе. И это далеко не единственные потери хозяев.

    Так что надо хорошо подумать, прежде чем ставить на «ПСЖ» за 1.29. У «Клермона» будет шанс зацепиться хотя бы за ничью.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.08.

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    «ПСЖ» — «Клермон»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 11.09.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «ПСЖ» выиграть без своих звезд?
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