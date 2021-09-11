«ПСЖ»
«ПСЖ» сходу заявил о своих чемпионских амбициях. В первых четырех турах парижский клуб набрал 12 очков.
Команда Маурисио Почеттино одержала победы над «Труа», «Страсбургом», «Брестом» и «Реймсом».
На этом отрезке парижане забили 12 мячей.
В гостевом матче с «Реймсом» состоялся долгожданный дебют Лионеля Месси в составе «ПСЖ». Аргентинец появился на поле во втором тайме, но результативными действиями не отметился.
Килиан Мбаппе на прошлой неделе получил повреждение в игре за сборную Франции. Также травмирован Мауро Икарди и Марко Верратти.
«Клермон»
Тем временем «Клермон» после четыре туров занимает третье место. Дерзкий новичок набрал восемь очков.
«Клермон» стартовал с двух побед, обыграв сначала «Бордо», а потом «Труа».
В третьем туре команда Паскаля Гастьена сыграла на выезде вничью с «Лионом» — 3:3. «Клермон» отыгрался со счета 1:3.
Домашняя встреча с «Метцем» тоже завершилась вничью — 2:2. В четырех матчах «Клермон» забил девять мячей.
Прогноз и ставка
На «ПСЖ» в этом матче можно поставить за 1.29, ничью букмекеры предлагают за 6.10, а победу «Клермона» — за 10.00.
Париж на этот раз будет без звезд, в том числе без Неймара, Месси и Мбаппе. И это далеко не единственные потери хозяев.
Так что надо хорошо подумать, прежде чем ставить на «ПСЖ» за 1.29. У «Клермона» будет шанс зацепиться хотя бы за ничью.
Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.08.