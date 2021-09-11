«Пари Сен-Жермен» сыграет на своем поле против «Клермона» в рамках пятого тура чемпионата Франции. Матч пройдет 11 сентября в Париже, начало — в 18:00 мск. «ПСЖ» — «Клермон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«ПСЖ»

«ПСЖ» сходу заявил о своих чемпионских амбициях. В первых четырех турах парижский клуб набрал 12 очков.

Команда Маурисио Почеттино одержала победы над «Труа», «Страсбургом», «Брестом» и «Реймсом».

На этом отрезке парижане забили 12 мячей.

В гостевом матче с «Реймсом» состоялся долгожданный дебют Лионеля Месси в составе «ПСЖ». Аргентинец появился на поле во втором тайме, но результативными действиями не отметился.

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Состав «Пари Сен-Жермен» в предстоящем матче будет далек от оптимального . Скорее всего, не сыграют южноамериканские футболисты, которые вернутся в столицу Франции не раньше вечера пятницы.

Килиан Мбаппе на прошлой неделе получил повреждение в игре за сборную Франции. Также травмирован Мауро Икарди и Марко Верратти.

«Клермон»

Тем временем «Клермон» после четыре туров занимает третье место. Дерзкий новичок набрал восемь очков.

«Клермон» стартовал с двух побед, обыграв сначала «Бордо», а потом «Труа».

В третьем туре команда Паскаля Гастьена сыграла на выезде вничью с «Лионом» — 3:3. «Клермон» отыгрался со счета 1:3.

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Домашняя встреча с «Метцем» тоже завершилась вничью — 2:2. В четырех матчах «Клермон» забил девять мячей.

Прогноз и ставка

На «ПСЖ» в этом матче можно поставить за 1.29, ничью букмекеры предлагают за 6.10, а победу «Клермона» — за 10.00.

Париж на этот раз будет без звезд, в том числе без Неймара, Месси и Мбаппе. И это далеко не единственные потери хозяев.

Так что надо хорошо подумать, прежде чем ставить на «ПСЖ» за 1.29. У «Клермона» будет шанс зацепиться хотя бы за ничью.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.08.