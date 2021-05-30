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    Хихонцы выиграют, но в плей-офф не пробьются

    «Спортинг» Хихон — «Альмерия». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, чемпионат Испании, 30 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» Хихон — «Альмерия»
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    «Спортинг» Хихон
    30 мая в Хихоне местный «Спортинг» сыграет с «Альмерией» в заключительном туре второго испанского дивизиона. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по мск. «Спортинг» Хихон — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 30 Мая 2021 года
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    •  Спортинг Хихон 22:00 Альмерия Альмерия
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    «Спортинг» Хихон

    Хихонский клуб за тур до финиша идет на седьмом месте, находясь в двух баллах от зоны плей-офф. Чтобы продолжить борьбу за повышение в классе, «Спортингу» нужно обыграть «Альмерию» и рассчитывать, что« Райо Вальекано» не выиграет дома у «Луго».

    «Красно-белые» за последние девять встреч первенства смогли добиться только двух викторий. Обе были в последних двух домашних встречах над «Луго» и «Лас-Пальмасом» (по 1:0).

    Помимо этого «красно-белые» в данном периоде трижды сыграли вничью и потерпели четыре неудачи. При этом во всех проигранных поединках они смогли забить всего лишь один гол.

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    В весеннем отрезке «Спортинг» на своем поле провел шесть поединков, в которых трижды победил, два раза потерпел фиаско и одну игру свел вничью.

    «Альмерия»

    Перед заключительным туром Сегунды «Альмерия» делит третье место с «Леганесом» и «Жироной» и точно попадет в плей-офф.

    В минувшем туре андалузцы обыграли на своей территории «Логроньес» со счетом 2:1. Это была только вторая ее победа за девять последних туров первенства.

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    • Только одну встречу из последних семи «красно-белые» проиграли. Также в данном финишном отрезке они дважды победили и четыре раза расписывали мировые со своими оппонентами.

    За последние десять гостевых игр первенства «Алемерия» уступила в пяти из них, а также добилась трех выигрышей и дважды сыграла вничью.

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    В первом круге «Спортинг» выиграл у «Альмерии» не ее поле со счетом 1:0. А в прошлом сезоне они обменялись домашними победами — 4:2 и 0:1.

    Прогноз и ставка на «Спортинг» Хихон — «Альмерия»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Спортинга» — 2.01, победа «Альмерии» — 3.72, ничья — 3.52.

    Скорее всего, хозяева добьются виктории, но она наверняка не поможет им попасть в плей-офф.

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