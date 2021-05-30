30 мая в Хихоне местный «Спортинг» сыграет с «Альмерией» в заключительном туре второго испанского дивизиона. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по мск. «Спортинг» Хихон — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спортинг» Хихон

Хихонский клуб за тур до финиша идет на седьмом месте, находясь в двух баллах от зоны плей-офф. Чтобы продолжить борьбу за повышение в классе, «Спортингу» нужно обыграть «Альмерию» и рассчитывать, что« Райо Вальекано» не выиграет дома у «Луго».

«Красно-белые» за последние девять встреч первенства смогли добиться только двух викторий. Обе были в последних двух домашних встречах над «Луго» и «Лас-Пальмасом» (по 1:0).

Помимо этого «красно-белые» в данном периоде трижды сыграли вничью и потерпели четыре неудачи. При этом во всех проигранных поединках они смогли забить всего лишь один гол.

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В весеннем отрезке «Спортинг» на своем поле провел шесть поединков, в которых трижды победил, два раза потерпел фиаско и одну игру свел вничью.

«Альмерия»

Перед заключительным туром Сегунды «Альмерия» делит третье место с «Леганесом» и «Жироной» и точно попадет в плей-офф.

В минувшем туре андалузцы обыграли на своей территории «Логроньес» со счетом 2:1. Это была только вторая ее победа за девять последних туров первенства.

Только одну встречу из последних семи «красно-белые» проиграли. Также в данном финишном отрезке они дважды победили и четыре раза расписывали мировые со своими оппонентами.

За последние десять гостевых игр первенства «Алемерия» уступила в пяти из них, а также добилась трех выигрышей и дважды сыграла вничью.

В первом круге «Спортинг» выиграл у «Альмерии» не ее поле со счетом 1:0. А в прошлом сезоне они обменялись домашними победами — 4:2 и 0:1.

Прогноз и ставка на «Спортинг» Хихон — «Альмерия»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Спортинга» — 2.01, победа «Альмерии» — 3.72, ничья — 3.52.

Скорее всего, хозяева добьются виктории, но она наверняка не поможет им попасть в плей-офф.