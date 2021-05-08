«Уотфорд»
«Уотфорд» уже обеспечил себе прямой выход в АПЛ, поэтому матч в последнем туре Чемпионшипа будет прощанием с низшим дивизионом.
В активе у «Шершней» сейчас 88 очков. Клуб уже не может занять даже 1 место, но зону плей-офф за попадание в элиту опережает на четыре балла.
«Уотфорд» в позапрошлом туре добыл победу. Дома «Шершни» переиграли «Миллуол» (1:0).
В предыдущем поединке Чемпионшипа команда потерпела поражение на выезде от «Брентфорда» (0:2).
«Суонси»
«Суонси» занимает четвертое место. Ему предстоит добиваться путевки в элиту английского футбола через плей-офф, где он точно завершит регулярку.
Финишный отрезок не особо хорошо дался «лебедям». За 10 последних матчей первенства они смогли добиться всего лишь трех викторий, еще пять раз проиграв и дважды сыграв вничью.
В минувшем туре Чемпионшипа валлийский коллектив победил дома «Дерби» (2:1), тем самым покончив с безвыигрышной серией в три игры.
В предыдущий раз коллектив сумел победить 13 апреля на выезде у «Шеффилд Уэнсдей» с результатом 2:0.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен в 2,15.
Успех гостей оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,30.
Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,10.