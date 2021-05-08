«Уотфорд» сыграет на своем поле с «Суонси» в рамках 46-го тура чемпионата Англии — Чемпионшипа. Матч пройдет 8 мая, начало — в 14:30 мск. «Уотфорд» — «Суонси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уотфорд»

«Уотфорд» уже обеспечил себе прямой выход в АПЛ, поэтому матч в последнем туре Чемпионшипа будет прощанием с низшим дивизионом.

В активе у «Шершней» сейчас 88 очков. Клуб уже не может занять даже 1 место, но зону плей-офф за попадание в элиту опережает на четыре балла.

«Уотфорд» в позапрошлом туре добыл победу. Дома «Шершни» переиграли «Миллуол» (1:0).

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В предыдущем поединке Чемпионшипа команда потерпела поражение на выезде от «Брентфорда» (0:2).

«Суонси»

«Суонси» занимает четвертое место. Ему предстоит добиваться путевки в элиту английского футбола через плей-офф, где он точно завершит регулярку.

Финишный отрезок не особо хорошо дался «лебедям». За 10 последних матчей первенства они смогли добиться всего лишь трех викторий, еще пять раз проиграв и дважды сыграв вничью.

В минувшем туре Чемпионшипа валлийский коллектив победил дома «Дерби» (2:1), тем самым покончив с безвыигрышной серией в три игры.

В предыдущий раз коллектив сумел победить 13 апреля на выезде у «Шеффилд Уэнсдей» с результатом 2:0.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен в 2,15.

Успех гостей оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,10.