«Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Челси» в рамках полуфинала финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 22:00 мск. «Реал» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал»

Мадридцы в предыдущем раунде оставили ни с чем «Ливерпуль» (3:1, 0:0). Да и вообще, именно команду Зинедина Зидана можно считать главным фаворитом турнира.

Правда, «Реал» Мадрид провел неудачный матч в Примере. Дома «сливочные» не сумели одолеть середняка лиги «Бетис» (0:0).

Из потерь на эту встречу особенно болезненными является отсутствие Тони Крооса и Ферлана Менди. Ну и, конечно же, не сыграет лидер обороны Серхио Рамос.

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Нет сомнений, что «Реал» Мадрид будет действовать первым номером. Команда Зидана уже поняла, что задел в первой встрече — залог прохода в следующий раунд.

«Челси»

Лондонцы проваливают чемпионат Англии. Даже с Томасом Тухелем во главе у команды не получается прыгнуть выше текущего 4 места.

Пусть в минувшем туре АПЛ «Челси» сумел добиться важнейшей виктории. В формально выездном дерби с «Вест Хэмом» «аристократы» минимально взяли свое.

В отличие от мадридцев, у «Челси» наготове почти вся основная обойма. Исключение составляет лишь травмированный Матео Ковачич.

Предыдущий раунд лондонцы прошли с боями. Еще бы, ведь «Порту» имел все шансы отыграть гандикап в два мяча, но осилил лишь один.

Прогноз

Букмекеры предлагают поставить на «Реал» Мадрид за 2.30, на ничью за 3.30, а на «Челси» — за 3.10.

Команде Зидана ничего другого не остается, кроме как идти в атаку с первых минут встречи.

Гости тоже наверняка будут искать свой шанс в атаке, да и забивать в их составе есть кому.

Обе команды обладают набором высококлассных атакующих исполнителей, который и обеспечит голы в этом матче. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.95.