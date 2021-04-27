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    «Реал» и «Челси» огорчат друг друга?

    «Реал» — «Челси». Прогноз (к. 1.95) на голы в полуфинале Лиги чемпионов по футболу 27 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» — «Челси»
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    Карим Бензема
    «Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Челси» в рамках полуфинала финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 22:00 мск. «Реал» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Реал»

    Мадридцы в предыдущем раунде оставили ни с чем «Ливерпуль» (3:1, 0:0). Да и вообще, именно команду Зинедина Зидана можно считать главным фаворитом турнира.

    Правда, «Реал» Мадрид провел неудачный матч в Примере. Дома «сливочные» не сумели одолеть середняка лиги «Бетис» (0:0).

    Из потерь на эту встречу особенно болезненными является отсутствие Тони Крооса и Ферлана Менди. Ну и, конечно же, не сыграет лидер обороны Серхио Рамос.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Нет сомнений, что «Реал» Мадрид будет действовать первым номером. Команда Зидана уже поняла, что задел в первой встрече — залог прохода в следующий раунд.

    «Челси»

    Лондонцы проваливают чемпионат Англии. Даже с Томасом Тухелем во главе у команды не получается прыгнуть выше текущего 4 места.

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    • В отличие от мадридцев, у «Челси» наготове почти вся основная обойма. Исключение составляет лишь травмированный Матео Ковачич.

    Предыдущий раунд лондонцы прошли с боями. Еще бы, ведь «Порту» имел все шансы отыграть гандикап в два мяча, но осилил лишь один.

    Прогноз

    Букмекеры предлагают поставить на «Реал» Мадрид за 2.30, на ничью за 3.30, а на «Челси» — за 3.10.

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    Команде Зидана ничего другого не остается, кроме как идти в атаку с первых минут встречи.

    Гости тоже наверняка будут искать свой шанс в атаке, да и забивать в их составе есть кому.

    Обе команды обладают набором высококлассных атакующих исполнителей, который и обеспечит голы в этом матче. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.95.

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