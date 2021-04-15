«Рома» сыграет на своем поле против «Аякса» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы. Матч пройдет 15 апреля в Риме, начало — в 22:00 мск. «Рома» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

В первом поединке «Рома» переиграла на выезде «Аякс» со счетом 2:1. Потому для выхода в полуфинал клубу достаточно даже проиграть 0:1.

После 30 матчей Серии А «Волки» находятся за переделами зоны еврокубков. Она занимает 7 место, имея на своем счету 54 очка.

В чемпионате римляне не смогли выиграть три предыдущих поединка. Они проиграли «Наполи» и «Парме» с результатом 0:2, а также разошлись миром с «Сассуоло» (2:2).

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Эту серию «джаллоросси» прервали победой в Лиге Европы на «Аяксом» со счетом 2:1. После этого коллектив победил «Болонью» (1:0) в прошлом матче.

«Аякс»

«Аякс» оказался в Лиге Европы после того, как занял третье место в своей группе в Лиге чемпионов. Этой весной он сначала прошел французский «Лилль» (2:1 и 2:1), после чего разобрался с «Янг Бойз» (3:0 и 2:0).

У себя в Эредивизи подопечные Эрика тен Хага уверенно лидируют, набрав 69 очков в 27 турах, что на 11 больше, чем у идущего вторым ПСВ.

С начала марта амстердамская команда поочередно обыграла «Гронинген» (3:1), «ПЕК Зволле» (2:0), «АДО Ден Хааг» (5:0) и «Херенвен» (2:1).

После домашнего поражения от «Ромы» в первом матче нидерландский клуб сумел переиграть «Ваалвейк» (1:0) на выезде.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,40.

Успех хозяев поля оцениваетсят в 2,70, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка на тоталы — меньше 2,5 голов за 2,37.