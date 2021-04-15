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    Дожмет ли «Рома» «Аякс»?

    «Рома» — «Аякс». Прогноз (к. 2.37) на тоталы, футбол, Лига Европы 15 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Аякс»
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    «Рома» выиграла первый матч 2:1 на выезде
    «Рома» сыграет на своем поле против «Аякса» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы. Матч пройдет 15 апреля в Риме, начало — в 22:00 мск. «Рома» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 15 Апреля 2021 года
    Рома
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    •  Рома 22:00 Аякс Аякс
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.00
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    «Рома»

    В первом поединке «Рома» переиграла на выезде «Аякс» со счетом 2:1. Потому для выхода в полуфинал клубу достаточно даже проиграть 0:1.

    После 30 матчей Серии А «Волки» находятся за переделами зоны еврокубков. Она занимает 7 место, имея на своем счету 54 очка.

    В чемпионате римляне не смогли выиграть три предыдущих поединка. Они проиграли «Наполи» и «Парме» с результатом 0:2, а также разошлись миром с «Сассуоло» (2:2).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Эту серию «джаллоросси» прервали победой в Лиге Европы на «Аяксом» со счетом 2:1. После этого коллектив победил «Болонью» (1:0) в прошлом матче.

    «Аякс»

    «Аякс» оказался в Лиге Европы после того, как занял третье место в своей группе в Лиге чемпионов. Этой весной он сначала прошел французский «Лилль» (2:1 и 2:1), после чего разобрался с «Янг Бойз» (3:0 и 2:0).

    У себя в Эредивизи подопечные Эрика тен Хага уверенно лидируют, набрав 69 очков в 27 турах, что на 11 больше, чем у идущего вторым ПСВ.

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    • С начала марта амстердамская команда поочередно обыграла «Гронинген» (3:1), «ПЕК Зволле» (2:0), «АДО Ден Хааг» (5:0) и «Херенвен» (2:1).

    После домашнего поражения от «Ромы» в первом матче нидерландский клуб сумел переиграть «Ваалвейк» (1:0) на выезде.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,40.

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    Успех хозяев поля оцениваетсят в 2,70, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка на тоталы — меньше 2,5 голов за 2,37.

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