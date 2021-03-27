Черногория
Черногория традиционно ставит перед собой высокие задачи. В каждом отборочном цикле балканцы представляют собой грозную силу.
Вот и на сей раз желание занять, как минимум, второе место в группе наверняка присутствует. Правда, за него придется знатно пободаться с Турцией и Норвегией.
В своей группе Лиги наций черногорцы уверенно победили. В последнем матче того турнира команда дома разбила киприотов (4:0). Вот и старт квалификации с Латвией команде удался (1:2).
Правда, соперники по Лиге наций и квалификации на Мундиаль очень отличаются по классу. Разве что Гибралтар с Латвией видятся потенциальными аутсайдерами секстета G.
Гибралтар
Гибралтар в Лиге Наций выступил вполне успешно. Правда, все относительно, ведь команда выиграла самую слабую группу.
Гибралтарцы опередили Лихтенштейн и Сан-Марино, набрав в 4 встречах 8 пунктов. В последнем туре была зафиксирована ничья с Лихтенштейном (1:1).
Ни о каких шансах занять второе место даже не говорится. Гибралтар — футбольный карлик, лишь строящий собственную историю по крупицам.
Вот и выезд на Балканы ничего позитивного не сулит. Видать, придется Гибралтару попасть под град черногорских атак.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Черногорию за 1.08, на ничью за 11.00, а на Гибралтар — за 45.00
Черногория явно планирует побороться за проходное место, к тому же по классу превосходит гибралтарцев.
Гости наверняка сыграют от обороны, и есть вероятность, что продержатся довольно долго.
Черногорцы будут доминировать весь матч, но свои голы приберегут на второй тайм. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.72