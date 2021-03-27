Черногория сыграет на своем поле с Гибралтаром в рамках 2-го тура квалификации к Чемпионату мира-2022. Матч пройдет 27 марта, начало — в 17:00 мск. Черногория — Гибралтар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Черногория

Черногория традиционно ставит перед собой высокие задачи. В каждом отборочном цикле балканцы представляют собой грозную силу.

Вот и на сей раз желание занять, как минимум, второе место в группе наверняка присутствует. Правда, за него придется знатно пободаться с Турцией и Норвегией.

В своей группе Лиги наций черногорцы уверенно победили. В последнем матче того турнира команда дома разбила киприотов (4:0). Вот и старт квалификации с Латвией команде удался (1:2).

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Правда, соперники по Лиге наций и квалификации на Мундиаль очень отличаются по классу. Разве что Гибралтар с Латвией видятся потенциальными аутсайдерами секстета G.

Гибралтар

Гибралтар в Лиге Наций выступил вполне успешно. Правда, все относительно, ведь команда выиграла самую слабую группу.

Гибралтарцы опередили Лихтенштейн и Сан-Марино, набрав в 4 встречах 8 пунктов. В последнем туре была зафиксирована ничья с Лихтенштейном (1:1).

Ни о каких шансах занять второе место даже не говорится. Гибралтар — футбольный карлик, лишь строящий собственную историю по крупицам.

Вот и выезд на Балканы ничего позитивного не сулит. Видать, придется Гибралтару попасть под град черногорских атак.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Черногорию за 1.08, на ничью за 11.00, а на Гибралтар — за 45.00

Черногория явно планирует побороться за проходное место, к тому же по классу превосходит гибралтарцев.

Гости наверняка сыграют от обороны, и есть вероятность, что продержатся довольно долго.

Черногорцы будут доминировать весь матч, но свои голы приберегут на второй тайм. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.72