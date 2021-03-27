ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мальта — РоссияХодьба с мячом. Россия едва не потеряла очки на Мальте «Барселона» и «Атлетико» — главные претенденты на титулПримера: кто станет чемпионом, а кто еще может удивить? Анастасия Мишина и Александр ГаллямовЧМ по фигурному катанию. Первое золото России, Ханю вырвался в лидеры
  • 00:06
    • Мишина и Галлямов — чемпионы мира в парном катании
  • 21:52
    • Молодежная сборная России разгромила Исландию на Евро-2021
  • 00:49
    • Англия отгрузила Сан-Марино пять мячей
  • 00:41
    • Германия забила три безответных мяча Исландии
  • 00:37
    • Классон принес Швеции победу над Грузией, Испания сыграла вничью с Грецией
  • 00:34
    • Италия нанесла поражение Северной Ирландии
  • 23:18
    • СМИ: Экс-наставник «Ливерпуля» входит в шорт-лист «Спартака»
    Все новости спорта

    Черногорцы додавят карлика после перерыва?

    Черногория — Гибралтар. Прогноз, ставка (к. 1.72) на футбол, квалификация к ЧМ-2022, 27 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФИФА Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на Сборная Черногории Прогнозы на Сборная Гиблартара
    Прогноз и ставки на Черногория — Гибралтар
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игроки сборной Черногории
    Черногория сыграет на своем поле с Гибралтаром в рамках 2-го тура квалификации к Чемпионату мира-2022. Матч пройдет 27 марта, начало — в 17:00 мск. Черногория — Гибралтар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа G 27 Марта 2021 года
    Черногория
  • Подгорица
    •  Черногория 17:00 Гибралтар Гибралтар
  • ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа G
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.05
  • X
  • 12.00
  • 2
  • 50.00
  • Ставка!
    •

    Черногория

    Черногория традиционно ставит перед собой высокие задачи. В каждом отборочном цикле балканцы представляют собой грозную силу.

    Вот и на сей раз желание занять, как минимум, второе место в группе наверняка присутствует. Правда, за него придется знатно пободаться с Турцией и Норвегией.

    В своей группе Лиги наций черногорцы уверенно победили. В последнем матче того турнира команда дома разбила киприотов (4:0). Вот и старт квалификации с Латвией команде удался (1:2).

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Правда, соперники по Лиге наций и квалификации на Мундиаль очень отличаются по классу. Разве что Гибралтар с Латвией видятся потенциальными аутсайдерами секстета G.

    Гибралтар

    Гибралтар в Лиге Наций выступил вполне успешно. Правда, все относительно, ведь команда выиграла самую слабую группу.

    Гибралтарцы опередили Лихтенштейн и Сан-Марино, набрав в 4 встречах 8 пунктов. В последнем туре была зафиксирована ничья с Лихтенштейном (1:1).

  • Трансферный дайджест. 16-22 марта
  • Переберется ли лидер ЦСКА в Италию, кем «Реал» хочет усилить атаку, укрепит ли «Ливерпуль» полузащиту и другие трансферные новости последних дней
  • 22/03/2021

    • Ни о каких шансах занять второе место даже не говорится. Гибралтар — футбольный карлик, лишь строящий собственную историю по крупицам.

    Вот и выезд на Балканы ничего позитивного не сулит. Видать, придется Гибралтару попасть под град черногорских атак.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Черногорию за 1.08, на ничью за 11.00, а на Гибралтар — за 45.00

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Черногория явно планирует побороться за проходное место, к тому же по классу превосходит гибралтарцев.

    Гости наверняка сыграют от обороны, и есть вероятность, что продержатся довольно долго.

    Черногорцы будут доминировать весь матч, но свои голы приберегут на второй тайм. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.72

    Ещё прогнозы на спорт
    1.71
  • Прогноз на матч Панама — Барбадос
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Канада — Бермудские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Даллас — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лейкерс — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Сальвадор — Гренада
  • Футбол
  • Сегодня в 05:25
    •  1.92
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.14
  • Экспресс дня 26 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Кастельон — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Даллас — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Калгари — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Аризона — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  5.80
  • Прогноз на матч Россия — Словения
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Мальта — Россия
  • Ходьба с мячом. Россия едва не потеряла очки на Мальте
    • Вчера в 02:33     Никола Влашич
  • Трансферный дайджест. 16-22 марта
    • 21:38 22/03/2021     Лионель Месси
  • Месси стоит задуматься. Эта «Барселона» — лучшая команда Испании прямо сейчас
    • 18:57 22/03/2021
    Прогноз и ставка на матч Черногория — Гибралтар 27.03.2021 в 17:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.72.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    статистика
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры