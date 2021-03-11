«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. Встреча состоится 11 марта на «Олд Траффорд», начало — в 20:55 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» в первом раунде плей-офф Лиги Европы легко прошел «Реал Сосьедад». Баски так и не смогли забить хотя быть один мяч.

Первая игра завершилась в пользу «МЮ» со счетом 4:0, а в ответная вничью — 0:0.

О текущем состоянии «Манчестер Юнайтед» лучше всего скажет недавний матч с «Манчестер Сити». В минувшее воскресенье команда Оле-Гуннара Сульшера прервала невероятную победную серию соперника. «Красные дьяволы» одержали уверенную победу со счетом 2:0.

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Беспроигрышная серия «Манчестер Юнайтед» составляет 11 матчей. В шести предыдущих играх английский клуб пропустил лишь один мяч.

«Милан»

Тем временем «Милан» в 1/16 финала обыграл по сумме двух матчей «Црвену Звезду». И что интересно, «россонери» прошли дальше лишь благодаря правилу выездного гола. Обе игры завершились вничью — 2:2 в Белграде и 1:1 в Милане.

В чемпионате Италии «Милан» на данный момент второй, отставание от «Интера» составляет уже шесть очков. По всей видимости, с мечтами о Скудетто придется попрощаться как минимум до следующего сезона.

В минувшие выходные «Милан» одержал гостевую победу над «Вероной» — 2:0. С учетом всех кадровых проблем это очень серьезный успех.

Кроме того, не так давно «Милан» одержал победу над «Ромой» и сыграл вничью с «Удинезе».

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«Милан» не пропускал только в двух из десяти последних матчей.

«Манчестер Юнайтед» — «Милан». Прогноз и ставка

На «Манчестер Юнайтед» букмекеры предлагают поставить за 1.72, на ничью за 4.05, а на победу «Милана» — за 5.65.

Очень громкая афиша, это бесспорно, но будет ли ей соответствовать уровень интриги в этом противостоянии — не факт.

Во-первых, «МЮ» сейчас действительно лучше, а во-вторых, «Милан» очень часто не лучшим образом играет с топами.

Ставка - победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1,5) за 2.91.

Также можно рассмотреть ставку на победу «Манчестер Юнайтед» в обоих таймах за 4.60. Надо не забывать, что у «Милана» по-прежнему много травмированных, и это тоже повлияет на результат.