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    «Бавария» снова поставить «Боруссию» на место?

    «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз (к. 2.57) и ставки на чемпионат Германии 6 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд
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    «Бавария»
    «Бавария» сыграет на своем поле с дортмундской «Боруссией» в рамках 24-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 6 марта в Мюнхене, начало — в 20:30 мск. «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 06 Марта 2021 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 20:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 4.70
  • Ставка!
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    «Бавария»

    «Бавария» по-прежнему возглавляет таблицу Бундеслиги. Однако сейчас мюнхенский клуб чувствует себя не так комфортно, как месяц назад.

    Во второй половине февраля «Бавария» вернула интригу в борьбе за чемпионский титул. Сначала команда Ханса-Дитера Флика сыграла вничью с «Арминией», а после этого уступила «Айнтрахту». Благодаря этому «Лейпциг» сократил отставание от лидера до двух очков.

    Впрочем, разговоры о кризисе в «Баварии» можно прекращать. На прошлой неделе мюнхенская машина провела два шикарных матча: в первом был уничтожен «Лацио» (4:1), а во втором — «Кельн» (5:1).

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    • «Бавария» в этом сезоне еще ни разу не проигрывала на своем поле.

    «Боруссия» Дортмунд

    Тем временем ничего плохого наконец-то нельзя сказать и про «Боруссию». Но Дортмунд после ряда провальных матчей теперь может рассчитывать разве что на попадание в топ-4, о чем-то большем можно будет мечтать уже в следующем сезоне.

    «Боруссия» выиграла два предыдущих матча с Бундеслиге с общим счетом 7:0. Команда Эдина Терзича разгромила «Шальке» и «Арминию». В этом, в принципе, нет ничего удивительно и невероятного, но Дортмунд в этом чемпионате разочаровывал так часто, что теперь приходится выделять даже такие победы.

    Еще один позитивный момент — победа «Боруссии» над «Севильей» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. И эта игра, по всей видимости, стала переломной для команды в психологическом плане.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Боруссия» в шести предыдущих гостевых матчах Бундеслиги потерпела пять поражений.

    Прогноз и ставка

    На «Баварию» в этом матче можно поставить за 1.65, ничью букмекеры предлагают за 4.70, а победу «Боруссии» — за 5.45.

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    «Боруссия» за последний месяц действительно прибавила, особенно это касается действий команды в обороне. Но перед матчем с «Баварией» это вряд ли имеет какое-то значение.

    В этом противостоянии «Боруссия» чаще всего проигрывает из-за собственной неуверенности. В этом плане хозяева гораздо крепче.

    Ставка - победа «Баварии» с форой (-1,5) за 2.57.

    Также можно поставить на победу «Баварии» с форой (-1) по итогам первого тайма за 3.60.

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