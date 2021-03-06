«Бавария» сыграет на своем поле с дортмундской «Боруссией» в рамках 24-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 6 марта в Мюнхене, начало — в 20:30 мск. «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

«Бавария» по-прежнему возглавляет таблицу Бундеслиги. Однако сейчас мюнхенский клуб чувствует себя не так комфортно, как месяц назад.

Во второй половине февраля «Бавария» вернула интригу в борьбе за чемпионский титул. Сначала команда Ханса-Дитера Флика сыграла вничью с «Арминией», а после этого уступила «Айнтрахту». Благодаря этому «Лейпциг» сократил отставание от лидера до двух очков.

Впрочем, разговоры о кризисе в «Баварии» можно прекращать. На прошлой неделе мюнхенская машина провела два шикарных матча: в первом был уничтожен «Лацио» (4:1), а во втором — «Кельн» (5:1).

«Бавария» в этом сезоне еще ни разу не проигрывала на своем поле.

«Боруссия» Дортмунд

Тем временем ничего плохого наконец-то нельзя сказать и про «Боруссию». Но Дортмунд после ряда провальных матчей теперь может рассчитывать разве что на попадание в топ-4, о чем-то большем можно будет мечтать уже в следующем сезоне.

«Боруссия» выиграла два предыдущих матча с Бундеслиге с общим счетом 7:0. Команда Эдина Терзича разгромила «Шальке» и «Арминию». В этом, в принципе, нет ничего удивительно и невероятного, но Дортмунд в этом чемпионате разочаровывал так часто, что теперь приходится выделять даже такие победы.

Еще один позитивный момент — победа «Боруссии» над «Севильей» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. И эта игра, по всей видимости, стала переломной для команды в психологическом плане.

Все прогнозы на Бундеслигу

«Боруссия» в шести предыдущих гостевых матчах Бундеслиги потерпела пять поражений.

Прогноз и ставка

На «Баварию» в этом матче можно поставить за 1.65, ничью букмекеры предлагают за 4.70, а победу «Боруссии» — за 5.45.

«Боруссия» за последний месяц действительно прибавила, особенно это касается действий команды в обороне. Но перед матчем с «Баварией» это вряд ли имеет какое-то значение.

В этом противостоянии «Боруссия» чаще всего проигрывает из-за собственной неуверенности. В этом плане хозяева гораздо крепче.

Ставка - победа «Баварии» с форой (-1,5) за 2.57.

Также можно поставить на победу «Баварии» с форой (-1) по итогам первого тайма за 3.60.