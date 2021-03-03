В среду, 3 марта, «Барселона» на своем поле примет «Севилью» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании. Встреча, которая пройдет на «Камп Ноу», начнется в 23:00 по московскому времени. «Барселона» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

В первой игре на «Рамон Санчес Писхуан» «Барселона» потерпела поражение со счетом 0:2, чем усложнила себе задачу по выходу в финал Кубка Испании.

Впрочем, на минувших выходных подопечные Рональда Кумана победили «Севилью» в Ла Лиге (2:0), доказав, что способны отыграть отставание в два мяча.

В турнирной таблице национального первенства каталонцы поднялись на вторую строчку с 53 очками. Они отстают от лидирующего «Атлетико» на пять баллов.

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Интересно, что в феврале «Барселона» проигрывала только «Севилье» и «Пари Сен-Жермен» (1:4) в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.

После травм у «сине-гранатовых» восстанавливаются Фелипе Коутиньо, Педри, Миралем Пьянич, Серхи Роберто и Ансу Фати.

«Севилья»

«Севилья» здорово сыграла в первом матче 1/2 финала и заслуженно победила благодаря голам Жюля Кунде и Ивана Ракитича.

А вот в рамках национального первенства андалузская команда невнятно смотрелась на фоне «Барселоны» и не смогла продлить свою шестиматчевую серию побед.

Команда Хулена Лопетеги пока удерживает четвертое место в турнирной таблице Примеры, но «Реал Сосьедад» подобрался на расстояние семи баллов.

Настораживает болельщиков и домашнее поражение от дортмундской «Боруссии» (2:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

У «Севильи» травмы залечивают Маркус Акунья и Лукас Окампос.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры верят в высокую результативность: тотал больше 2,5 — 1.63, тотал меньше 2,5 — 2.28.

Очевидно, что «Барселоне» нужно забивать хотя бы два-три мяча, поэтому она активно пойдет вперед уже в первом тайме.

Впрочем, пройти насыщенную оборону «Севильи» будет не так просто. В первой кубковой игре подопечные Хулена Лопетеги грамотно защищались и не давали каталонцам находить свободные зоны.

В матче Примеры у «сине-гранатовых» дела шли лучше, но второй гол они все равно забили лишь в концовке, когда уже «Севилья» была вынуждена рисковать.

Нам кажется, что гости выстроят свою игру от обороны, поэтому больше трех голов мы не увидим. Наш прогноз и ставка — «тотал голов меньше 3» за 1.82.

Первый тайм тоже вряд ли подарит много голов, так что еще один вариант — «тотал первого тайма меньше 1» за 2.30.