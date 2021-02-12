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    Продолжит ли «Лейпциг» побеждать?

    «РБ Лейпциг» — «Аугсбург». Прогноз и ставка (к. 3.60) на чемпионат Германии по футболу 12 февраля 2021 года

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    «РБ Лейпциг» не пропускает уже три матча
    «РБ Лейпциг» встретится на своем поле с «Аугсбургом» в рамках 21-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 12 февраля, начало — в 22:30 мск. «РБ Лейпциг» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 12 Февраля 2021 года
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    «РБ Лейпциг»

    Команда все никак не может навязать борьбу «Баварии» за серебряную салатницу. Нынешнее отставание от мюнхенцев в 7 пунктов не сулит «Быкам» ничего радужного.

    На сегодня коллектив не знает поражений три поединка кряду во всех турнирах. Во всех из них ему удалось выиграть и не пропустить ни одного мяча.

    «РБ Лейпциг» в минувшем туре на выезде разгромил «Шальке» (3:0) и сохранил отрыв от третьего в таблице «Вольфсбурга» на три очка.

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    В позапрошлом туре команда дома одолела «Байер» (1:0). Причем после того она еще и прошла в четвертьфинале Кубка Германии «Бохум» (4:0).

    «Аугсбург»

    «Аугсбург» занимает 13-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, имея на своем счету 22 очка.

    «Фуггеры» одержали шесть побед, четырежды сыграли вничью и потерпели 10 поражений.

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    • В шести последних матчах подопечные Хайко Херрлиха уступили «Штутгарту» (1:4), «Вердеру» (0:2), «Баварии» (0:1), дортмундской «Боруссии» (1:3) и «Вольфсбургу» (0:2), а также выиграли у «Униона» (2:1).

    Эти проблемы кажутся не столь серьезными, если учесть, что отрыв от зоны вылета составляет девять очков, тем не менее, до места в зоне плей-офф всего пять баллов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,28.

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    Успех гостей оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 5,50.

    Наши прогноз и ставка — «РБ Лейпциг» победит, и в матче будет забито меньше 2,5 голов за 3,60.

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