В рамках первого матча 1/2 финала Кубка Испании «Севилья» примет «Барселону». Матч на «Рамон Санчес Писхуан» начнется 10 февраля в 23:00 мск. «Севилья» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

Андалузцы начали выступление в Кубке с 1/64 финала, обыграв в середине декабря 2020 выступающую в третьем дивизионе «Лусену» (3:0) на выезде.

В начале января «Севилья» в 1/32 финала одолела на выезд «Линарес» (2:0), также из 3-го дивизиона, а через неделю выбила в экстра-тайме гостевого матча 1/16 финала «Леганес» (1:0), выступающий в Сегунде.

В 1/8 финала «Севилья» разгромила на своем поле прошлогоднего победителя турнира «Валенсию» (3:0), а в 1/4 финала в начале февраля выбила на выезде представляющую Сегунду «Альмерию» (1:0).

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В последнем матче Ла Лиги севильцы на выезде разгромили дома «Хетафе» (3:0) и с 42 очками идет на 4-м месте. Разница мячей 31-16, 13 голов на счету Юссефа Эн-Несири.

«Барселона»

Каталонцы, как участники проходившего в январе Суперкубка Испании, стартовали в Кубке Испании с 1/16 финала, только в экстра-тайме обыграв на выезде «Корнелью» (2:0) из Сегунды Б.

В 1/8 финала «Барса» вырвала выездную победу над выступающем в Сегунде «Райо Вальекано» (2:1), после чего в матче Ла лиги дома одолела выбивший каталонцев из Суперкубка «Атлетик» (2:1).

В выездном четвертьфинале Кубка Испании «Барселона» с трудом одолела в экстра-тайме «Гранаду» (5:3), а в последнем матче Примеры каталонцы вырвали гостевую победу у «Бетиса» (3:2).

После 21 тура Примеры «Барселона» с 43 очками идет на 2-м месте, на 8 очков отставая от «Атлетико». Разница мячей 44-20, 13 голов у Лионеля Месси, еще 6 забил Антуан Гризманн.

Прогноз и ставки

На победу «Севильи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.40, на ничью в основное время — 3.45, а на победу «Барселоны» — 2.90.

На проход «Севильи» в следующий раунд дают коэффициент 2.00, за успех «Барсы» — 1.82. Отметим, что полуфинал состоит из 2-х матчей — ответная встреча состоится 3 марта.

В первом круге Примеры команды сыграли 1:1 на «Камп Ноу». В прошлом сезоне «Барса» победила дома 4:0, а в Севилье команды не забили голов. В 5 последних выездах к «Севилье» каталоцы трижды победили и раз проиграли.

«Барселоне» очень непросто даются победы в последних матчах даже с уступающими в классе соперниками, так что прогнозируем, что «Севилья» не проиграет дома.

Матч будет результативным. Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 1.65.