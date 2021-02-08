В понедельник, 8 февраля, в 24-м туре испанской Сегунды «Луго» на своем поле сыграет с «Эспаньолом». Поединок начнется в 23:00 по мск. «Луго» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Луго»

«Луго» по итогам 23 туров находится на 11 месте в турнирной таблице Сегунды, имея в своем активе 31 очко и сильно отстает от зоны плей-офф повешения.

В минувшем игровом дне галисийцы проиграли на выезде «Леганесу» со счетом 2:3. Этим фиаско они прервали свою 3-матчевую беспроигрышную серию в рамках чемпионата.

Так в этот период «механическая репа» сперва расписала мировые с хихонским «Спортингом» (0:0) дома и «Сабаделем» (1:1) в гостях, а также одолела на своей территории «Тенерифе» — 2:0.

Все прогнозы на футбол

В родных стенах «Луго» в текущем первенстве уступил только дважды в 11 встречах, еще шесть раз коллектив победил и трижды сыграл вничью, разница мячей в них составляет 11:5.

«Эспаньол»

С учетом всех турниров у «Эспаньола» на данный момент серия из трех поражений подряд. Началась она в Кубке страны, где каталонцы дома были биты «Осасуной» — 0:2.

Затем «попугаи» в рамах Сегунды были повержены в гостях «Жироной» (0:1), а в минувшем игровом дне первенства уступили на своей территории «Райо Вальекано» со счетом 2:3, выиграв первый тайм 2:0.

Эта серия неудач отбросила коллектив из Барселоны на третье место в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании. Сейчас у него 45 очков и отставание от второй строки только по дополнительным показателям, правда, конкурент имеет на сыгранный матч меньше.

Вне родных стен «Эспаньол» пока имеет третью статистику в лиге: пять викторий, две ничьи и четыре поражения. Разница забитых и пропущенных в этих матчах составляет 13:7.

В первом круге каталонцы дома одолели галисийцев со счетом 2:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Эспаньола» — 1.97, победа «Луго» — 4.88, ничья — 3.00.

Прогнозируем, что «попугаи» прервут свою затянувшуюся неудачную серию, обыграв середняка даже на его арене. Наша ставка — П2.