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    Прервут ли «попугаи» серию фиаско?

    «Луго» — «Эспаньол». Прогноз и ставка (к. 1.97) на футбол, чемпионат Испании, 8 февраля 2021 года

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    «Луго» — «Эспаньол»: прогноз и ставка
    «Эспаньол»
    В понедельник, 8 февраля, в 24-м туре испанской Сегунды «Луго» на своем поле сыграет с «Эспаньолом». Поединок начнется в 23:00 по мск. «Луго» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 08 Февраля 2021 года
    Луго
  • Испания. Сегунда
    •  Луго 23:00 Эспаньол Эспаньол
  • Барселона
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.00
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
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    «Луго»

    «Луго» по итогам 23 туров находится на 11 месте в турнирной таблице Сегунды, имея в своем активе 31 очко и сильно отстает от зоны плей-офф повешения.

    В минувшем игровом дне галисийцы проиграли на выезде «Леганесу» со счетом 2:3. Этим фиаско они прервали свою 3-матчевую беспроигрышную серию в рамках чемпионата.

    Так в этот период «механическая репа» сперва расписала мировые с хихонским «Спортингом» (0:0) дома и «Сабаделем» (1:1) в гостях, а также одолела на своей территории «Тенерифе» — 2:0.

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    В родных стенах «Луго» в текущем первенстве уступил только дважды в 11 встречах, еще шесть раз коллектив победил и трижды сыграл вничью, разница мячей в них составляет 11:5.

    «Эспаньол»

    С учетом всех турниров у «Эспаньола» на данный момент серия из трех поражений подряд. Началась она в Кубке страны, где каталонцы дома были биты «Осасуной» — 0:2.

    Затем «попугаи» в рамах Сегунды были повержены в гостях «Жироной» (0:1), а в минувшем игровом дне первенства уступили на своей территории «Райо Вальекано» со счетом 2:3, выиграв первый тайм 2:0.

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    • Эта серия неудач отбросила коллектив из Барселоны на третье место в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании. Сейчас у него 45 очков и отставание от второй строки только по дополнительным показателям, правда, конкурент имеет на сыгранный матч меньше.

    Вне родных стен «Эспаньол» пока имеет третью статистику в лиге: пять викторий, две ничьи и четыре поражения. Разница забитых и пропущенных в этих матчах составляет 13:7.

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    В первом круге каталонцы дома одолели галисийцев со счетом 2:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Эспаньола» — 1.97, победа «Луго» — 4.88, ничья — 3.00.

    Прогнозируем, что «попугаи» прервут свою затянувшуюся неудачную серию, обыграв середняка даже на его арене. Наша ставка — П2.

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