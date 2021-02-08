«Луго»
«Луго» по итогам 23 туров находится на 11 месте в турнирной таблице Сегунды, имея в своем активе 31 очко и сильно отстает от зоны плей-офф повешения.
В минувшем игровом дне галисийцы проиграли на выезде «Леганесу» со счетом 2:3. Этим фиаско они прервали свою 3-матчевую беспроигрышную серию в рамках чемпионата.
Так в этот период «механическая репа» сперва расписала мировые с хихонским «Спортингом» (0:0) дома и «Сабаделем» (1:1) в гостях, а также одолела на своей территории «Тенерифе» — 2:0.
В родных стенах «Луго» в текущем первенстве уступил только дважды в 11 встречах, еще шесть раз коллектив победил и трижды сыграл вничью, разница мячей в них составляет 11:5.
«Эспаньол»
С учетом всех турниров у «Эспаньола» на данный момент серия из трех поражений подряд. Началась она в Кубке страны, где каталонцы дома были биты «Осасуной» — 0:2.
Затем «попугаи» в рамах Сегунды были повержены в гостях «Жироной» (0:1), а в минувшем игровом дне первенства уступили на своей территории «Райо Вальекано» со счетом 2:3, выиграв первый тайм 2:0.
Эта серия неудач отбросила коллектив из Барселоны на третье место в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании. Сейчас у него 45 очков и отставание от второй строки только по дополнительным показателям, правда, конкурент имеет на сыгранный матч меньше.
Вне родных стен «Эспаньол» пока имеет третью статистику в лиге: пять викторий, две ничьи и четыре поражения. Разница забитых и пропущенных в этих матчах составляет 13:7.
В первом круге каталонцы дома одолели галисийцев со счетом 2:1.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Эспаньола» — 1.97, победа «Луго» — 4.88, ничья — 3.00.
Прогнозируем, что «попугаи» прервут свою затянувшуюся неудачную серию, обыграв середняка даже на его арене. Наша ставка — П2.