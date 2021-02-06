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    «Быки» обеспечат голепад?

    «Шальке» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставка (к. 1.66) на футбол, Бундеслига, 6 февраля 2021 года

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    «Шальке» — «РБ Лейпциг»: прогноз и ставка
    Юссуф Поульсен
    «Шальке» сыграет на своем поле со «РБ Лейпцигом» в рамках 20-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 17:30 мск. «Шальке» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 06 Февраля 2021 года
    Шальке 04
  • Гельзенкирхен
    •  Шальке 04 17:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 9.50
  • X
  • 5.20
  • 2
  • 1.33
  • Ставка!
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    «Шальке»

    В минувшем туре Бундеслиги «Шальке» на выезде расписал мировую с «Вердером» (1:1). Причем гельзенкирхенцы до 77-й минуты матча вели в счете.

    На текущий момент «Шальке» занимает последнее 18 место с 8 пунктами в активе. При этом забивает команда откровенно мало — 15 мячей.

    При этом «Шальке» крайне слабо обороняется. Правда, из 49 пропущенных мячей 12 им настреляла мощнейшая «Бавария».

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    У «Шальке» матчи с «РБ Лейпцигом» получаются не особо удачными. Из 5 последних свиданий гельзенкирхенцы победили лишь раз, притом, что уступили трижды.

    «РБ Лейпциг»

    Эта команда все никак не может навязать борьбу «Баварии» за Серебряную салатницу. Нынешнее отставание от мюнхенцев в 7 пунктов не сулит «быкам» ничего радужного.

    «РБ Лейпциг» в минувшем туре дома одолел «Байер» (1:0). Причем после того команда еще и прошла в четвертьфинал Кубка Германии, одолев «Бохум» (4:0).

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  • 02/02/2021

    • У «РБ Лейпцига» весьма надежная оборона (17 пропущенных мячей), зато атакует команда не столь мощно (32 гола). Что ж, для возможной конкуренции с «Баварией» нужно срочно улучшать показатели.

    В последнее время «быки» просто-таки разносят «Шальке». Два последних матча завершились победами «РБ Лейпциг» — 5:0 и 4:0.

    Прогноз

    Букмекеры предлагают поставить на «РБ Лейпциг» за 1.40, на ничью за 4.75, а на «Шальке» — за 8.00

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    Хозяева находятся на самом дне турнирной таблицы, и однозначно видятся главным претендентом на вылет из элиты.

    «РБ Лейпциг» имеет на чемпионат свои задачи, к тому же надежно действует в обороне.

    Хозяева ужасно обороняются, чем наверняка воспользуются «быки». Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 1.66

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