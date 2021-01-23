ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуТриумф на перспективу. «Ювентус» не убедил игрой, но одолел «Наполи» Зинедин ЗиданБудущее Зидана — под вопросом. «Реал» с позором покинул Кубок Испании «Алавес» — «Севилья»Примера. «Севилья» обыграла «Алавес», «Атлетико» победил «Эйбар»
  • 00:53
    • «Ливерпуль» на «Энфилде» проиграл «Бернли»
  • 01:33
    • «Барселона» в добавленное время одолела «Корнелью»
  • 01:26
    • Дубль Суареса принес «Атлетико» очередную победу в Примере
  • 01:10
    • «Лацио» стал четвертьфиналистом Кубка Италии
  • 22:34
    • Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов пропустят четыре матча НХЛ
  • 22:09
    • «Барыс» сильнее московского «Динамо», «Сочи» победил «Сибирь»
  • 22:01
    • «Локомотив» в серии буллитов победил «Ак Барс»
    Все новости спорта

    «Канарейки» и в Кубке будут успешны?

    «Барнсли» — «Норвич». Прогноз и ставка (к. 1.75) на футбол, Кубок Англии 23 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Англии Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Барнсли Прогнозы на Норвич
    Прогноз и ставки на «Барнсли» — «Норвич»
    Теэму Пукки
    В рамках 1/16 финала Кубка Англии «Барнсли» на своем поле примет «Норвич». Встреча состоится 23 января, начало — 18:00 по мск. «Барнсли» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Кубок ФА 23 Января 2021 года
    Барнсли
  • Англия. Чемпионшип
    •  Барнсли 18:00 Норвич Сити Норвич Сити
  • Норидж
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.95
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
    •

    «Барнсли»

    К данному поединку «Барнсли» подходит с серией из двух поражений, которые состоялись в рамках Чемпионшипа, где они после 25 туров идут в середине турнирной таблице.

    В своей последней игре они потерпели гостевое фиаско от «Уотфорда» (0:1), а игровым днем ранее уступили на своей территории «Суонси» (0:2). Оба этих коллектива борются за повышение в классе.

    В текущем кубковом розыгрыше «дворняги» уже преодолели один этап. На стадии 1/32 финала они в родных стенах легко справились с «Транмир Роверс» (2:0), представляющий четвертый по рангу дивизион Англии.

    Все прогнозы на футбол

    Отметим, что за последние пять кубковых турниров «Барнсли» далее 1/16 финала не доходил никогда.

    «Норвич»

    Непосредственно перед этой игрой «Норвич» выиграл четыре встречи подряд, пропустив в них всего лишь один гол, а отличится смог семь раз.

    В своей последней проведенной встрече «канарейки» дома переиграли «Бристоль Сити» (2:0), а туром ранее на выезде справились с «Кардиффом», победив со счетом 2:1. Оба эти коллектива идут в середине турнирки.

  • «Челси» превратился в середняка АПЛ
  • Победители и неудачники по итогам матча «Лестер» — «Челси»
  • 20/01/2021

    • По итогам 25 туров Чемпионшипа норкфолкцы возглавляют турнирную таблицу, имея в своей копилке 53 набранных балла, что на семь больше, чем у ближайшего преследователя.

    В 1/32 финала текущего розыгрыша Кубка Англии «Норвич» прошел «Ковентри», обыграв его в родных стенах 2:0. В прошлом кубковом турнире коллектив добрался до четвертьфинала, где только по итогам овертайма уступил «МЮ» (1:2 ОТ).

    В начале этого месяца в рамках чемпионата страны «Норвич» дома взял верх над «Барнсли» со счетом 1:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Норвича» — 2.39, победа «Барнсли» — 3.10, ничья — 3.20.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    Проход: «Норвича» — 1.75; «Барнсли» — 2.12.

    «Барнсли» неудачно в последнее время играет в Кубке Англии, да и «Норвич» сейчас просто сильней. Так что ставим на проход «канареек».

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Юта — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кешля — Сумгаит
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фортуна Д — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Боруссия М — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Беневенто — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.65
  • Прогноз на матч Сток Сити — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Чорли — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.70
  • Прогноз на матч Андерлехт — Васланд-Беверен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.08
  • Прогноз на матч Леванте — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.04
  • Экспресс дня 22 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Альбасете — Сарагоса
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Торонто — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Питтсбург — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Эден Азар
  • Трансферный дайджест. 12-18 января
    • 20:22 18/01/2021     «Атлетик» выиграл Суперкубок Испании
  • Исторический успех «Атлетика» на фоне кошмара для Месси
    • 17:54 18/01/2021     Уэйн Руни
  • 10 определяющих моментов в карьере Руни. Легенда «МЮ» завершила карьеру игрока
    • 17:22 16/01/2021
    «Барнсли» — «Норвич» 22.01.2021: прогноз и ставка на матч. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.75.
    • Играть Казино, слоты, киберспортБонус новым клиентам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры