В рамках 1/16 финала Кубка Англии «Барнсли» на своем поле примет «Норвич». Встреча состоится 23 января, начало — 18:00 по мск. «Барнсли» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барнсли»

К данному поединку «Барнсли» подходит с серией из двух поражений, которые состоялись в рамках Чемпионшипа, где они после 25 туров идут в середине турнирной таблице.

В своей последней игре они потерпели гостевое фиаско от «Уотфорда» (0:1), а игровым днем ранее уступили на своей территории «Суонси» (0:2). Оба этих коллектива борются за повышение в классе.

В текущем кубковом розыгрыше «дворняги» уже преодолели один этап. На стадии 1/32 финала они в родных стенах легко справились с «Транмир Роверс» (2:0), представляющий четвертый по рангу дивизион Англии.

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Отметим, что за последние пять кубковых турниров «Барнсли» далее 1/16 финала не доходил никогда.

«Норвич»

Непосредственно перед этой игрой «Норвич» выиграл четыре встречи подряд, пропустив в них всего лишь один гол, а отличится смог семь раз.

В своей последней проведенной встрече «канарейки» дома переиграли «Бристоль Сити» (2:0), а туром ранее на выезде справились с «Кардиффом», победив со счетом 2:1. Оба эти коллектива идут в середине турнирки.

По итогам 25 туров Чемпионшипа норкфолкцы возглавляют турнирную таблицу, имея в своей копилке 53 набранных балла, что на семь больше, чем у ближайшего преследователя.

В 1/32 финала текущего розыгрыша Кубка Англии «Норвич» прошел «Ковентри», обыграв его в родных стенах 2:0. В прошлом кубковом турнире коллектив добрался до четвертьфинала, где только по итогам овертайма уступил «МЮ» (1:2 ОТ).

В начале этого месяца в рамках чемпионата страны «Норвич» дома взял верх над «Барнсли» со счетом 1:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Норвича» — 2.39, победа «Барнсли» — 3.10, ничья — 3.20.

Проход: «Норвича» — 1.75; «Барнсли» — 2.12.

«Барнсли» неудачно в последнее время играет в Кубке Англии, да и «Норвич» сейчас просто сильней. Так что ставим на проход «канареек».