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    «Палмейрас» уверенно доведет дело до финала

    «Палмейрас» — «Ривер Плейт». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Копа Либертадорес 13 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    В полуфинальном матче Копа Либертадорес «Палмейрас» примет «Ривер Плейт» на стадионе «Альянц» в Сан-Паулу. Игра начнется 13 января в 03:30 по мск. «Палмейрас» — «Ривер Плейт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Палмейрас»

    Хозяева имеют неплохую форму. К этой игре они подходят с 4-матчевой победной серией, в рамках которой не было пропущено ни одного гола.

    «Палмейрас» обыграл «Америка МГ» в матче Кубка Бразилии. В чемпионате команда победила «Спорт» Ресифи и «Брагантино». В обоих случаях счет был 1:0.

    В первой встрече с «Ривер Плейт» «поросята» победили со счетом 3:0. Это вторая победа в турнире подряд с таким счетом и без единого пропущенного гола.

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    В прошлом сезоне «бело-зеленые» проиграли в четвертьфинале «Гремио».

    «Ривер Плейт»

    «Ривер Плейт» имеет серию из трех матчей без побед, причем в двух последних команда терпела поражение.

    «Миллионеры» потерпели неудачу в игре с «Индепендьенте» (0:2) ну и крупно уступили «Палмейрасу». Перед этой серией поражений гости сыграли вничью с «Бока Хуниорс» (2:2).

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    • Отметим, что последнее поражение на выезде «полоса» терпела в марте прошлого года.

    «Ривер Плейт» не смог сохранить свои ворота сухими в семи прошлых выступлениях.

    Прогноз и ставка

    За 2.80 предлагают победу «Палмейраса» и за 2.45 выставили победу «Ривер Плейт». Ничья в матче оценена коэффициентом 3.50.

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    Букмекеры полностью уверены, что хозяева сохранят свое преимущество и не упустят путевку в финал турнира — коэффициенты на проход 1.02 и 14.5 соответственно.

    Мы тоже так считаем. У «зеленейших» хорошая серия побед, причем сухих, а гости никак не могут отыграть матч на ноль. Сыграем от обороны «Палмейраса» и поставим на ИТМ2 1.5 за 1.62. Бразильцы пропустили только один гол в 10 домашних играх.

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