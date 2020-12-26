«Уотфорд» — «Норвич Сити». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.57 на матч Чемпионшип 26 декабря 2020 года

«Уотфорд» сыграет на своем поле с «Норвич Сити» в рамках 21-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 22:45 мск. Прогноз на «Уотфорд» — «Норвич Сити».

«Уотфорд»

В минувшем туре «Уотфорд» на выезде уступил «Хаддерсфилду». «Шершни» пропустили дважды, на что не сумели ответить ни разу.

Впрочем, никакой сенсации в этом нет. Здесь и фактор сильной лиги, и собственная нестабильность. Например, несколько туров назад «шершни» дома уступили «Кардиффу» (0:1).

Сейчас «Уотфорд» занимает 5 строчку, но явно намеревается подняться в АПЛ без стыковых матчей. Для этого нужно преодолеть гандикап в 4 очка от «Борнмута».

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С «Норвич Сити» у «шершней» сложный отношения. Зачастую соперники отвечают друг другу ударом на удар, а последнее свидание закончилось в пользу «Уотфорда».

«Норвич Сити»

«Норвич Сити» сейчас лидирует в Чемпионшип. Команда видится главным фаворитом на выход в АПЛ, и 43 очка говорят в пользу данного утверждения.

«Канарейки» на 5 очков оторвались от ближайшего преследователя. При этом команда не хватает звезд с неба в атаке — 29 голов в 20 матчах.

В предыдущем туре «Норвич Сити» одолел «Кардифф» (2:0). При этом победная серия команды достигла уже пяти поединков.

Последнее поражение лидера пришлось еще на начало декабря. Тогда «Норвич» неудачно съездил в гости к «Лутон Тауну» (3:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Уотфорд» за 2.55, на ничью за 3.35, а на «Норвич Сити» — за 2.75.

«Шершни» попытаются вернуться в гонку лидеров. Для этого в родных стенах нужно, как минимум, разжиться очками, пусть даже в матче с лидером Чемпионшип.

«Норвич Сити» постарается продлить свою победную серию, ныне составляющую 5 матчей.

Лидер слишком сильно мотивирован продлить свою успешную серию, так что, как минимум, не уступит «шершням». Наши прогноз и ставка — Победа «Норвич Сити» или ничья с коэффициентом 1.57 0