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    Лидер снова не проиграет

    «Уотфорд» — «Норвич Сити». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.57 на матч Чемпионшип 26 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Уотфорд» — «Норвич Сити»
    Бен Фостер
    «Уотфорд» сыграет на своем поле с «Норвич Сити» в рамках 21-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 22:45 мск. Прогноз на «Уотфорд» — «Норвич Сити».
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 26 Декабря 2020 года
    Уотфорд
  • Уотфорд
    •  Уотфорд 22:45 Норвич Сити Норвич Сити
  • Норидж
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
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    «Уотфорд»

    В минувшем туре «Уотфорд» на выезде уступил «Хаддерсфилду». «Шершни» пропустили дважды, на что не сумели ответить ни разу.

    Впрочем, никакой сенсации в этом нет. Здесь и фактор сильной лиги, и собственная нестабильность. Например, несколько туров назад «шершни» дома уступили «Кардиффу» (0:1).

    Сейчас «Уотфорд» занимает 5 строчку, но явно намеревается подняться в АПЛ без стыковых матчей. Для этого нужно преодолеть гандикап в 4 очка от «Борнмута».

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    С «Норвич Сити» у «шершней» сложный отношения. Зачастую соперники отвечают друг другу ударом на удар, а последнее свидание закончилось в пользу «Уотфорда».

    «Норвич Сити»

    «Норвич Сити» сейчас лидирует в Чемпионшип. Команда видится главным фаворитом на выход в АПЛ, и 43 очка говорят в пользу данного утверждения.

    «Канарейки» на 5 очков оторвались от ближайшего преследователя. При этом команда не хватает звезд с неба в атаке — 29 голов в 20 матчах.

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    • В предыдущем туре «Норвич Сити» одолел «Кардифф» (2:0). При этом победная серия команды достигла уже пяти поединков.

    Последнее поражение лидера пришлось еще на начало декабря. Тогда «Норвич» неудачно съездил в гости к «Лутон Тауну» (3:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Уотфорд» за 2.55, на ничью за 3.35, а на «Норвич Сити» — за 2.75.

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    «Шершни» попытаются вернуться в гонку лидеров. Для этого в родных стенах нужно, как минимум, разжиться очками, пусть даже в матче с лидером Чемпионшип.

    «Норвич Сити» постарается продлить свою победную серию, ныне составляющую 5 матчей.

    Лидер слишком сильно мотивирован продлить свою успешную серию, так что, как минимум, не уступит «шершням». Наши прогноз и ставка — Победа «Норвич Сити» или ничья с коэффициентом 1.57 0

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