«Ауд-Хеверле Левен» — «Остенде». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч чемпионата Бельгии по футболу 26 декабря 2020 года

В субботу, 26 декабря, «Ауд-Хеверле Левен» на своем поле примет «Остенде» в рамках 19-го тура Лиги Жюпиле. Встреча, которая пройдет на стадионе «Дэн Дрэф», начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Ауд-Хеверле Левен» — «Остенде».

«Ауд-Хеверле Левен»

«Ауд-Хеверле Левен» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, имея на своем счету 29 очков.

Подопечные Марка Брейса одержали восемь побед, пять раз сыграли вничью и потерпели пять поражений в 18 сыгранных турах.

В декабре они обыграли «Серкль Брюгге» (2:1), «Руайаль Эксель Мускрон» (2:0) и «Кортрейк» (3:0), поделили очки с тем же «Руайаль Эксель Мускрон» (2:2), а также уступили «Мехелену» (1:2).

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После травм у «Ауд-Хеверле Левен» восстанавливаются Фредерик Дюплю, Кеннет Шурманс, Яла Агемон, Сами Кели, Джон Осабути и Деррик Тшиманга.

«Остенде»

«Остенде» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице Лиги Жюпиле с 22 набранными очками.

На счету «кустбойс» шесть побед, четыре ничьи и семь поражений в 17 сыгранных турах.

Команда Александера Блессина в этом месяце выиграла у «Гента» (2:1) и «Серкль Брюгге» (1:0), но проиграла «Андерлехту» (1:2).

Среди травмированных у «Остенде» значатся Инди Бунен и Мамаду Тиам.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Ауд-Хеверле Левен» — 2.50, победа «Остенде» — 2.65, ничья — 3.60.

Рождественская игра на стадионе «Дэн Дрэф» обещает стать напряженной, ведь силы команд в целом примерно равны.

Да, хозяева находятся чуть выше в турнирной таблице, но у гостей есть игра в запасе, за счет которой можно неплохо продвинуться вверх.

Обращает на себя внимание хорошая результативность коллективов. «Ауд-Хеверле Левен» регулярно уходит с поля как минимум с одним забитым мячом в этом сезоне. Что касается «Остенде», то в последний раз он не забивал около месяца назад.

Раз уж обе команды комфортно себя чувствуют у чужих ворот, наш прогноз и ставка — «обе забьют и тотал больше 2,5» за 1.79.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Ауд-Хеверле Левен" больше 1,5» за 2.00. Будем надеяться, что в праздничный день подопечные Марка Брейса не ограничатся одним точным ударом, которого может и не хватить для победы. 0