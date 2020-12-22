«Эльче» — «Осасуна». Прогноз (к. 2.26) и ставки на матч Ла Лиги 22 декабря 2020 года

В 15 туре чемпионата Испании «Эльче» будет принимать «Осасуну». Игра пройдет на «Эстадио Мануэль Мартинес Валеро» 22 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Эльче» — «Осасуна».

«Эльче»

Команда из одноименного города успела сыграть в 12 матчах Ла Лиги. За все это время она смогла набрать 14 очков. В таблице этот клуб занимает сейчас 16 место и опережает «Вальядолид» из зоны вылета по дополнительным показателям.

Последняя победа в Примере была добыта «Эльче» в противостоянии с «Валенсией». Дома зелено-белые выиграли с минимальным разрывом (2:1). С того момента команда в семи встречах Ла Лиги не выигрывала.

В 8-м туре было поражение от «Бетиса» (1:3). После этого подопечные Хорхе Альмирона разошлись миром с «Сельтой» (1:1), «Леванте» (1:1), «Кадисом» (1:1) и «Вильярреалом» (0:0).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

А по завершении ничейной серии «Эльче» уступил «Гранаде» (0:1). В 1/64 финала Кубка Испании команда Альмирона прошла клуб «Буньоль» из Терсеры (2:1). В 14-м туре зелено-белые не справились с «Атлетико» (1:3).

«Осасуна»

Футбольный клуб из Памплоны после 13 матчей имеет всего 11 очков в своей копилке. В турнирной таблице Примеры он находится на последнем месте и отстает от спасительной зоны на 3 балла.

На данном этапе чемпионата «Осасуна» демонстрирует ужасные результаты. В семи последних встречах в Ла Лиге она заработала всего 1 балл. Это очко прилетело в копилку красных благодаря ничьей с «Уэской» в 10-м туре (1:1).

Далее подопечные Ягобы Аррасате были разгромлены «Барсой» (0:4), потерпели поражение от «Бетиса» (0:2) и не удержали победу в игре с «Вальядолидом» (2:3).

Затем «Осасуна» встретилась с клубом «Томарес» в Кубке Испании. В поединке 1/64 финала клуб из Памплоны разгромил соперников (6:0). А в последнем матче Ла Лиги красные уступили «Вильярреалу» (1:3).

Прогноз и ставка

Победа «Эльче» в игре 15-го тура Ла Лиги оценивается в 3.36, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.22, а на победу «Осасуны» — 2.38.

На данном этапе чемпионата результаты команды из Памплоны сделали ее последней в таблице. Но пока разрыв между 17-м местом, которое дарит спасение, не такой уж и большой.

Однако в предстоящем поединке «Эльче» на своем поле должен пользоваться всеми проблемами их будущих соперников и отдаляться от красной зоны. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Эльче» больше 1 за 2.26. 0