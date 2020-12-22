ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — Финляндия Три из трех. Россия выиграла Кубок Первого канала, но к Брагину есть вопросы «Барселона»Примера. «Атлетико» обыграл «Эльче», «Реал» одолел «Эйбар», «Барса» потеряла очки на «Камп Ноу» Рональд КуманКуман не справляется. «Барселона» вновь оступилась в Примере
  • 01:47
    • Новый сезон НХЛ стартует 13 января
  • 01:19
    • ПСЖ разошелся миром с «Лиллем»
  • 00:47
    • «Лацио» в Риме обыграл «Наполи»
  • 00:32
    • Влашич признан лучшим футболистом России в 2020 году
  • 21:27
    • «Ман Юнайтед» разгромил «Лидс» и вышел на третье место в АПЛ
  • 19:49
    • Жардим в списке кандидатов на пост наставника «Спартака»
  • 18:06
    • Сборная России выиграла Кубок Первого канала
    Все новости спорта

    Сможет ли «Эльче» забить «Осасуне»?

    «Эльче» — «Осасуна». Прогноз (к. 2.26) и ставки на матч Ла Лиги 22 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Эльче Прогнозы на Осасуну Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Эльче» — «Осасуна»
    Гонсало Верду
    В 15 туре чемпионата Испании «Эльче» будет принимать «Осасуну». Игра пройдет на «Эстадио Мануэль Мартинес Валеро» 22 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Эльче» — «Осасуна».
    ×
    Футбол. Испания. Примера 22 Декабря 2020 года
    Эльче
  • Испания. Примера
    •  Эльче 19:30 Осасуна Осасуна
  • Памплона
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.40
  • X
  • 3.00
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
    •

    «Эльче»

    Команда из одноименного города успела сыграть в 12 матчах Ла Лиги. За все это время она смогла набрать 14 очков. В таблице этот клуб занимает сейчас 16 место и опережает «Вальядолид» из зоны вылета по дополнительным показателям.

    Последняя победа в Примере была добыта «Эльче» в противостоянии с «Валенсией». Дома зелено-белые выиграли с минимальным разрывом (2:1). С того момента команда в семи встречах Ла Лиги не выигрывала.

    В 8-м туре было поражение от «Бетиса» (1:3). После этого подопечные Хорхе Альмирона разошлись миром с «Сельтой» (1:1), «Леванте» (1:1), «Кадисом» (1:1) и «Вильярреалом» (0:0).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    А по завершении ничейной серии «Эльче» уступил «Гранаде» (0:1). В 1/64 финала Кубка Испании команда Альмирона прошла клуб «Буньоль» из Терсеры (2:1). В 14-м туре зелено-белые не справились с «Атлетико» (1:3).

    «Осасуна»

    Футбольный клуб из Памплоны после 13 матчей имеет всего 11 очков в своей копилке. В турнирной таблице Примеры он находится на последнем месте и отстает от спасительной зоны на 3 балла.

    На данном этапе чемпионата «Осасуна» демонстрирует ужасные результаты. В семи последних встречах в Ла Лиге она заработала всего 1 балл. Это очко прилетело в копилку красных благодаря ничьей с «Уэской» в 10-м туре (1:1).

  • Куман не справляется. «Барселона» вновь оступилась в Примере
  • Победители и неудачники по итогам матча «Барселона» — «Валенсия»
  • Вчера

    • Далее подопечные Ягобы Аррасате были разгромлены «Барсой» (0:4), потерпели поражение от «Бетиса» (0:2) и не удержали победу в игре с «Вальядолидом» (2:3).

    Затем «Осасуна» встретилась с клубом «Томарес» в Кубке Испании. В поединке 1/64 финала клуб из Памплоны разгромил соперников (6:0). А в последнем матче Ла Лиги красные уступили «Вильярреалу» (1:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Эльче» в игре 15-го тура Ла Лиги оценивается в 3.36, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.22, а на победу «Осасуны» — 2.38.

    50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    На данном этапе чемпионата результаты команды из Памплоны сделали ее последней в таблице. Но пока разрыв между 17-м местом, которое дарит спасение, не такой уж и большой.

    Однако в предстоящем поединке «Эльче» на своем поле должен пользоваться всеми проблемами их будущих соперников и отдаляться от красной зоны. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Эльче» больше 1 за 2.26. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.73
  • Прогноз на матч Куньлунь — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Торпедо — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Антальяспор — Кайсериспор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Коньяспор — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Витязь — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Бернли — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Карлсруэ — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Челси — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.52
  • Экспресс дня 21 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Коринтианс — Гояс
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Сибирь — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Доменико Тедеско
  • Устал от бардака и «Спартака». Тедеско не стал «Джокером» для красно-белых
    • 20:38 17/12/2020     «Зенит» — «Спартак»
  • Без шансов для «Спартака». «Зенит» деклассировал красно-белых в главном матче зимы
    • 01:22 17/12/2020     ЦСКА — «Ростов»
  • Спасительный хет-трик. Чалов проснулся и сохранил Гончаренко работу
    • 02:30 18/12/2020
    «Эльче» — «Осасуна». Прогноз (к. 2.26) и ставки на матч Ла Лиги 22 декабря 2020 года. Прогноз на «Эльче» — «Осасуна». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.26
    Комментарии
  • $25
  • Супер-бонус
    новым игрокам
    • получить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры