«Тоттенхэм» — «Лестер». Прогноз (к. 1.82) на тоталы в матче АПЛ 20 декабря 2020 года

В 14 туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» будет принимать «Лестер». Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» 20 декабря. Начало встречи — в 17:15 мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Лестер».

«Тоттенхэм»

После 13-го тура лондонская команда утратила лидерство в чемпионате. Теперь она находится на втором месте в таблице с 25 очками в копилке и отстает от «Ливерпуля» на 3 балла.

В пяти прошлых турах Премьер-лиги «Тоттенхэм» трижды потерял очки. Транжирить баллы «шпоры» начали после домашней победы над «Манчестер Сити» 21 ноября (2:0).

Уже в следующем матче команда Жозе Моуринью скатала ничью с «Челси» (0:0). А затем была победа над «Арсеналом» (2:0). Но в двух последних встречах лилейно-белые разошлись миром с «Кристал Пэлас» (1:1) и уступили «Ливерпулю» (1:2).

Календарь и таблица АПЛ

Между поединками в английском первенстве «Тоттенхэм» в Лиге Европы успел разгромить «Лудогорец» (4:0), расписать мировую с клубом ЛАСК (3:3) и хлопнуть «Антверпен» (2:0). В плей-офф лондонцы вышли с первого места.

«Лестер»

В своих 13 поединках английского первенства команда из одноименного города смогла заработать 24 балла. В таблице она идет второй и отстает от «Тоттенхэма» на 1 очко, а разрыв между «Ливерпулем» составляет 4 пункта.

Но, как и «Тоттенхэм», «Лестер» также в последнее время растратил много очков. В пяти недавних турах синие потерпели три поражения и только два раза победили.

Одна из потерь случилась на «Энфилде», где «лисы» крупно влетели «Ливерпулю» (0:3). Далее команда Брендана Роджерса уступила «Фулхэму» (1:2), победила «Шеффилд» (2:1) и «Брайтон» (3:0), а также влетела «Эвертону» (0:2).

В еврокубках «Лестер» в заключительных встречах скатал ничью с «Брагой» (3:3), проиграл «Заре» (0:1) и одолел АЕК (2:0). В плей-офф Лиги Европы «лисы» вышли с первого места.

Прогноз и ставка

На победу «Тоттенхэма» в игре 14-го тура АПЛ букмекеры дают коэффициент 2.11, на ничью — 3.54, а на победу «Лестера» — 3.68.

На данном этапе сезона обе команды имеют одни из лучших показателей в атаке. Кроме того, между собой эти соперники привыкли играть результативно. В последних пяти матчах они четырежды забивали суммарно 3+ гола.

В предстоящей встрече очки нужны обоим клубам, поэтому в Лондоне они вновь устроят праздник голов. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.82. 0