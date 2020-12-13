«Коламбус Крю» — «Сиэтл Саундерс». Прогноз (к. 3.20) и ставки на матч МЛС 13 декабря 2020 года

«Коламбус Крю»
«Коламбус Крю» финишировал по итогам регулярного чемпионата на третьем месте в Восточной конференции, выиграв 12 встреч при пяти ничьих и шести поражениях.
Начал плей-офф клуб из штата Огайо с домашней виктории над «Нью-Йорк РБ», победив со счетом 3:2. В 1/4 финала турнира коллектив в родных стенах расправился с «Нэшвиллом» — 2:0.
На полуфинальной стадии турнира «желто-черные» смогли минимально переиграть на своей территории «Нью-Инглэнд Революшн» (1:0), забив единственный гол по истечении часа игры.
«Сиэтл Саундерс»
«Сиэтл Саундерс» стал победителем Западной конференции в регулярном первенстве, победив в 12 встречах при трех ничьих и шести фиаско.
На первой стадии игр на выбывание «жители залива» справились с ФК «Лос-Анджелес», победив в родных стенах со счетом 3:1, затем состоялась минимальная виктория над «Далласом» — 1:0.
В полуфинале коллектив из штата Вашингтон по-волевому обыграл «Миннесоту» со счетом 3:2, забив победный гол на третьей компенсированной минуте встречи.
В текущем первенстве коллективы расписали мировую (1:1), а в прошлом сезоне победил «Сиэтл» — 2:1.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Сиэтла» предлагают — 2.52.
На викторию «Коламбуса» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.15.
Так как игра пройдет в Коламбусе, прогнозируем, что «желто-черные» смогут отобрать трофей у действующего обладателя МЛС. Наша ставка на этот матч — П1. 0