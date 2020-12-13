ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал»Примера. «Вальядолид» обыграл «Осасуну», мадридское дерби, «Барса» примет «Леванте» «Манчестер Юнайтед»АПЛ. «Вест Хэм» обыграл «Лидс», манчестерское дерби, «Челси» в Ливерпуле «Арсенал»РПЛ. «Химки» обыграли «Арсенал», «Сочи» примет «Спартак», «Зенит» сыграет с «Динамо»
  • 00:57
    • «Вест Хэм» в гостях обыграл «Лидс»
  • 20:56
    • Гол Кухарчука принес «Химкам» победу над «Арсеналом»
  • 18:03
    • Дале выиграл спринт на этапе КМ в Хохфильцене
  • 21:59
    • «Ак Барс» разгромил минское «Динамо» в Казани
  • 21:29
    • Газизов объяснил причины ухода из «Спартака»
  • 20:43
    • Алиссон, Нойер и Облак претендуют на звание лучшего вратаря года по версии ФИФА
  • 19:38
    • ФИФА объявила тройку претендентов на звание лучшего игрока мира
    Все новости спорта

    «Коламбус Крю» отберет трофей у «Сиэтла»?

    «Коламбус Крю» — «Сиэтл Саундерс». Прогноз (к. 3.20) и ставки на матч МЛС 13 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Коламбус Крю» — «Сиэтл Саундерс»
    «Коламбус Крю»
    В воскресенье, 13 декабря, в Коламбусе пройдет финальный матч МЛС, в котором «Коламбус Крю» сыграет с «Сиэтл Саундерс». Игра начнется в 04:30 по мск. Прогноз на «Коламбус Крю» — «Сиэтл Саундерс».

    «Коламбус Крю»

    «Коламбус Крю» финишировал по итогам регулярного чемпионата на третьем месте в Восточной конференции, выиграв 12 встреч при пяти ничьих и шести поражениях.

    Начал плей-офф клуб из штата Огайо с домашней виктории над «Нью-Йорк РБ», победив со счетом 3:2. В 1/4 финала турнира коллектив в родных стенах расправился с «Нэшвиллом» — 2:0.

    На полуфинальной стадии турнира «желто-черные» смогли минимально переиграть на своей территории «Нью-Инглэнд Революшн» (1:0), забив единственный гол по истечении часа игры.

    «Сиэтл Саундерс»

    «Сиэтл Саундерс» стал победителем Западной конференции в регулярном первенстве, победив в 12 встречах при трех ничьих и шести фиаско.

    На первой стадии игр на выбывание «жители залива» справились с ФК «Лос-Анджелес», победив в родных стенах со счетом 3:1, затем состоялась минимальная виктория над «Далласом» — 1:0.

  • «Золотой мяч» отменили. Но кто должен был его выиграть?
  • Среди кандидатов — не только Роберт Левандовски
  • Вчера

    • В полуфинале коллектив из штата Вашингтон по-волевому обыграл «Миннесоту» со счетом 3:2, забив победный гол на третьей компенсированной минуте встречи.

    В текущем первенстве коллективы расписали мировую (1:1), а в прошлом сезоне победил «Сиэтл» — 2:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Сиэтла» предлагают — 2.52.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 50ИгратьЗащита от проигрыша и бонусfavbet

    На викторию «Коламбуса» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.15.

    Так как игра пройдет в Коламбусе, прогнозируем, что «желто-черные» смогут отобрать трофей у действующего обладателя МЛС. Наша ставка на этот матч — П1. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.65
  • Прогноз на матч Ротор — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.59
  • Прогноз на матч Валенсия — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Боруссия М — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Ротерхэм — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Блэкберн Роверс — Норвич Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Динамо К — Колос
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Динамо Рига — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хетафе — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    ЧМ-2022 по футболу
  • Жеребьёвка отбора к ЧМ-2022 по футболу
    • 20:52 07/12/2020     Фрагмент матча
  • Бесславный финиш ЦСКА. «Армейцы» установили российский антирекорд в Лиге Европы
    • Вчера в 02:04     Станислав Черчесов
  • Россия может выиграть группу, а может занять и четвертое место. Реакция на жеребьевку к ЧМ-2022
    • 12:15 08/12/2020
    «Коламбус Крю» — «Сиэтл Саундерс». Прогноз (к. 3.20) и ставки на матч МЛС 13 декабря 2020 года. Прогноз на «Коламбус Крю» — «Сиэтл Саундерс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.20
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры