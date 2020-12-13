«Коламбус Крю» — «Сиэтл Саундерс». Прогноз (к. 3.20) и ставки на матч МЛС 13 декабря 2020 года

В воскресенье, 13 декабря, в Коламбусе пройдет финальный матч МЛС, в котором «Коламбус Крю» сыграет с «Сиэтл Саундерс». Игра начнется в 04:30 по мск. Прогноз на «Коламбус Крю» — «Сиэтл Саундерс».

«Коламбус Крю»

«Коламбус Крю» финишировал по итогам регулярного чемпионата на третьем месте в Восточной конференции, выиграв 12 встреч при пяти ничьих и шести поражениях.

Начал плей-офф клуб из штата Огайо с домашней виктории над «Нью-Йорк РБ», победив со счетом 3:2. В 1/4 финала турнира коллектив в родных стенах расправился с «Нэшвиллом» — 2:0.

На полуфинальной стадии турнира «желто-черные» смогли минимально переиграть на своей территории «Нью-Инглэнд Революшн» (1:0), забив единственный гол по истечении часа игры.

«Сиэтл Саундерс»

«Сиэтл Саундерс» стал победителем Западной конференции в регулярном первенстве, победив в 12 встречах при трех ничьих и шести фиаско.

На первой стадии игр на выбывание «жители залива» справились с ФК «Лос-Анджелес», победив в родных стенах со счетом 3:1, затем состоялась минимальная виктория над «Далласом» — 1:0.

В полуфинале коллектив из штата Вашингтон по-волевому обыграл «Миннесоту» со счетом 3:2, забив победный гол на третьей компенсированной минуте встречи.

В текущем первенстве коллективы расписали мировую (1:1), а в прошлом сезоне победил «Сиэтл» — 2:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Сиэтла» предлагают — 2.52.

На викторию «Коламбуса» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.15.

Так как игра пройдет в Коламбусе, прогнозируем, что «желто-черные» смогут отобрать трофей у действующего обладателя МЛС. Наша ставка на этот матч — П1. 0