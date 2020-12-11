«Лидс» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч АПЛ 11 декабря 2020 года

В 12 туре английской Премьер-лиги «Лидс» будет принимать «Вест Хэм». Игра пройдет на стадионе «Элланд Роуд» 11 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Лидс» — «Вест Хэм».

«Лидс»

В ходе 11 матчей в рамках английского первенства команда из одноименного города смогла заработать 14 очков. В турнирной таблице АПЛ она находится на 14 месте.

Первые победы в текущем сезоне АПЛ «Лидс» смог завоевать во втором и третьем турах. В тех матчах «павлины» обыграли «Фулхэм» (4:3) и «Шеффилд Юнайтед» (1:0).

Затем «Лидс» сумел отобрать очки у «Манчестер Сити» (1:1), после чего подопечные Марсело Бьелсы проиграли «Вулверхэмптону» (0:1). Еще разок завоевать три очка «павлинам» удалось в поединке с «Астон Виллой» (3:0).

Все прогнозы на АПЛ

В ноябрьских матчах «Лидс» был разбит «Лестером» (1:4) и «Кристал Пэлас» (1:4), скатал ничейку с «Арсеналом» (0:0) и одержал верх над «Эвертоном» (1:0). А в начале декабря команда Бьелсы уступила «Челси» (1:3).

«Вест Хэм»

Коллектив из восточной части Лондона в 11 поединках чемпионата заработал 17 очков. В таблице первенства он находится на восьмом месте и отстает от зоны Лиги Европы всего на 3 пункта.

После вылета из 1/8 Кубка лиги «Вест Хэм» принял участие в восьми встречах АПЛ. И только в двух поединках «железные» проиграли. В одном из матчей лондонцы раскатали «Лестер» (3:0).

Далее подопечные Дэвида Мойеса расписали мировую с «Тоттенхэмом» (3:3) и «Манчестер Сити» (1:1), после чего «молотобойцы» на «Энфилде» чуть-чуть не дотянули до ничьей в дуэли с «Ливерпулем» (1:2).

Прошлый месяц «Вест Хэм» провел на мажорной ноте. Команда Мойеса победила «Фулхэм» (1:0), «Шеффилд Юнайтед» (1:0) и «Астон Виллу» (2:1). А 5 декабря лондонцы проиграли «МЮ» (1:3).

Прогноз и ставка

На победу «Лидса» в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 2.26, на ничью они дают коэффициент 3.68, а на победу «Вест Хэма» — 3.20.

«Лидс», который начал этот сезон многообещающе, сейчас подсел. И вот уже в течение четырех матчей команда не побеждает.

На своем поле коллективу Бьелсы будет нелегко тягаться с «Вест Хэмом», имеющим амбиции для борьбы за еврокубки. Наши прогноз и ставка — победа «Вест Хэма» или ничья с коэффициентом 1.71. 0