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    Выиграет ли «Хоффенхайм» у «Аугсбургу»?

    «Хоффенхайм» — «Аугсбург». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 7 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Хоффенхайм» — «Аугсбург»
    Себастьян Хенес
    В понедельник, 7 декабря, «Хоффенхайм» на своем поле примет «Аугсбург» в рамках десятого тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет арене «Райн-Некар», начнется в 22:30 по московскому времени. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Аугсбург».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 07 Декабря 2020 года
    Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 22:30 Аугсбург Аугсбург
  • Аугсбург
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.82
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  • 4.00
  • 2
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    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея на своем счету 9 очков.

    «Сине-белые» одержали две победы, трижды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

    В ноябре команда Себастьяна Хенеса уступила «Униону» (1:3) и «Вольфсбургу» (1:2), а также разошлась миром со «Штутгартом» (3:3) и «Майнцем» (1:1).

    В середине недели «деревенские» сыграли вничью с «Црвеной Звездой» (0:0) в Лиге Европы, сохранив лидерство в группе L.

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    В лазарете «Хоффенхайма» находятся Саркис Адамян, Эрмин Бичакчич, Якоб Бруун Ларсен, Деннис Гейгер, Павел Кадерабек, Константинос Стафилидис и Бенжамин Хубнер.

    «Аугсбург»

    «Аугсбург» расположился на девятой строчке в турнирной таблице немецкой Бундеслиги с 12 баллами.

    На счету «фуггеров» три победы, три ничьи и три поражения в девяти сыгранных турах.

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    • В прошлом месяце подопечные Хайко Херрлиха уступили «Герте» (0:3), а также поделили очки с менхенгладбахской «Боруссией» (1:1) и «Фрайбургом» (1:1).

    После травм у «Аугсбурга» восстанавливаются Фредрик Йенсен, Ян Моравек, Мадс Педерсен, Ноа-Джэль Саренрен-Базее и Альфред Финнбогасон.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Хоффенхайма» — 1.87, победа «Аугсбурга» — 4.10, ничья — 3.90.

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    Обе команды выдали не слишком убедительный стартовый отрезок сезона, в связи с чем оказались в середине турнирной таблицы.

    «Деревенские» набрали чуть меньше очков, но им можно сделать скидку на то, что параллельно они играли в Лиге Европы, где, кстати, успешно прошли групповой этап.

    Если выбирать фаворита, то мы сделаем ставку на «Хоффенхайм», поскольку «Аугсбург» уж слишком нестабилен в выездных встречах. Наш прогноз — «победа хозяев».

    Другой вариант — «хозяева не проиграют и тотал больше 2,5» за 2.04. Ждем результативной игры, так как очки сейчас нужны обоим клубам. 0

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    «Хоффенхайм» — «Аугсбург». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 7 декабря 2020 года. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Аугсбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87
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