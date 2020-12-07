«Хоффенхайм» — «Аугсбург». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 7 декабря 2020 года

В понедельник, 7 декабря, «Хоффенхайм» на своем поле примет «Аугсбург» в рамках десятого тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет арене «Райн-Некар», начнется в 22:30 по московскому времени. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Аугсбург».

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея на своем счету 9 очков.

«Сине-белые» одержали две победы, трижды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

В ноябре команда Себастьяна Хенеса уступила «Униону» (1:3) и «Вольфсбургу» (1:2), а также разошлась миром со «Штутгартом» (3:3) и «Майнцем» (1:1).

В середине недели «деревенские» сыграли вничью с «Црвеной Звездой» (0:0) в Лиге Европы, сохранив лидерство в группе L.

Все прогнозы на Бундеслигу

В лазарете «Хоффенхайма» находятся Саркис Адамян, Эрмин Бичакчич, Якоб Бруун Ларсен, Деннис Гейгер, Павел Кадерабек, Константинос Стафилидис и Бенжамин Хубнер.

«Аугсбург»

«Аугсбург» расположился на девятой строчке в турнирной таблице немецкой Бундеслиги с 12 баллами.

На счету «фуггеров» три победы, три ничьи и три поражения в девяти сыгранных турах.

В прошлом месяце подопечные Хайко Херрлиха уступили «Герте» (0:3), а также поделили очки с менхенгладбахской «Боруссией» (1:1) и «Фрайбургом» (1:1).

После травм у «Аугсбурга» восстанавливаются Фредрик Йенсен, Ян Моравек, Мадс Педерсен, Ноа-Джэль Саренрен-Базее и Альфред Финнбогасон.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Хоффенхайма» — 1.87, победа «Аугсбурга» — 4.10, ничья — 3.90.

Обе команды выдали не слишком убедительный стартовый отрезок сезона, в связи с чем оказались в середине турнирной таблицы.

«Деревенские» набрали чуть меньше очков, но им можно сделать скидку на то, что параллельно они играли в Лиге Европы, где, кстати, успешно прошли групповой этап.

Если выбирать фаворита, то мы сделаем ставку на «Хоффенхайм», поскольку «Аугсбург» уж слишком нестабилен в выездных встречах. Наш прогноз — «победа хозяев».

Другой вариант — «хозяева не проиграют и тотал больше 2,5» за 2.04. Ждем результативной игры, так как очки сейчас нужны обоим клубам. 0