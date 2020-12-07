«Хоффенхайм» — «Аугсбург». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 7 декабря 2020 года

«Хоффенхайм»
«Хоффенхайм» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея на своем счету 9 очков.
«Сине-белые» одержали две победы, трижды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.
В ноябре команда Себастьяна Хенеса уступила «Униону» (1:3) и «Вольфсбургу» (1:2), а также разошлась миром со «Штутгартом» (3:3) и «Майнцем» (1:1).
В середине недели «деревенские» сыграли вничью с «Црвеной Звездой» (0:0) в Лиге Европы, сохранив лидерство в группе L.
В лазарете «Хоффенхайма» находятся Саркис Адамян, Эрмин Бичакчич, Якоб Бруун Ларсен, Деннис Гейгер, Павел Кадерабек, Константинос Стафилидис и Бенжамин Хубнер.
«Аугсбург»
«Аугсбург» расположился на девятой строчке в турнирной таблице немецкой Бундеслиги с 12 баллами.
На счету «фуггеров» три победы, три ничьи и три поражения в девяти сыгранных турах.
В прошлом месяце подопечные Хайко Херрлиха уступили «Герте» (0:3), а также поделили очки с менхенгладбахской «Боруссией» (1:1) и «Фрайбургом» (1:1).
После травм у «Аугсбурга» восстанавливаются Фредрик Йенсен, Ян Моравек, Мадс Педерсен, Ноа-Джэль Саренрен-Базее и Альфред Финнбогасон.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Хоффенхайма» — 1.87, победа «Аугсбурга» — 4.10, ничья — 3.90.
Обе команды выдали не слишком убедительный стартовый отрезок сезона, в связи с чем оказались в середине турнирной таблицы.
«Деревенские» набрали чуть меньше очков, но им можно сделать скидку на то, что параллельно они играли в Лиге Европы, где, кстати, успешно прошли групповой этап.
Если выбирать фаворита, то мы сделаем ставку на «Хоффенхайм», поскольку «Аугсбург» уж слишком нестабилен в выездных встречах. Наш прогноз — «победа хозяев».
Другой вариант — «хозяева не проиграют и тотал больше 2,5» за 2.04. Ждем результативной игры, так как очки сейчас нужны обоим клубам. 0