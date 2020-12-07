«Фиорентина» — «Дженоа». Прогноз (к. 3.50) и ставки на матч Серии А 7 декабря 2020 года

В 10 туре чемпионата Италии «Фиорентина» будет принимать «Дженоа». Игра пройдет на стадионе «Артемио Франки» 7 декабря. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Фиорентина» — «Дженоа».

«Фиорентина»

Футбольный клуб из Флоренции застрял на 17 строчке в таблице итальянского первенства. Сейчас на его счету имеется всего восемь очков, а отставание от зоны вылета составляет два балла.

На старте сезона «Фиорентина» смогла добыть победу над «Торино» (1:0). А затем начались потери, ведь в двух следующих матчах «фиалки» потерпели поражения от «Интера» (3:4) и «Сампдории» (1:2).

В четвертом туре фиолетовые расписали мировую со «Специей» (2:2). Позже флорентийский клуб обыграл «Удинезе» (3:2), прошел «Падову» в Кубке, а в чемпионате уступил «Роме» (0:2).

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А после ничьей с «Пармой» (0:0) новым наставником «Фиорентины» стал Чезаре Пранделли. В первой встрече под его крылом она проиграла «Беневенто» (0:2), затем прошла «Удинезе» в Кубке (1:0), а также проиграла «Милану» (0:2) в Серии А.

«Дженоа»

«Дженоа» в прошлом чемпионате Италии успешно сохранил прописку в элите. В этом первенстве коллектив пятью баллами идет 19-м — в зоне вылета.

На старте сезона они смогли одолеть на своей территории «Кротоне» (4:1), затем проиграли на выезде «Наполи» (0:6) и разошлись миром с «Вероной» (0:0) на выезде.

После поражения от «Интера» (0:2) коллектив победил «Катандзаро» (2:1) в кубке, сыграл вничью с «Сампдорией» (1:1) и уступил в трех матчах кряду — «Торино» (1:2), «Роме» (1:3) и «Удинезе» (0:1).

Победа над той же «Сампдорией» в Кубке Италии (3:1) несколько скрасило настроение «Грифонов», но неудача в домашней встрече с «Пармой» (1:2) продолжила серию поражений в Серии А до четырех игр.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,75.

Успех гостей оценивается в 4,60, тогда как ничья — в 3,70.

Наши прогноз и ставка — «Фиорентина» выиграет, и обе команды забьют за 3,50. 0