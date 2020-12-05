«Леванте» — «Хетафе». Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч чемпионата Испании 5 декабря 2020 года

В 12-м туре испанской Примеры на стадионе «Сьюдад де Валенсия» «Левенте» сыграет с «Хетафе». Встреча, которая состоится 5 декабря в Валенсии, начнется в 16:00 по мск. Прогноз на «Леванте» — «Хетафе».

«Леванте»

«Леванте» перед стартом 12 тура испанского первенства занимает предпоследнее место в турнирной таблице, набрав восемь очков и оставет от безопасной строки на два пункта.

В минувшем туре «лягушки» сыграли вничью 1:1 в гостях у «Вальядолида», что стало их пятым подряд мировым исходом с таким счетом в рамках чемпионата Испании.

Перед этим валенсийцы потерпели три кряду поражения с общим счетом 0:5, а единственную викторию в этом розыгрыше Ла Лиги добыли еще в первом туре, одолев в гостях 3:1 «Осасуну».

Календарь и таблица испанской Примеры

«Леванте» за 11 последних матчей в родных стенах выиграл всего один раз, а в текущем первенстве трижды сыграл вничью и раз проиграл при разнице мячей 3:5.

«Хетафе»

После десяти проведенных матчей в активе «Хетафе» находится 13 набранных очков и он делит девятое место с четырьмя другими командами, отставая от топ-4 на четыре пункта.

В прошлом игровом дне «городские» в родных стенах сыграл вничью 1:1 с «Атлетиком». Этим результатом они продлили свою безвыигрышную серию до пяти матчей, в которой дважды проиграли.

В текущем чемпионате Испании «синие» выиграли только в трех встречах. Последний раз это случилось 17 октября, когда они на своей территории сенсационно обыграли 1:0 «Барселону».

На выезде «Хетафе» не побеждает в десяти поединках подряд, шесть раз сыграв вничью при четырех фиаско. В этом первенстве было три мировые и одна неудача, разница мячей — 2:5.

В прошлом розыгрыше чемпионата Испании «Леванте» и «Хетафе» по разу обыграли друг друга в домашних матчах — 1:0 и 0:4.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Хетафе» — 2.63, победа «Леванте» — 3.00, ничья — 3.30.

Обе команды имею большие проблемы в завершающей стадии, так что от данной игры не ждем феерии голов.

Наш прогноз и ставка на эту игру — ТМ 2,0. 0