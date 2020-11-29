«Лион» — «Реймс». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч чемпионата Франции 29 ноября 2020 года

В 12 туре французской Лиги 1 «Лион» будет принимать «Реймс». Игра пройдет на стадионе «Парк Олимпик Лион» 29 ноября. Начало встречи — в 15:00 мск. Прогноз на «Лион» — «Реймс».

«Лион»

Французский коллектив из одноименного города занимает третье место в турнирной таблице с 20 очками. От парижан команда отстает на 4 балла. Но стоит упомянуть, что четвертый и пятый клубы также имеют по 20 очков.

Новый сезон «Лион» начал ярко. На своем поле «львы» разгромили «Дижон» (4:1). Но вот в следующих пяти турах команда пережила неприятную серию из матчей без побед.

В этих играх «дети» разошлись миром «Бордо» (0:0), уступили «Монпелье» (1:2), а также сыграли вничью с «Нимом» (0:0), «Лорьяном» (1:1) и «Марселем» (1:1). Но в дальнейшем команда Руди Гарсии смогла улучшить ситуацию.

Все прогнозы на Лигу 1

Во второй половине октября «Лион» разгромил «Страсбур» (3:2) и «Монако» (4:1). А в ноябре «львы» разошлись миром с «Лиллем» (1:1), а также обыграли «Сент-Этьен» (2:1) и «Анже» (1:0).

«Реймс»

Футбольный клуб из Реймса находится рядом с зоной вылета. В 11 играх чемпионата команда набрала 9 очков, а от красной зоны ее отделяет всего 1 балл.

На старте сезона «Реймс» отнял 1 очко у «Монако» на «Луи II» (2:2), после чего красно-белые потерпели 4 поражения кряду в чемпионате, уступив «Лиллю» (0:1), «Анже» (0:1), «Мецу» (1:2) и ПСЖ (0:2).

Между этими играми «Реймс» бился за Лигу Европы, но в квалификации команда Давида Гийона влетела «МОЛ Фехервар» по пенальти (0:0, 1:4). А в начале октября красно-белые проиграли «Лорьяну» (1:3).

Первые победы «Реймса» были зафиксированы в 8 и 9 турах. Тогда команда взяла верх над «Монпелье» (4:0) и «Страсбуром» (2:1). А затем в Лиге 1 была ничья с «Лансом» (4:4) и поражение от «Нима» (0:1).

Прогноз и ставка

На победу «Лиона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.42, на ничью — 5.10, а на победу «Реймса» — 7.80.

После непонятной пробуксовки в начале сезона «Лион» сумел повернуть свою игру в лучшую сторону. И вот команда уже находится в топ-3, а разрыв между ПСЖ не такой уж и большой.

«Реймсу», который испытывает одну неудачу за другой, в гостях будет играть закрыто. Но одна из худших защит в чемпионате (19 пропущенных голов) рано или поздно даст сбой. Наши прогноз и ставка — победа «Лиона» с форой -1 за 1.68. 0